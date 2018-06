Am Anfang des 20. Jahrhunderts feierte ganz Europa den Siegeszug des Automobils. Ganz Europa? Nein! Ein von unbeugsamen Bauern bevölkertes Land hörte nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten.

Überall, wo der Personenkraftwagen in der Schweiz auftauchte, rief er gewalttätige Reaktionen hervor. Im August 1908 wurde ein amerikanischer Kurgast auf der Walenseestrasse von der Bevölkerung misshandelt. 1909 verprügelten Luzerner Bauern den amerikanischen Milliardär Vanderbilt und drohten damit, seinen Wagen anzuzünden. 1910 wurde ebenfalls in Luzern ein deutscher Kavalleriehauptmann Opfer antiautomobiler Gewalt. 1913 schlugen betrunkene Glarner Bauern mit Stöcken nach einem Chauffeur, der sich mit dem Revolver verteidigen musste. Nachzulesen sind die skurrilen Anekdoten aus dem "automobilistischen Feindesland" ( Berliner Allgemeine Automobil-Zeitung) im Buch Autolust.

Wegen des "gewaltsamen Anhaltens" forderte der Kölner Automobil-Club einen Boykott der Schweiz. 1911 initiierte das Syndikat der schweizerischen Automobilindustriellen einen "Schutzverband gegen die Übergriffe der Antiautomobilbewegung", um einen weiteren Boykott des Auslands abzuwenden. Wohl gelang es allmählich, die rabiate Autofeindlichkeit in gesittete, sprich politische Bahnen zu lenken. Doch der Widerstand blieb über Jahrzehnte ungebrochen. In Graubünden herrschte bis 1925 unter dem Motto "Bauernrecht gegen Herren- und Protzentum" ein Verbot des privaten Automobilverkehrs. Und in zahlreichen Kantonen wurden Initiativen ins Leben gerufen, die Teil- oder gar Totalfahrverbote forderten.

Natürlich gewöhnte sich auch das Bauernvolk an die Zumutungen des Kraftverkehrs – um bald ins andere Extrem zu kippen. Mit dem rasant steigenden Wohlstand nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs die Lust aufs Auto. Heute müsste die deutsche Motorpresse bewundernd vom autogeilsten Land Europas berichten. Kein Land leistet sich so protzige Autos wie die Schweiz. Der Angeberei ist amtlich bestätigt. Schon 2004 überschrieb das Bundesamt für Statistik (BFS) eine Mitteilung zum Straßenfahrzeugbestand: "Immer protzigere Autos". Seit 14 Jahren würden, so das BFS, die Autos immer schwerer und die Motoren immer stärker. Dabei hatte der Offroader-Boom die Schweiz noch gar nicht richtig erfasst.

Allein 2006 wurden weit über 13.000 sogenannte Full-Size-SUVs von Audi, BMW, Jeep, Range Rover, Mercedes, Porsche oder VW verkauft. Mindestgewicht: zwei Tonnen. Der Audi Q7 4.2 FSI quattro zum Beispiel bringt über 2,5 Tonnen auf die Waage, ist mehr als 5 Meter lang, hat 350 PS, 8 Zylinder und einen 4163 cm³ großen Hubraum. Damaliger Neupreis: 147500 Franken. Gemäß Hersteller schluckt er im Stadtverkehr 19,1 Liter. Das aber ist Theorie. Denn die Werksangaben sind oft wenig realistisch. Eine Auswertung der Uni Duisburg-Essen von 188 Autotests des Fachmagazins Auto, Motor und Sport kommt zum Ergebnis, dass der Verbrauch im Schnitt 27 Prozent über den Herstellerangaben liege. Auch der ADAC nennt bis zu 25 Prozent Verbrauchsüberschreitung.

Um die Dimensionen dieser Fahrzeugkategorie zu erfassen, hier ein Vergleich aus der automobilen Vergangenheit. Vor dem Aufkommen der Offroader galten große Kombis als Königsklasse. Der bis 1993 gebaute Volvo 240 hat noch heute das Image eines Schwedenpanzers. Verglichen mit einem Audi Q7, Porsche Cayenne oder Range Rover ist er jedoch nur eine halbe Portion. Er ist halb so schwer, hat einen halb so großen Motor und dreimal weniger Pferdestärken. Dafür bietet der alte Schwede mit 2150 Litern immer noch mehr Fassungsvermögen als der Audi. Und das alles bei halb so hohem Benzinverbrauch und CO₂-Ausstoß. Übrigens, wer jetzt die Dreckschleuder-Keule schwingen will, sollte bedenken, dass Benziner mit dem 1987 eingeführten Katalysator als grundsätzlich sauber gelten. Alte Dieselautos ohne Partikelfilter schleudern hingegen Dreck in die Luft.