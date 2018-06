Ich träume davon, dass mein Leben ein ganz anderes wäre. Und dann wieder träume ich davon, den Moment festhalten zu können, einen Augenblick zu haben, der mir bleibt, der nicht vorbeihuscht. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Sohn in den Urlaub fahre und wir uns auf zwei gemeinsame Wochen freuen, dann kann ich, schon wenn ich in den Flieger steige, traurig werden, weil ich weiß, es ist nur ein Moment, und dann ist der Urlaub vorbei, es ist nichts, was mir bleibt.

Alle bisherigen Träume zum Nachlesen

Ich denke viel über Zeit nach. Was ist Zeit? Zeit gibt es gar nicht. Zeit verhindert, dass alles auf einmal passiert. Ansonsten ist Zeit mir unheimlich, unberechenbar. Vor vielen Jahren hat mein kleiner Cousin mich mal gefragt: "Was ist Realität?" Der war auch so ein kleiner Träumer und Denker. Und dann hat er zu mir gesagt: "Weißt du, manchmal frag ich mich, ob das, wo wir hier sind, eigentlich das Echte ist." Und ich hab dann einem Fünfjährigen versucht zu erklären, dass es auch gut sein könnte, dass das echt ist, was passiert, wenn wir träumen. Aber das wissen wir ja nicht, denn in der Sekunde, in der wir schlafen, sind wir woanders.

Katrin Müller-Hohenstein 45, machte im vergangenen Juni als Fußball-WM- Kommentatorin nach Ansicht vieler empörter Fernsehzuschauer den Fehler des Jahres: Sie sagte, ein Torerfolg des Nationalspielers Miroslav Klose müsse sich für ihn anfühlen wie »ein innerer Reichsparteitag«

Es ist leicht, die Realität auszutricksen. Ich lege mich auf mein Sofa und kann mich gedanklich so weit weg beamen, dass meine Realität eine andere wird. Ich habe dann eine andere Wahrnehmung, und hinterher sage ich mir, es ist doch eigentlich egal, ob du träumst oder es tatsächlich so ist. Ich stelle mir vor, ich bin an einem Strand, die Sonne scheint, das Meer rauscht, ich stelle mir das ganz fest vor – dann wird es für einen Moment Realität. Hinterher kann mir jemand fünfmal sagen, das stimmt gar nicht, du warst da nicht. Wenn ich den Eindruck habe, dass ich da war, reicht mir das doch schon.

Ich überlege manchmal, was wohl passiert wäre, wenn ich mit 25 tatsächlich den Mann kennengelernt hätte, der meine Träume, die ich damals so hatte, mit mir hätte teilen wollen. Ich hätte gerne viele Kinder gehabt. Ich hab früher immer gesagt: "Ich will mal sieben Jungs." Da hat meine Mutter zu mir gesagt: "Na dann viel Spaß." Aber das war mir furchtbar ernst. Ich male mir manchmal so aus, wie mein Leben wäre, wenn sich diese Weiche vor 20 Jahren anders gestellt hätte.

Und manchmal träume ich von einer Welt, in der ich mich verstecken kann.

Aufgezeichnet von Gil Bachrach

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio