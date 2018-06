Eigentlich sollte es eine kleine Provokation sein, diese Frage an den Kongressabgeordneten Paul Ryan. Wie seine Partei, die Republikaner, den Niedergang Amerikas aufhalten wolle? Doch Paul Ryan aus dem Bundesstaat Wisconsin, 40 Jahre alt, einer der republikanischen Jungstars, gerade zum neuen Vorsitzenden des Haushaltsausschusses gewählt, war nicht im Geringsten pikiert. Die Schulden begrenzen, antwortete er dem deutschen Reporter. 43 Prozent der Regierungsausgaben seien mit Schulden finanziert; und 47 Prozent dieser Schulden bezahle das Ausland. Wer Amerikas Niedergang – Ryan benutzte das Wort ganz ungeniert – stoppen wolle, für den könne es nur eines geben: Runter mit den Schulden!

Die Vereinigten Staaten hängen am Tropf. Die Supermacht ist abhängig von fremdem Geld, und das kommt vor allem aus China. Wer sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts ein Bild vom Gleichgewicht der Mächte machen will, der muss nicht so sehr Raketen zählen, sondern Dollarnoten. Sieht man einmal vom Zweiten Weltkrieg ab, dann war Amerika seit Beginn der Haushaltsbilanzen im Jahre 1792 nie so hoch verschuldet wie heute. Und kein Land der Welt hatte je so große Währungsreserven wie die Volksrepublik China: 2,7 Billionen Dollar.

Obamas "strategische Partnerschaft" hat sich als Wunschdenken entpuppt

So ist die Lage, wenn sich nächste Woche in Washington der Präsident mit den modernsten Raketen und der Präsident mit dem meisten Geld treffen. Wer mächtiger ist? Für das Wirtschaftsmagazin Forbes steht fest: Der mächtigste Mann der Welt ist heute Chinas Staatschef Hu Jintao. Barack Obama ist nur noch die Nummer zwei.

Das aber könnte ein Trugschluss sein. Zwar hat der Wiederaufstieg Chinas die Machtverhältnisse dramatisch verschoben. Und der "unipolare Moment", den Amerikas Neokonservative nach dem Ende des Kalten Krieges feierten, war genau das, ein Moment nur. Vergessen, vorbei.

Aber China ist nicht die Sowjetunion. Das Politbüro in Peking stellt – anders als einst das Politbüro in Moskau – das internationale System nicht infrage. Im Gegenteil, China will Teil der bestehenden Ordnung sein. Es hat dessen Regeln gelernt und beherrscht sie inzwischen meisterhaft. Anders gesagt: China ist kein weltpolitischer Revolutionär mehr. Es hat höchsten Respekt vor der Stärke des Westens, vor seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, insgeheim wohl auch vor der Legitimität seines politischen Modells.

Die amerikanische Strategie, nicht auf Eindämmung (containment) zu setzen, sondern auf Einbindung (engagement), ist also richtig. Barack Obama allerdings wollte mehr. Er strebte nach einer "strategischen Partnerschaft". Die jedoch entpuppte sich als Wunschdenken, China führte den Präsidenten im vergangenen Jahr regelrecht vor. Streit um den Klimaschutz, den Dalai Lama, Waffenlieferungen an Taiwan – die amerikanisch-chinesischen Beziehungen hätten sich 2010 "im freien Fall" befunden, sagt David Shambaugh, Professor an der George Washington University.