Eines Morgens hatte der Mann eine Art Traum, von dem wollte er seiner Frau gleich berichten: "Ich kam zur Hinrichtung nach Plötzensee, und da sagt der Henker: ›Wie soll ich denn den linken allein hinrichten ohne den rechten, das geht ja nicht‹. Und als man mich ansah, da warst Du an meiner rechten Seite angewachsen, wie die Siamesischen Zwillinge, sodass eine Hinrichtung unmöglich war." Das schrieb Helmuth James von Moltke, die treibende Kraft der nach seinem schlesischen Gut benannten Widerstandsgruppe des Kreisauer Kreises, am 26. Oktober 1944 aus der Haftanstalt Tegel an seine Frau Freya. Den Brief hat der Gefängnispfarrer Harald Poelchau nach draußen geschmuggelt, um ihn Freya Moltke in seiner Wohnung zu übergeben, wo sie wartete, wie sie fast täglich wartete, vier Monate lang. Es ist ein Brief von Hunderten.

Wer diese Abschiedsbriefe jetzt gedruckt in Händen hält, ist vor allem verblüfft. 600 Seiten, von der Familie sorgfältig herausgegeben: ein Wunder? Wie sonst ist es möglich, dass im Herbst 1944 der 38-jährige Jurist Moltke, in der Berliner Strafanstalt Tegel auf seinen Prozess, seine Hinrichtung wartend, mit gefesselten Händen täglich vertrauliche Briefe an seine 34-jährige Frau schreiben konnte, mit Details zu seiner Verteidigung vor Gericht und zu einem Gnadengesuch? Wie kam es, dass niemand sie abfing? Wie kann es sein, dass Freya Moltke, selbst promovierte Juristin, in der Wohnung von Harald und Dorothee Poelchau im Berliner Wedding diese Briefe las, deren Aufträgen bei den juristischen und politischen Instanzen quer durch das zerstörte Berlin nachging und täglich seitenlang antwortete, ohne dass die Nazis die Beteiligten zum Schweigen gebracht hätten?

Dass es unveröffentlichte Briefe gab, war zwar bekannt, seitdem 1988 der Band Briefe an Freya 1939–45 erschien, in dem die Herausgeberin wissen ließ, die Briefe aus den Tegeler Monaten seien die privatesten und daher – bis auf Moltkes briefliche Berichte über die Haft in Ravensbrück und zuletzt den Prozess – nicht zur Publikation freigegeben. Erst ein Jahr nach ihrem eigenen Tode, so hatte es Freya Moltke verfügt, sollten sie zugänglich sein. Wie viele es aber waren, zumal von Freya selbst, deren Briefe generell als verloren galten, und dass der ganze Briefkorpus fast vollständig erhalten ist, wusste außer der Familie fast niemand.

Die Korrespondenz verdankt sich, mitten in all dem gewaltsamen Sterben, einer glücklichen Konstellation. Vielleicht berührt der Ton tiefer Dankbarkeit und Demut, der diese Briefe aus einem Totenhaus prägt, auch deshalb so sehr: die Schreibenden wissen um die Einzigartigkeit ihrer Lage. Moltke selbst fragt Freya wenige Tage vor seinem Tod, ob die Briefe denn nach Jahrzehnten noch lesenswert sein würden, da doch vergleichbare Korrespondenzen durch die Verhaftung abgerissen seien oder kontrolliert würden. Nun, ebendarum: Diese Korrespondenz ist ohne Vergleich. Hier schreiben zwei Menschen um ihr Leben und überantworten sich doch, in Gottes Namen, dem nahenden Tod. Jeder Brief kann der letzte sein, der Todestag schiebt sich hinaus. Es sind Briefe, die vom Menschenmöglichen handeln. Man liest sie atemlos, obwohl das Ende bekannt ist: die Hinrichtung Moltkes. Die Geschichte dieses Paares erinnert an Jesu letzte Nacht vor dem Kreuz, und so sagt er es ihr: "Vergiss den Garten Gethsemane nicht!".

Der Briefwechsel beginnt am 29. September 1944, nachdem Moltke aus dem KZ Ravensbrück nach Tegel verlegt worden war, und sie enden am Tag der Hinrichtung, dem 23. Januar 1945, mit einem Brief Freyas, der abbricht, als sie die Nachricht vom Tod ihres Mannes erhält. Schon im Januar 1944 war Moltke verhaftet worden, im KZ hatte man ihm wegen seines berühmten Namens zunächst günstigere Haftbedingungen gewährt. Erst nach dem gescheiterten Attentat vom 20. Juli, das Moltke abgelehnt hat, an dessen Vorbereitung er nicht beteiligt war und von dem er sich bis zu seinem Tod distanzierte, geriet die Kreisauer Widerstandsgruppe ins Zentrum der Aufmerksamkeit der Gestapo. Nur auf Pfarrer Poelchau, der dazugehörte, kamen die Spitzel nicht, ihn observierte niemand, bei ihm konnten viele Hilfesuchende ein und aus gehen: Die Gestapo war keineswegs allwissend.

Poelchau nun arbeitete als evangelischer Seelsorger ausgerechnet in Tegel, wo auch der katholische Geistliche Buchholz den Widerstand stütze. Ebendorthin wurde Moltke, als einer von wenigen, wie er anmerkt, überstellt: weil das Gestapo-Gefängnis in der Lehrter Straße, in dem etwa Adam Trott zu Solz gefoltert wurde, nach einem Bombenangriff nicht mehr über unbeschädigte Zellen verfügte. In Tegel gab es im September 1944 noch welche. Als auch Tegel in den Bombenhagel geriet, wurden viele zurück in die Lehrter Straße verlegt. Moltke blieb. Er hat das ein Wunder genannt.

Tegel war etwas anders: "Die Atmosphäre atmet eben doch noch einen Rest von Recht, und man hat nicht das beängstigende Gefühl, überall könnten Fallen, Spitzel, Abhörapparate sein, plötzliche Vernehmungen zu unmöglichen Nachtzeiten", schrieb Moltke seiner Frau am 28./29. Dezember 1944. In Tegel arbeiteten manche Wachleute, die dem Widerstand wohl gesonnen waren. Von einem Wachtmeister Mittelstädt etwa erzählt Moltke, der ihm bei seinem quälenden Ischias beisteht und versichert, "dass die alten Familien sich so eingesetzt hätten, das würde ihnen unvergessen bleiben". Der Mann findet gar, da kennt er Moltke erst zehn Minuten: wenn erst mal das Regime am Ende sei, dann könne Moltke sich doch vielleicht klarer zu Deutschland äußern als jetzt im Prozess. Für zwei andere Wachleute, Claus und Gissel, die Moltkes Fesseln immer wieder unerlaubt zum Schreiben aufschließen und ihn mit Lebensmitteln und Medikamenten aus Kreisau versorgen, packt Freya zu Weihnachten 44, wie sie schreibt, eigens Pakete.