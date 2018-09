Ihr Vater, ein Lebemann und Schuldenmacher, wollte im Machtkampf dreier großer Dynastien mithalten. Seine erbberechtigte Tochter war der Einsatz im Spiel. Mit zwölf Jahren wurde sie in einer prunkvollen Hochzeit mit einem neunjährigen Bürschchen aus der mutmaßlichen Gewinner-Familie verheiratet. Seit vier Jahren waren sie gemeinsam erzogen worden, eine Herzensbindung entstand jedoch nie.

Mit gerade 17 Jahren übernahm sie die Regierungsgeschäfte in einem heruntergewirtschafteten Land, dessen strategische Lage schon seit Langem die Begehrlichkeit expandierender Mächte geweckt hatte. Mutig setzte sie sich gegen ihre Schwiegerfamilie zu Wehr, die in ihrem Namen, aber ohne ihr Wissen, Teile ihres Erbes verschachert hatte. Sie wollte weder Spielball der Politik anderer sein noch von Männern bevormundet werden. Dieses ungewöhnliche Selbstbewusstsein bekam auch ihr schwächlicher Gemahl zu spüren, der vor allem durch Flegeleien und Spielschulden von sich reden gemacht hatte. Ihr erster Putsch gegen ihn flog auf, der zweite gelang. Als er von der Jagd heimkehrte, fand er alle Türen verschlossen. Er versilberte einige Habseligkeiten und verließ mit seinen Kumpanen fluchtartig das Land. Die höfische Welt entrüstete sich über ihre unerhörte Tat; noch skandalöser war allerdings, dass sie wenige Monate später ohne Scheidung einen Mann aus der gegnerischen Dynastie heiratete. Vor dem Altar erschien sie im Jungfernkranz, denn ihr erster Gemahl, so gab sie an, sei impotent und habe die Ehe nicht vollzogen.

Auch diese Heirat gehorchte politischem Kalkül, ihr Mann erwies sich aber als Glücksgriff. Zwar ließ seine eheliche Treue zu wünschen übrig, doch er sicherte tatkräftig ihr Land gegen Ansprüche anderer und beseitigte die überkommene Misswirtschaft. Seine als "überaus schön" gepriesene Frau bewies indessen kriegerische Tugenden, als sie den Stammsitz ihrer Familie gegen eine Übermacht verteidigte.

Nach dem Tod ihres Mannes legte sie sich mit ihrem nun regierenden Sohn an, einem vergnügungssüchtigen Jungen ohne Rückgrat, der zum Spielball der Familie seines Vaters geworden war. Als sie lautstark die Mitregierung einforderte und er kurz darauf starb, machten üble Verdächtigungen die Runde: Sie habe ihren Mann und ihren Sohn vergiftet, sei eine Kriemhild, eine Medea.

Die kurze Zeit ihrer Alleinherrschaft endete in einem dubiosen Deal. Gefälschte Dokumente, Täuschungen und massiver Druck machten sie gefügig, bis sie ihr Land schließlich einer Dynastie abtrat, die sich ein großes Reich erheiratete. In deren Residenz lebte sie bis zu ihrem Tod in einem prächtigen Haus. Bösartige Zungen behaupteten, sie habe eine kümmerliche Existenz geführt und sich ihr Brot selbst verdienen müssen, schließlich sei sie vergiftet worden. Dreißig Jahre nach ihrem Tod tauchte ein Schimpfname auf, unter dem sie in Geschichtsbücher und Romane einging. Wer war’s?

Lösung aus Nr. 2:

Simone de Beauvoir (1908 bis 1986) war zunächst Lehrerin, nach dem Erfolg ihres Debütromans "Sie kam und blieb" (1943) konnte sie als freie Schriftstellerin und Philosophin in Paris leben. Romane wie "Die Mandarins von Paris" (1956) und ihr feministisches Grundsatzwerk "Das andere Geschlecht" (1949) machten sie berühmt. Mit 21 Jahren lernte sie Jean-Paul Sartre (1905 bis 1980) kennen und lebte fortan mit ihm in einer freien, andere Beziehungen tolerierenden, intellektuell geprägten Gemeinschaft. Eine große Liebe verband sie ab 1947 mit dem US-Schriftsteller Nelson Algren (1909 bis 1981). Die Liebe zerbrach an der für Algren unakzeptablen Vorgabe, nur "Nr. 2" zu sein