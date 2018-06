Zuerst tanzte Matthias Rößler wie ein Indianer über die Straße. Dann überreichte ihm Dwayne Frost, Häuptling der Cree, die Feder des Kriegsadlers. Es war auf dem Karl-May-Fest 2010 in Radebeul. Nun steht Matthias Rößler daheim in Cossebaude und zeigt stolz seine Feder. Er hat Karl May gelesen. Deshalb weiß er: Wer die Feder des Kriegsadlers tragen darf, hat Feinde erlegt.

Der CDU-Politiker Matthias Rößler hat in seinem Leben viele Feinde erlegt. Man wundert sich nur, dass er die Feder nicht im Haar trägt.

Er sei "autochthoner Sachse", sagt Rößler. Das heißt: eingeboren. Matthias Rößler ist ein Ureinwohner. Er polarisiert mit seinem Sachsentum. Er lutscht genüsslich die Worte, bis sie wie runde sächsische Drops aus seinem Mund plumpsen.

Rößler findet das authentisch. Seine Themen sind Identität und Tradition, Geschichte und Verwurzelung. Er war schon lange der Sachse gewesen, ehe Stanislaw Tillich anfing, das auf seine Wahlkampfplakate zu schreiben. Seit 1990 sitzt Matthias Rößler als direkt gewählter Abgeordneter im Landtag. Seit 2009 ist er Landtagspräsident, protokollarisch der erste Mann im Freistaat, nach eigenen Worten "eine Mischung aus Bundespräsident und Bundestagspräsident". Ein Mahner und Versöhner soll er sein. Zu Hause am Dresdner Stadtrand, in seinem Arbeitszimmer, hat er ein Foto aufgehängt. Es zeigt ihn und seine Frau neben dem Ehepaar Wulff beim Antrittsbesuch in Dresden. Zwei Präsidenten, zwei First Ladies. Matthias Rößler strahlt beseelt.

Dabei muss er erst noch beweisen, dass er auch Präsident sein kann. Nicht viele Landespolitiker polarisieren wie Rößler. Kaum einer ist so oft aufgefallen durch Polemik und schräge Thesen. "Den Sprung zum Überparteilichen muss er erst noch schaffen", sagt André Hahn, Vorsitzender der Linksfraktion im Parlament. Als Rößler frisch im Amt war, im Herbst 2009, traf er in Leipzig auf Angela Merkel. "Matthias", sagte die Kanzlerin, "jetzt biste Landtagspräsident. Da musst du dich endlich mal ordentlich benehmen."

"Wir duzen uns seit der Friedlichen Revolution", sagt Rößler. Er wird in dieser Woche 56 Jahre alt. Er sei ja schon ruhiger geworden.

"Harte Kante" nennt Rößler seinen Stil. Er gilt nicht als Versöhner

Beim Neujahrsempfang, vorige Woche im Landtag, hat Rößler Sachsens Politiker zu einer neuen Debattenkultur aufgerufen, zu mehr Anstand, einem respektvollen Umgang. Er forderte: Sachlichkeit. Weil die Politiker sich öffentlich anmaulten, so die Essenz seiner Rede, sei ihr Sozialprestige so niedrig. Wer Rößler kennt, dachte vielleicht: Das kann doch nicht sein Ernst sein. Das kann doch einer mit Rößlers Geschichte nicht sagen.

Ein Besuch im Dienstzimmer des Präsidenten, erster Stock im Landtag. Rößler strahlt. Es ist, als scheine ihm ständig die Sonne auf den Kopf. Er lächelt immer. Das Matthias-Rößler-Lächeln ist eigentlich kein Lächeln, es ist mehr. Es ist größer. Es ist, als umrunde der Mund seinen Kopf.