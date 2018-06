Was an dem Urteil in ihrem Fall gerecht sein soll, fragt sich Ilse Müller noch immer. Die 64-Jährige, die in Wirklichkeit anders heißt, hatte vor vier Jahren Geld in Wertpapiere gesteckt, die ihr der Bankberater zum Aufbessern ihrer Rente empfohlen hatte. 6000 Euro, das war alles, was Müller besaß, nachdem sie jahrelang arbeitslos war und vier Kinder alleine und mit einem 400-Euro-Job als Pflegehelferin durchgebracht hatte. "100 Prozent sicher sei das Geld angelegt, beteuerte der Berater seinerzeit. Das Einzige, was ich mir vorwerfe", sagt Müller heute: "Ich habe ihm geglaubt." Bei der Sparkasse war sie zehn Jahre lang Kundin, "und die wusste doch, wie schwer ich mir mein Geld verdient habe". Zwei Jahre später war das Geld weg, die angeblich 100-prozentig sicheren Wertpapiere waren nichts mehr wert . Es waren Papiere von Lehman Brothers , und nachdem die US-Investmentbank Ende 2008 pleitegegangen war, zog Müller, wie Tausende andere Geprellte, auf den Rat von Verbraucherschützern hin vor Gericht . Recht bekam sie nicht, ähnlich wie viele andere Geschädigte. Dafür muss sie jetzt mehrere Tausend Euro Gerichtskosten tragen.

Das Gericht urteilte, sie hätte beim Kauf der Papiere genauer hinsehen müssen. Dann wäre es ihr nicht verborgen geblieben, dass die Papiere nur so sicher waren wie die Bank, die dahinter stand. Das war nicht die Sparkasse, sondern eben Lehman Brothers. Dabei muss man nicht lange mit Müller reden, um zu merken, dass sie bis heute nicht genau weiß, was das für Papiere waren und wie so ein Zertifikat funktioniert. Geschweige denn, was ein Emittentenrisiko ist. "Dann hat das Gericht noch gesagt: Ich hätte ja genug verdient, um den Verlust verkraften zu können." Für sie klingt das wie Hohn. Viele Anlegeranwälte kennen solche Richtersätze und ärgern sich genauso darüber.

Haftung Haftung Grundsätzlich haften Banken bei Falschberatung; sie haben die Pflicht, Kunden angemessen zu beraten. Was das allerdings konkret bedeutet, darüber gibt es im Einzelfall immer wieder Streit. Offen ist bei Bankprodukten auch die Frage: Was geschieht nach dem Verkauf? Ist ein Berater zum Beispiel verpflichtet, einen Kunden zu warnen, wenn er erfährt, dass das Risiko eines Papiers gestiegen ist?

Denn eines haben Anleger hierzulande längst nicht: Eine faire 50:50-Chance, wenn sie gegen Banken vor Gericht ziehen. "Man sollte meinen, dass Gerichte eher gegen Banken entscheiden, bei allem, was die angerichtet haben", sagt Rechtsanwalt Andreas Tilp, Experte für Kapitalmarktrecht, "in der Beratungshaftung kann ich das aber nicht bestätigen." Der Berliner Professor für Wirtschaftsrecht Hans-Peter Schwintowski sieht es ähnlich: "Naturwissenschaftlich gesehen, müssten die Prozesse etwa halbe-halbe ausgehen, aber von einer Gleichverteilung kann keine Rede sein. Richter haben ein sehr starkes Verständnis für die Anbieter – aber kaum für die Kunden und deren Schutzbedürftigkeit. Das wundert mich sehr."

Dabei ist inzwischen vieles publik geworden. Darüber, wie Banken Produkte entwickeln – so komplex, dass selbst Bankvorstände sagen, dass sie die Konstrukte und deren Risiken kaum noch verstehen. Und darüber, wie Bankberater diese Produkte an die Kunden weiterverkaufen – auf Provision komm raus und ohne Rücksicht auf Verluste. Das war nicht nur bei Lehman-Zertifikaten so, sondern auch bei Medienfonds, Schrottimmobilien und vielen anderen Geldanlagen. Deshalb fordern Anlegerschützer und Verbraucherminister vehement mehr Schutz für die Kunden. "Dass wir zigtausend Fälle haben, in denen Geschädigte vor Gericht ziehen, kann ja kein Zufall sein", sagt Rechtsanwalt und Aktionärsschützer Klaus Nieding. Jüngster Versuch, Fehlberatungen entgegenzuwirken, ist das Anlegerschutzgesetz, das derzeit im Bundestag beraten wird, etwa leicht verständliche Informationsblätter vorsieht und zuletzt wegen der Idee verdeckter Kontrollen mittels Testkunden für Wirbel sorgte.

Allein, Einfluss in dem Sinne, dass auch die Rechtsprechung anlegerfreundlicher wird und Banken in Haftung genommen werden, hat all das nicht. "Viele Richter sind damit beschäftigt, Anlegerklagen so schnell wie möglich vom Tisch zu wischen, weil sie einen ganzen Schwall von Klagen auf dem Tisch haben", beobachtet Kapitalanlagerechtsanwalt Peter Mattil. "Für viele sind Anleger wie Schmeißfliegen und einfach nur lästig." Dass Anlegerklagen mehr Mühe machen, weil sie vor Zahlen und Fachbegriffen nur so strotzen und sich um Wertpapiere drehen, von denen viele Richter selbst nichts verstehen, fördert die Motivation der Juristen nicht gerade. Jedenfalls bei vielen Amts- und Landgerichten. "Mit den Urteilen der ersten Instanz braucht man sich gar nicht aufzuhalten", sagt Mattil deshalb, "bis zum Oberlandesgericht müssen Anleger auf jeden Fall durchhalten." Dann erst stiegen ihre Chancen, ein faires Urteil zu bekommen.

Besser noch, sie klagen bis zum Bundesgerichtshof (BGH). Dieser hat jüngst häufiger Urteile gefällt, die Anlegern klar recht geben. Sei es zur Offenlegung von Provisionen. Zu längeren Verjährungsfristen, die beim Kauf von Finanzprodukten gelten. Oder zu Risikohinweisen, die ein Berater unabhängig vom Prospekt auch mündlich geben muss. Anlegeranwälte feierten das als Watsche für die Finanzbranche.