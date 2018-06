Es ist das Jahr 1999, als der gelernte Ingenieur und langjährige Stahlmanager Ekkehard Schulz zum Co-Chef des neuen Großkonzerns ThyssenKrupp aufsteigt. Zwei Jahre lang leitet er das neue Unternehmen gemeinsam mit dem Krupp-Mann Gerhard Cromme, dann zieht der um in den Aufsichtsrat, und Schulz ist seither der alleinige Chef. Doch was heißt das schon, alleiniger Chef? Nichts geht ohne den größten Aktionär, die Krupp-Stiftung, in Gestalt ihres starken Mannes Berthold Beitz.

1953 macht der regierende Krupp-Erbe Beitz zum Bevollmächtigten. 19 Jahre später beginnt Ekkehard Schulz seine Karriere beim großen Konkurrenten Thyssen. Er ist es, der schon Mitte der Achtziger die Fusion mit Krupp betreibt – zunächst ohne Erfolg. Und er ist es auch, der dann am Standort Duisburg auf dem Höhepunkt der Stahlkrise unter härtesten Protesten Zehntausende Jobs abbaut.

Nun übergibt der »eiserne Ekki«, wie Schulz in der Region heißt, den Vorsitz des Vorstands an Heinrich Hiesinger, der von Siemens kommt. Er selbst wird Mitglied im Aufsichtsrat von ThyssenKrupp und sitzt – von Bayer bis RWE – in weiteren Aufsichtsgremien. Im Jahr 2010 veröffentlichte er das Buch '55 Gründe, Ingenieur zu werden', in dem er junge Menschen auffordert, seiner Studienwahl zu folgen.