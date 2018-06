Ein Diener ist ein Herr ist ein Diener ist ein Herr. Manchmal zumindest. Das liegt nicht bloß daran, dass fast jeder Befehlsempfänger noch jemanden unter sich hat, bei dem er selbst zum Chef wird. Nein, die Sache ist viel komplizierter, denn der Herr, der mit bräsig-imperialer Geste die Zügel fallen lässt, gibt einen Teil seiner Macht an den Diener ab. Herr im Haus ist umso mehr der formbewusste Diener, der vorhersieht, was das Dummchen am oberen Ende der Befehlskette von ihm will. "Ask Jeeves" hieß eine der ersten Suchmaschinen im Netz, benannt nach dem allwissenden Assistenten, der bei P. G. Wodehouse den tapsigen Bertie Wooster bedient. Die Nähe von Servant und Server, von klassischem Diener und digitaler Dienstleistungsmaschine, sei keineswegs zufällig, schreibt Markus Krajewski in seiner 700-seitigen, im besten, höfischen Sinne des Wortes raffinierten Mediengeschichte des Dieners.

Einen Vorsprung vor seinem Herrn hat der wendige Diener, weil er ein Medium ist, ein "amphibisches Wesen", das wechselwarm zwischen oben und unten vermittelt und auch ansonsten allerlei Kommunikationsaufgaben erledigt. Der Dienstbote, der die Botschaft so lange am Körper mit sich herumtrug, bis sie ihm elektrisch und elektronisch aus der Hand genommen wurde – er ist der Held dieser Mediengeschichte. Das philosophische Fundament liefert Hegels Herr-und-Knecht-Passage: Der Knecht wird zum Mächtigen, weil er sich von seinem trägen Herrn befreien kann. Aber was ist eigentlich ein Diener, im Unterschied zum Knecht? Seine Pflicht besteht darin, "der Herrschaft aufzuwarten"; zudem beherrscht er die Kunst, gleichzeitig sichtbar und unsichtbar zu sein.

An sieben Fallbeispielen führt Krajewski, Medienwissenschaftler und Juniorprofessor an der Universität Weimar, den Diener als Medium par excellence vor: Vom frühneuzeitlichen Untergebenen, der die Korridore der Schlösser entlanghetzt, verwandelt er sich in ein bürgerliches Subjekt mit verbrieften Rechten, um im 19. Jahrhundert in seiner menschlichen Form wieder zu verschwinden. Mit der Industrialisierung bricht die Ära der stummen Diener, Küchengeräte und Self-Service-Elemente an. Die Dinge übernehmen den Service – und zwar so gründlich, dass im digitalen Zeitalter niemand mehr ohne ein Client-Server-Verhältnis auskommt.

Von Anfang an ist diese Habilitationsschrift an den vermeintlichen Nebenschauplätzen interessiert: Die barocke Herrschaftsarchitektur etwa mit ihrer protzigen Schauseite, belegt Krajewski, muss um eine "Dienstbarkeitsarchitektur" voller Geheimgänge, Tapetentüren und Personaltreppen ergänzt werden. In diesen Zwischenzonen zeigt sich nicht nur, dass die Lakaien regeln, wer oder was zur Macht vordringen darf, sondern dass sie selbst oft den kürzesten Draht zum Herrscher haben. Die Verhältnisse sind nicht, was sie scheinen, denn "die Indirekten", so heißt es in Anlehnung an Carl Schmitt, "sind demnach die Direkten, weil sie exklusiv über den unmittelbaren Zugang zur Macht verfügen".

Das dann folgende Defilee der Diener ist ebenso üppig wie bestechend. In Lessings bürgerlichem Trauerspiel Miss Sara Sampson kann man einen Boten entdecken, der "die grundlegende Funktion eines Mail-Servers vorführt". Und Goethes Umgang mit seinen Dienern, die alle Carl gerufen werden – außer demjenigen, der tatsächlich Carl heißt –, deutet Krajewski als Zeichen einer schwierigen Subjektwerdung, gerade dort, wo sich die Herrschaften liberal geben.

Gleichzeitig wird der Diener um 1800 aber auch "zum Kontingenzsehen" erzogen, denn dadurch, dass er als Mittler ständig zwischen zwei Sphären hin- und herschaltet, weiß er, dass alles auch anders sein könnte.

Eins der spannendsten Kapitel ist der modernen Wissenschaft gewidmet, die zwei Spezial-Medien heranzüchtet: Dämonen und Labordiener. Während die Dämonen, allen voran der Maxwellsche, in den Forscherköpfen die Erkenntnis anstacheln, gelten die Labordiener als bloße Handlanger und Zuarbeiter. Gemeinsam ist beiden, dass sie "als Steigbügel der Erkenntnis" herhalten müssen – genauso wie auch der Steigbügel selbst ein verdinglichter Diener ist, denn vor seiner Erfindung stieg der Herr einfach über den Rücken des Dieners aufs Pferd. Krajewski wiederum nutzt den Steigbügel zu einer Eloge der Metapher: Ohne Sprache kein Denken, weder bei den Naturwissenschaftlern noch bei den Programmierern der Gegenwart.