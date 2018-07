Inhalt Seite 1 — Warum die SPD so traurig ist Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Dafür lieben wir die SPD , dass sie sich seit eh und je um die Mühseligen und Beladenen kümmert. Dafür hassen wir die SPD, dass sie selbst dabei oft mühseliger und beladener wirkt als all jene, denen sie helfen will.

Nun hat die SPD wieder mal ein Programm vorgelegt. Es soll die Partei aus dem schalltoten Raum führen, in den sie seit längerer Zeit eingesperrt ist, und sie wieder in die Nähe der 30 Prozent bringen. Aber so wird das nicht gelingen. Was Sigmar Gabriel, der Vorsitzende der SPD, da unter dem Titel "Neuer Fortschritt und mehr Demokratie" vorgelegt hat, heilt keine Krankheit, es ist ein Symptom.

Was nicht daran liegt, dass dieses Programm weitgehend unleserlich ist. Eher daran, dass es in die Zukunft weisen soll, aber wie eingefrorene Gegenwart aussieht. Denn anders als früher ist die Wirklichkeit heute so viel schneller als alle Programme, dass weite Teile davon schon bei Verabschiedung überholt sind. Die vergangenen Jahre waren ohnedies weniger von der Umsetzung politischer Pläne geprägt als von überraschenden Ereignissen wie der Finanz- und Euro-Krise oder von WikiLeaks.

Zur strukturellen Langsamkeit der Politik kommt bei der SPD ihre nationale Enge. So steht in Gabriels Entwurf: "Seit Mitte der 80er Jahre haben immer weniger Menschen einen gerechten Anteil am Fortschritt." Tatsächlich ist seit den achtziger Jahren die Zahl der Menschen, die am Fortschritt teilhaben können, schneller gestiegen als je zuvor. Hunderte von Millionen Ostdeutscher, Russen, Polen, Chinesen, Brasilianer, Südafrikaner sind endlich aktiv in die Weltgeschichte und die Weltökonomie eingestiegen. Daraus resultieren eine Menge Stress und einige neue Unsicherheiten für die alte westdeutsche Arbeiterklasse. Aber auch der geht es ja zumeist noch einigermaßen gut. Ihre Probleme sind Grund genug, Politik zu machen, aber beileibe nicht für Schwarzmalerei.

Über jene Hunderte von Millionen, die sich da gerade emanzipieren, herrscht in der SPD offenbar keine große Freude, gejubelt wird jedenfalls nirgends. Im Gegenteil. Die SPD lädt sich zuerst alle Probleme einer immer bedrohlicher werdenden Welt auf, um sodann in einer leicht größenwahnsinnigen Volte dieselbe Welt durch die Kraft der SPD zu retten. "Sozialdemokratische Politik muss die Richtung bestimmen, die der neue gesellschaftliche Fortschritt nehmen soll."