Dieb vorm Diner

Es gibt eine Gegend, weit im Westen und hoch im Norden, die ist selbst so sehr ein Knaller, dass die Menschen an Silvester kaum Explosivstoffe zünden müssen, um ordentlich zu feiern. Einen der besten Jahreswechsel verbrachte ich also in Montana. 1986 war das. Die Monate davor war ich per Anhalter durch die USA gereist. Am 1. Januar wollte ich von Great Falls, Montana, aus zurück nach Deutschland fliegen, um am 2. Januar meinen Wehrdienst anzutreten.

In Dillon, Montana, wollte mein Fahrer Kaffee trinken. Wir liefen zu Fuß in die Raststätte, da musste er noch mal zum Wagen zurück. Und dann fuhr der Arsch mit all meinem Zeug weg. Mir blieben ein paar Dollar, Flugticket und Reisepass. Und weil es eine rattenkalte Nacht in tief verschneiten Bergen war, bekam ich Gefühle. Der Rest der Welt trank sich in lauten Freundesrunden langsam silvesterfröhlich, mich aber hatte das Böse angesprungen und beraubt. Ich war einsam, so einsam.

Leider kann man mit einem Montana-Himmel über dem Kopf nicht lange unglücklich sein. Außerdem wurden meine Zehen steif. Und weil Magengeschwüre bekommt, wer seinen Ärger für sich behält, erzählte ich der Kellnerin der Raststätte von meinem Kummer. Sie stellte mir zum Trost eine Holzfäller-Schlachtplatte auf den Tisch. Und immer wieder Käsekuchen. Und offensichtlich telefonierte sie auch herum. Es gibt in Dillon nicht viele Orte, wo die Menschen gemeinsam öffentlich feiern.

Eine Party fand in der Raststätte statt, und einige der Menschen, die kamen, legten mir Sachen auf den Tisch: Jacke, Stiefel, Rucksack, Schlafsack, Messer, Jeans, Hemden. Dann luden sie mich an ihre Tische. Um Mitternacht gingen wir nach draußen. Es war keine kalte Nacht im Nirgendwo mehr, es war die Mitte der Welt. Es gab keine Raketen, nur ein paar Männer schossen mit Handfeuerwaffen in den Himmel. Eine Familie lud mich ein, bei ihr zu schlafen, am Neujahrsmorgen brachten sie mich die 240 Meilen zu meinem Flughafen. Selten weniger getrunken, kaum je glücklicher gewesen. Bjørn Erik Sass