Auf die Idee, eine Autobiografie zu verfassen, kam er nie – erstaunlich bei jemandem, der so eitel und hinter dem Geld her war wie er. Vermutlich wollte er den Mythos, den er verkörperte, unangetastet lassen, nicht als Person sichtbar werden hinter der Persona, die er geschaffen hatte. Und was wäre da zu schreiben gewesen? Dass er als sechstes Kind des "schönen" Schlachtermeisters mit einem Hang zur Kunst beziehungsweise zu den Künstlerinnen geboren wurde? Oder dass er in der Schule immer "bescheiden der Letzte" war und auch die Lehre abbrach?

Die Scheidung der Eltern und sein Schulversagen blieben lebenslange Stachel unter dem blank polierten Glückskind-Image. Sportliche Erfolge, tollkühne Streiche passten schon eher ins Bild. Aber dass er, vom Vater "außer Landes" geschickt, heimlich Schauspielunterricht genommen und sich "von der Pieke an" hochgearbeitet hat, war doch alles schon, zur Anekdote auffrisiert, unzählige Male zum Besten gegeben worden. Überhaupt war es, als sei er, so wie er nun einmal war, auf der Bühne des Lebens angekommen, habe seine Augen wirken lassen und auf ganzer Linie gesiegt.

Der Zeitpunkt war günstig. Eine neue Natürlichkeit war gefragt, und damit konnte er dienen. Dass er sich die Manierismen der Provinz mühsam abtrainieren musste, brauchte niemand zu wissen.

Lange Jahre hatte er von der Hand in den Mund gelebt, als Kulissenschieber, Knallcharge, Nebendarsteller gelernt, sich in Szene zu setzen mit spektakulären akrobatischen Nummern und frivolen Kalauern. Hatte des Geldes wegen in Kleinstrollen böse Buben gemimt und beinharte Geschäftstüchtigkeit entwickelt. Nun war er, nicht mehr ganz so jugendlich und mit Toupet, bereit für die Rolle des jugendlichen Liebhabers der Nation. Sein schnodderiger Charme wirkte sogar noch auf Gegner: "Unausstehlich unwiderstehlich" nannte ihn einer. Unbekümmert lebenslustig, war er keiner, der lange redete, er nahm die Dinge in die Hand, und alles wurde gut. Stets bester Laune war er immer da, wo was los war – und da, wo er war, war immer was los. Intellektuelle beneideten seine körperliche Präsenz, für Arbeiter machte er den Kumpel, er war Liebling der Frauen, aber am wohlsten fühlte er sich in Männerrunden, in denen er alle unter den Tisch trank. Sein Leben war ausgefüllt mit disziplinierter Arbeit, zum Erzählen eignete es sich nicht.

Wie wäre die Frau darzustellen, die in seinem Schatten lebte, die er nie heiratete, fortwährend betrog und fortschickte, als sie seinen Erfolg gefährdete? Wie sein heulendes Elend, als sie unverhofft wiederkehrte und ihm erneut Halt und Stütze wurde? Und wie sein Absturz, als er zu alt wurde für die Rolle des Draufgängers und nur noch als Zitat seiner selbst auftrat? Die Widersprüche und Geheimnisse seines Erfolges haben andere enträtselt, er blieb, zuletzt mit wehmütigem Augenzwinkern, die Kunstfigur seiner selbst: "So wahr ich der liebe Gott bin." Wer war's?

Lösung aus Nr. 52:

Bob Dylan (geboren 24.5.1941) alias Robert Zimmermann wuchs im US-Bundesstaat Minnesota auf. Mit vom Folkrock inspirierten Songs wie "Like a Rolling Stone"(1965) wurde der Sänger, Gitarrist und Komponist zum Sprachrohr einer ganzen Generation. 1966 tauchte er ab und in den 1970er und 1980er Jahren gelegentlich wieder auf, diese Jahrzehnte gelten als seine musikalisch schwächste Phase. Gleichwohl startete der Künstler 1978 seine bis heute andauernde "Never ending"-Tour. Mit dem Album "Oh Mercy" gelang 1989 das Comeback, 1997 folgte das gleichfalls hoch gelobte "Time out of Mind". 2009 erschien die CD "Christmas in the Heart"