Seinen Flug nach Zürich und den Leihwagen, mit dem er nach Liechtenstein weiterfuhr, hatte der Ermittler von der CSI-Hypo so kurzfristig wie möglich gebucht. Der Mann von der internen Aufräumtruppe des Wiener Finanzministeriums, die den größten Bankenskandal der Republik aufklären soll, setzte auf den Überraschungseffekt. Am 30. Dezember, dem letzten Arbeitstag des vergangenen Jahres, betrat er um 9.30 Uhr unangemeldet in Schaan die Räumlichkeiten der Alpe Adria Privatbank AG (AAP), der Liechtenstein-Filiale der notverstaatlichten Hypo-Alpe-Adria-Gruppe aus Klagenfurt. Er war einer mysteriösen Finanztransaktion auf der Spur, und die diskrete Niederlassung im Fürstentum gilt als Drehscheibe, über die jahrelang Geld gewaschen und faule Kredite sowie versteckte Provisionszahlungen abgewickelt wurden. Seit dem Frühjahr 2009 befindet sich das Institut in Liquidation.

Bei seinem überraschenden Besuch forschte der Ermittler aus Wien nach der Herkunft jener drei Millionen Euro, die der frühere Hypo-Boss Wolfgang Kulterer, der mittlerweile auf seinen Prozess wegen Verdachts der Untreue wartet, am 7. Februar 2005 in Schaan bar behoben hatte, was allerdings erst im November des vergangenen Jahres bekannt geworden war. Er habe im Auftrag eines Kunden den Geldboten gespielt, erklärte Kulterer dem Staatsanwalt seine merkwürdige Dienstleistung; die Identität seines Auftraggebers schütze allerdings das Bankengeheimnis, ein Argument, das Strafrechtsexperten jedoch nicht gelten lassen wollen.

Klarheit brachte die Recherche des Besuchers von der CSI allerdings nicht, sondern sie warf zusätzliche Fragen auf. Der Betrag, so viel ist nachvollziehbar, stammte von einem Konto, das die Hypo Alpe-Adria-Bank International (HBInt), eine der vielen Töchter der Hypo-Gruppe, bei der Schweizer Großbank UBS in Zürich unterhielt – allerdings nur knapp einen Monat lang, so dass es in keiner Jahresbilanz aufschien. Es dürfte zur Abwicklung einiger verschwiegener Transaktionen gedient haben. Besonders auffällig sind vier Kontovorgänge, deren Details mit einem komplizierten Code verschlüsselt sind. Drei betreffen Einzahlungen unbekannten Ursprungs, die in Summe exakt jene 3.034.116,65 Euro ergeben, die Kulterer persönlich abgehoben hatte, und zwar von einem Konto, das die HBInt bei der AAP, dem zu ihrem Konzern gehörigen Finanzinstitut in Schaan, unterhielt. Ob es sich bei dem geheimnisvollen Auftraggeber tatsächlich um den Waffenproduzenten Gaston Glock, einen guten Hypo-Kunden, handelt, wie Kulterers Anwalt en passant verraten haben soll, ist noch Spekulation.

Noch größere Rätsel gibt die vierte verdächtige Kontobewegung auf dem Schweizer Geheimkonto der HBInt auf. Es handelt sich um eine codierte Überweisung in Höhe von 51 Millionen Dollar auf ein Transferkonto der Bermuda Bank auf den britischen Überseeinseln. Herkunft und Empfänger der stattlichen Summe: völlig ungeklärt. Licht in den trüben Geldfluss kann erst dringen, wenn es Codeknackern gelingt, die verschlüsselten Transferinformationen zu entziffern.

Im Gegensatz dazu sind die Verstrickungen der Liechtensteiner Hypo-Filiale in vermutliche Machenschaften bereits klarer erkennbar. Laut einem Hypo-Protokoll war die ehemalige IPM Bank der Grazer Wechselseitigen Versicherung, die 2002 an die Klagenfurter Hypo verkauft worden war, von Anfang dazu ausersehen, ein "neues Produkt" für eine ausgewählte Klientel anzubieten. "Einige unserer Kunden werden das sicherlich zu schätzen wissen", warb Kulterer damals um die "sogenannte Wörthersee-Prominenz", der man steuerschonende Veranlagungsmodelle anbieten wolle. Besonderes Interesse sollte ein Immobilienfonds erwecken, in dem Projekte in Kroatien gebündelt waren.

Glaubt man Christian Rauscher, dem Ex-Treasury-Chef der Hypo, so wurden auch etliche Koffer voll Geld aus Kroatien und Italien mit dem Hypo-Learjet nach Klagenfurt eingeflogen und von dort weiter nach Liechtenstein transferiert. Als Zwischenstation habe eine Zeitlang Schloss Freyenthurn gedient, malerisch oberhalb der Ostbucht des Wörthersees gelegen, das die Hypo aus einer Konkursmasse geerbt hatte. Ein separierter Raum im ersten Stock des Renaissancegemäuers (heute residiert dort das Nobelbordell Babylon) soll, wie Rauscher erzählte, auch als diskrete Bankfiliale gedient haben: "Da hat es einen Beratungsschalter gegeben und einen Tresor, bei dem Gelder aus- und einbezahlt worden sind." Sogar ein prominenter italienischer Politiker soll einmal in Begleitung eines österreichischen Unternehmers im Hubschrauber in der Nähe des Schlosses gelandet sein. Der genaue Zweck dieses Ausflugs lässt sich heute nicht mehr eruieren. In Häusern wie dem Schloss Freyenthurn ist Diskretion Ehrensache.

Das galt auch lange Zeit für die Schaaner AAP, obwohl sie immer wieder mit Geldwäsche in Zusammenhang gebracht wurde. Erst im Herbst 2006 begann die Finanzmarktaufsicht von Liechtenstein genauer hinzuschauen. Besonders "das Risikomanagement hinsichtlich Krediten an kroatische Kreditnehmer" interessierte die Prüfer des Fürsten. Dabei handelt es sich um ein ausgeklügeltes Finanzkarussell, das sich um etliche kroatische Gesellschaften sowie liechtensteinische Anstalten und Stiftungen drehte, hinter denen hauptsächlich der ehemalige Chef-Waffeneinkäufer Kroatiens und Exgeneral Vladimir Zagorec vermutet wird. Ein beträchtlicher Teil dieser Gesellschaften, heißt es in Gerichtsunterlagen, könne "schon mit Finanzierungsfällen verknüpft werden, bei denen konkreter Untreueverdacht besteht". Nach bisherigem Ermittlungsstand dürften zwischen 2003 und 2007 für 23 solcher Gesellschaften Konten bei der AAP eröffnet worden sein, von denen 18 noch aktiv sind. Der darauf vorhandene Gesamtsaldo in Höhe von 16,5 Millionen Euro wurde von den liechtensteinischen Behörden mittlerweile wegen des Verdachts der Geldwäsche gesperrt, tatsächlich sollen über diese Konten jedoch weit mehr als 100 Millionen Euro geflossen sein.