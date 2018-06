Über 100 Millionen Hühner werden in Deutschland gehalten, 27 Millionen Schweine und 13 Millionen Rinder, und an allen verdient die Futtermittelindustrie. Die Landwirte produzieren nur etwa zwei Drittel ihres Futters auf den eigenen Feldern. Knapp 30 Prozent kaufen sie als speziell zusammengemischtes Fertigfutter zu, für etwa 7,5 Milliarden Euro. Vor allem in der industriellen Tierhaltung hat dieses Mischfutter eine große Bedeutung, denn um Hühner oder Schweine innerhalb kürzester Zeit auf Schlachtgewicht zu mästen, braucht man eiweiß- und energiereiches Hochleistungsfutter.

Was in dieses Futter darf und was nicht, regeln gleich mehrere europäische Verordnungen über Futtermittel, Futtermittelhygiene und tierische Nebenprodukte sowie das nationale Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch. Seit 2005 sind Futtermittel verboten, welche die Gesundheit von Tieren und Menschen beeinträchtigen können. Sogar Stoffe, die den Naturhaushalt schädigen könnten, dürfen nicht verfüttert werden.

Dioxin Was ist Dioxin? Dioxine sind Umweltgifte, die besonders langlebig sind. Der Begriff bezieht sich auf zwei Klassen von Kohlenwasserstoffverbindungen, die unterschiedlich stark mit Chlor versetzt sind. Insgesamt sind 210 solcher Verbindungen bekannt. Sie teilen sich in 75 polychlorierte Dibenzo-p-dioxine (PCDD) und in 135 polychlorierte Dibenzofurane (PCDF) auf. Die Grundstruktur des Moleküls bilden häufig Benzolringe an beiden Enden, an denen Chlor-Atome hängen. Nur wenn die Benzolringe in einer Ebene liegen, kann das Molekül seine toxische Wirkung entfalten. Das giftigste Dioxin ist das als Seveso-Gift bekannte 2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin (TCDD), bei dem Sauerstoffatome die Benzolringe zusammenhalten. Im italienischen Seveso ereignete sich am 10. Juli 1976 eine der größten Chemiekatastrophen. Dabei wurden große Mengen der toxischen Verbindung freigesetzt. Pflanzen und Tiere verendeten, Menschen erkrankten unter anderem an Eiterpusteln im Gesicht, der Chlorakne. Die Seveso-Katastrophe führte international zu schärferen Gesetzen und der Ächtung von Umweltgiften. Neben den Dioxinen gibt es die zum Teil ebenfalls gesundheitsschädlichen, dioxinähnlichen Polychlorierten Biphenyle (PCB). Hiervon sind 209 Verbindungen bekannt. Wie entsteht es? Dioxin entsteht unerwünscht etwa bei Industrie- und Verbrennungsprozessen mit Chlor und organischem Kohlenstoff. Nach Informationen des Umweltbundesamtes wird das Umweltgift bei 300 Grad Celsius und mehr gebildet und ab Temperaturen von 900 Grad zerstört. Entsprechende Hitze entwickelt sich zum Beispiel in der Metall- und Stahlproduktion, in der Müllverbrennung oder bei Hausbränden. Allerdings müssen bestimmte Ausgangsmoleküle und chemische Katalysatoren vorhanden sein, damit sich Dioxon-Verbindungen bilden können. Auch bei allen chemischen Produktionsverfahren, in denen Chlor verwendet wird, können die Stoffe entstehen. In der Natur kommen Dioxine mitunter dort vor, wo Wälder verbrennen oder Vulkane ausbrechen. Im Laufe der Erdgeschichte haben sich viele Umweltgifte so in Ton und Erde angereichert. Kiloweise Dioxine wurden in den 1980er Jahren in die Umwelt gebracht. In Pflanzenschutzmitteln und Chemikalien wie PCB fanden sich viele toxische Verbindungen. Mittlerweile gibt es Grenzwerte und scharfe Gesetze sowie PCB-Verbote, die diese Dioxinbelastung drastisch verringert haben. Gesundheitsgefahr Bereits geringe Mengen an Dioxinen können für den Menschen gefährlich sein. Allerdings kommt es durch belastete Lebensmittel nicht zu akuten Symptomen. Die giftigen Stoffe sind allerdings sehr langlebig und können jahrzehntelang im Körper verbleiben, ehe sie sich abgebaut haben. So gibt es chronische Effekte, wenn über lange Zeit hinweg auch niedrige Dioxin-Mengen in den Körper gelangen. Die Folgen wurden in Tierversuchen beschrieben und reichen von Störungen des Immunsystems, schweren Haut- und Atemwegserkrankungen bis hin zu Schilddrüsen- und Darmschäden. Das giftigste Dioxin TCDD gilt als krebserregend, auch wenn bei dem Gift-Skandal in Seveso keine erhöhten Krebsraten nachgewiesen wurden. Bestehende Grenzwerte sind eine Vorsichtsmaßnahme. Sie sagen nichts über die tatsächliche Gesundheitsgefahr aus. 90 bis 95 Prozent des Dioxins, das in den menschlichen Stoffwechsel gelangt, wird über die Nahrung aufgenommen. Fast zwei Drittel davon steckt in Fleisch und Milchprodukten, weil sich die Umweltgifte im Fettgewebe anreichern. Fische sind, je nach Fettgehalt, zum Teil stärker belastet. Allerdings werden vergleichsweise weniger davon verzehrt. Ein erwachsener Mensch nimmt jeden Tag in Deutschland im Durchschnitt zwischen 48 und 138 Pikogramm Dioxine auf (1 Pikogramm = 1 pg = 1 Billionstel Gramm). Diese Daten stammen aus den Jahren 2000 und 2003. Daher schätzt das Bundesumweltamt, dass die Belastung derzeit noch niedriger ist. Wie das Bundesinstitut für Risikobewertung mitteilt, liegt der Dioxingehalt bei Proben aus dem Januar 2010 über dem von der EU festgelegten Höchstgehalt. Für Eier beträgt dieser drei Pikogramm pro Gramm Fett. Eine akute Gesundheitsgefahr ergibt sich darasu nicht. Wer ein Ei mit einem erhöhten Dioxingehalt gegessen hat, wird nichts merken. Belastung Obwohl Dioxine nie im industriellen Maßstab hergestellt worden sind, finden sie sich in der Umwelt und vor allem im Boden. Über die Luft oder den Einsatz von Düngern (z.B. aus Klärschlamm) gelangen sie in die Erde, wo sie sich anreichern. Die Giftstoffe gelangen meist über Erdpartikel, die an Gemüse, Gras oder Getreide haften in die Nahrungskette. In Gemüse selbst sind Dioxine kaum zu finden. Ins Meer gelangten Dioxine jahrzehntelang in großen Mengen, weil sie sich in Industrie- und Deponie-Abwässern sammeln. Hier reichern sie sich bis heute im Fettgewebe von Fischen, Vögeln und Säugetieren an, weil sie so langlebig sind. Seit Mitte der 1990er Jahre hat die Dioxin-Belastung in der Umwelt um mehr als 50 Prozent abgenommen. Dank verbesserter Umweltschutzmaßnahmen ist auch die Lebensmittelqualität gestiegen. Völlig unbelastete Nahrungsmittel sind allerdings kaum denkbar, da Dioxine auch natürlich entstehen können. Um die eigene Dioxin-Belastung zu senken, sollten Verbraucher den häufigen Verzehr fettreicher tierischer Lebensmittel meiden. Tiere, die in Freiheit aufwachsen und ein höheres Alter erreichen, haben zudem tendenziell eine höhere Belastung in ihrem Fett. Dies gilt vor allem für wildgefangene Fische. Links Mehrere Ministerien und Verbraucherzentralen informieren im Internet über die vom aktuellen Dioxin-Skandal betroffenen Produkte. Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat zudem Berichte über die Kontrollen bei Futtermittelherstellern ins Netz gestellt. Was tatsächlich enthalten sein darf, wurde allerdings nicht aufgelistet. Eine sogenannte Positivliste gibt es also nicht. Das Futtermittelgesetz legt nur fest, dass Höchstgrenzen für unerwünschte Stoffe und Rückstände nicht überschritten werden dürfen. Wie die Futtermittelhersteller das sicherstellen, ist ihnen selbst überlassen. Eine Verpflichtung, regelmäßig Proben zu nehmen, gibt es nicht.

Kot und Urin sind immerhin verbotene Inhaltsstoffe

Der Anhang III der EU-Futtermittelverordnung aus dem Jahr 2009 listet immerhin ausdrücklich verbotene Inhaltsstoffe auf: Kot, Urin, Gerbstoffe, mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz und fester Siedlungsmüll. "Dass man so etwas überhaupt in ein Gesetz schreiben muss, sagt alles über diese Branche", so Eckehard Niemann, der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, AbL. Die Futtermittelindustrie mische eine Unzahl von oftmals zweifelhaften Komponenten zusammen und sei wegen der verschlungenen Wege dieser chemischen Zutaten kaum noch kontrollierbar. Niemann: "Offenbar werden chemische Reststoffe dem Futter beigemengt, um Entsorgungskosten zu sparen."

Das ist noch nicht einmal verboten – solange dabei keine Höchstwerte etwa für Dioxin oder Pflanzenschutzmittelrückstände überschritten werden. Genau diesen Punkt halten Kritiker für eine Schwäche der nationalen und europäischen Gesetzgebung.

Das Vermengen vieler Stoffe aus unterschiedlicher Herkunft ist auch deshalb so gefährlich, weil eine kleine Menge verseuchter Rohstoffe große Mengen Futter kontaminieren können, wie der jüngste Dioxinskandal zeigt. Martin Hofstetter, der Agrarexperte von Greenpeace, hat ausgerechnet, dass die jetzt entdeckten 150.000 Tonnen dioxinbelastetes Futter ausreichen, um eine halbe Milliarde Eier zu verseuchen.

Ein einziger Zulieferer kann also eine große Wirkung haben – und gegen eine solche Gefahr richten vermutlich auch mehr Kontrollen nichts aus – zu komplex sind die Stoffströme aus allen Ländern der Welt und den unterschiedlichen Produktionsverfahren.