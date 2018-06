Als James Dean 1955 in Denn sie wissen nicht, was sie tun eine Bluejeans trug, machte er diese Hose zur Uniform der Jugendkultur. Im Unterschied zu heute kam die Jeans der fünfziger Jahre ohne Löcher oder andere grobe Gebrauchsspuren aus. Sie zitierte zwar die Arbeiterkleidung – aber gerade weil sie nur ein Zitat war, wollte man nicht aussehen, als würde man darin tatsächlich arbeiten. Heute hingegen gilt Denim erst als tragbar, wenn es "used", also geschunden aussieht und nicht mehr makellos. Vielleicht liegt das daran, dass harte körperliche Arbeit eher die Ausnahme geworden ist. Je bequemer das Leben, desto wilder muss die Geschichte sein, die die Hose erzählt.

Alle Kolumnen von Tillmann Prüfer im Überblick

Aber wie überbrückt man die Zeit, bis die dunkelblauen Jeans endlich aussehen, als hätten sie einen Krieg überstanden? Der Italiener Renzo Rosso machte in den achtziger Jahren mit seiner Marke Diesel den Used-Look populär, indem er Jeans vor dem Verkauf mit einer Ladung Kies waschen ließ. Auf die "Stonewashed"-Jeans folgte die mit viel Aufwand beschädigte "Destroyed"-Jeans. Diese Hose war längst kein Kleidungsstück der Arbeiterklasse mehr, sie eroberte sogar die Designer-Mode: Der belgische Modemacher Martin Margiela beispielsweise präsentierte vor zwei Jahren Jeans, die kunstvoll zerfetzt waren.

Mittlerweile aber besinnt man sich wieder auf die gute alte Zeit, in der man seine Hose noch selbst schindete. Wieder führt Diesel den Trend an: Die neue "Turbo Denim" wird jungfräulich blau verkauft – und sieht nach der ersten Wäsche so aus, als hätte man sie bereits jahrelang getragen. Grund für diesen Turbo-Alterungseffekt sind in den Stoff eingearbeitete Kristalle, die beim Waschen brechen. Die Jeans altert schneller, damit sich ihr Träger jünger fühlen kann. Mehr Poesie kann so ein bisschen Stoff nicht haben.