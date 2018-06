Im Nachhinein lässt sich leicht über jene schmunzeln, die mit ihren Prognosen danebenlagen. Über die Wirtschaftsweisen zum Beispiel, die in ihrem Frühjahrsgutachten 2010 mickrige 1,4 Prozent Wachstum prognostizierten. Statt zu spotten, blicken wir selbst in die Zukunft und orakeln über Börsenwerte, Bahnpreise und Wechselkurse für 2011. An den Zahlen wollen wir uns messen lassen, sind uns aber der eigenen Fehlbarkeit bewusst: Auch diese Glaskugel ist bestenfalls aus Milchglas

DIE ZEIT Nr. 2/2011