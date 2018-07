Es war ein Bettelbrief, wie er in der amerikanischen Geschichte noch nicht vorgekommen ist. US-Finanzminister Timothy Geithner warnte die Kongressmitglieder vor einer möglichen Zahlungsunfähigkeit seines Landes . Träte der Fall ein, drohten "katastrophale wirtschaftliche Folgen". Gerichtet war der Brief vor allem an die Republikaner, die sich bisher zieren, das gesetzliche Schuldenlimit der USA zu erhöhen . Derzeit liegt die Obergrenze bei 14,29 Billionen Dollar. Beim aktuellen Schuldenstand, rechnet Geithner vor, bleiben nur noch 335 Milliarden Dollar, die bis Ende März wohl ausgeschöpft sein werden. Der Kongress muss vorher die Anhebung genehmigen, sonst kann die Regierung kein neues Geld aufnehmen.

Seit dem Jahreswechsel haben die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus inne, viele neue Abgeordnete sind mit Unterstützung der erzkonservativen Tea-Party-Bewegung nach Washington gekommen. Sie wollen die Zwangslage der Regierung nutzen, um möglichst viele ihrer Anliegen durchzudrücken.

Doch das könnte sich als Spiel mit dem Feuer erweisen, denn die Schuldenprobleme sind längst nicht auf den Bundeshaushalt begrenzt. Große Bundesstaaten wie Kalifornien und Illinois sind nach Einschätzung vieler Beobachter de facto pleite. Stetig wachsende Zinslasten werden für immer mehr Bundesstaaten zur erdrückenden Last. Zusammengerechnet fehlen den 50 US-Staaten rund 140 Milliarden Dollar in ihren laufenden Haushalten, und über die Jahre haben sie sich insgesamt mit über einer Billion Dollar verschuldet. Diese Summe wäre noch verkraftbar, gäbe es nicht die Pensionsversprechen an öffentliche Angestellte. Die nicht gedeckten Verpflichtungen daraus liegen selbst bei konservativen Schätzungen bei einer weiteren Billion, manche Experten kommen sogar auf über drei Billionen Dollar. Dazu sollte man noch mindestens eine halbe Billion an Garantien für die Krankenversicherung der öffentlichen Angestellten addieren.

Die Gouverneure greifen zu verzweifelten Sparmaßnahmen. Kalifornien schickt seine Beamten drei Tage im Monat in unbezahlten Urlaub und verlangte 2010 von Unternehmen bis zu 70 Prozent der Steuern vorab. Illinois vertröstet Universitäten und Hospitäler mangels Bargeld mit Schuldverschreibungen. Hawaii hat die Schule auf vier Tage in der Woche reduziert.

Die Bundesstaaten stecken in der Klemme: Jahrzehntelang finanzierten sie wachsende Ausgaben mit immer neuen Schulden. Wie ihre Bürger lebten sie auf Pump. Das Platzen der Immobilienblase und die Rezession trafen sie hart. Gleichzeitig stiegen die Ausgaben für Hilfsmaßnahmen wie Essensgutscheine, die inzwischen jeder siebte Amerikaner als Unterstützung erhält. 34 Staaten haben ihren Fonds zur Finanzierung der Arbeitslosenunterstützung ausgeschöpft und müssen sich Geld von Washington leihen. Die Situation wird sich zuspitzen, wenn die letzten Gelder aus Obamas Konjunkturpaket ausgegeben sind.