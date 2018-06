Je sinnloser die Tat, desto verführerischer die Erklärung. Der Reflex funktioniert in Amerika wie in Deutschland. In Arizona wurden sechs Menschen ermordet, im Erfurter Gutenberg-Gymnasium waren es 16. Das Motiv ist noch nicht erkundet, da fällt schon das Urteil.

Schuld sind die Waffengesetze, die Gewaltvideos, das "Klima des Hasses". Solche Deutungen rücken die Welt wieder zurecht – wie sonst mit dem "Warum bloß?" fertigwerden, das an den Grundfesten des Zusammenlebens rüttelt? Die Schnellschüsse liefern mehr Fragen als Antworten. Die Waffengesetze? Richtig: Bei aller Verschärfung der US-Regeln ist es immer noch einfach, an eine Pistole zu kommen, jedenfalls in Arizona. Nur: Wie dann Erfurt erklären, wo der Täter die gleiche Glock 17 benutzte wie der Killer von Tucson? Oder das Kölner Schulmassaker von 1964, wo zehn Menschen mit einem Eigenbau-Flammenwerfer ermordet wurden?

Die halbe Nation verwünscht Chefs und Politiker, meuchelt sie aber nicht

Gewaltvideos sind eine andere beliebte Erklärung. Die bislang beste Studie dazu, verfasst vom Secret Service (für den Präsidentenschutz zuständig), notiert: "Nur ein Achtel der Täter hat ein Interesse an Gewaltvideos gezeigt." Und das "Klima des Hasses" (33.000 Einträge nach einer Woche bei Google)? Tatsächlich herrscht in Amerika "Kulturkampf" zwischen den "blauen", links wählenden Staaten und den "roten", wo sie für Nation, Kirche, Schulfreiheit und Niedrigsteuern votieren. Weit rechts wird Obama als "Muslim" diffamiert. Bei Fox News toben die rechten Einpeitscher, bei MSNBC die linken.

Die "nie da gewesene Polarisierung" erkennt aber nur, wer die braven Fünfziger als Maßstab nimmt. Der längere Blick zeigt, dass Amerika immer polarisiert war: Süden gegen Norden, Agrarier gegen Industrielle, Main Street gegen Wall Street. Die junge Republik hat England-Getreue verjagt. Politiker lieferten sich tödliche Duelle. Im Vergleich zu den zahmen Wahlkämpfen von heute waren die des 19. Jahrhunderts Generalproben für den Bürgerkrieg. In Vietnam-Zeiten marschierte die Armee in den Städten auf. Obama wird verleumdet, Clinton aber kriegte die Staatsanklage an den Hals, die erste seit 1868.

Der wütende Machtkampf ist so amerikanisch wie Thanksgiving und Coca-Cola. Der Unterschied zu Europa? Hier war die ideologisch getriebene Gewalt stets organisiert – von den Religions- bis zu den Revolutionskriegen, von den Torquemadas bis zu den Totalitären des 20. Jahrhunderts. Amerika ist das Land der Einzeltäter – siehe die Anschläge auf die Präsidenten Lincoln, McKinley und Kennedy, dessen Bruder Robert sowie Martin Luther King und Reagan.

Nur: Bei Einzeltätern greifen Ein-Faktor-Theorien wie "Hassklima" nicht – es sei denn, man will so auch die Anschläge von 1990 auf Lafontaine und Schäuble durch zwei psychisch Kranke erklären. Die Morde an Dutschke und Ohnesorg passen noch am besten in das Hass-Schema. Aber im Unterschied zu Arizona wurde in den Sechzigern nicht nur mit Worten, sondern auch mit Knüppeln und Steinen gekämpft.