Das Unglück war in großen Schritten auf den IBM-Mitarbeiter zugeeilt: Schon seit Wochen hatte er bemerkt, dass ihm sein Projekt entglitt. Der Verlust am Ende traf ihn wie ein Keulenschlag: 600.000 Dollar hatte er in den Sand gesetzt – eine Zahl, die ihn so sehr beschämte, dass er kündigen wollte. Doch sein oberster Chef war schneller: Tom Watson, der CEO, beorderte den Unglücksraben in sein Büro.

Mit zitternden Knien tauchte der Mitarbeiter dort auf. "Ich weiß", stammelte er. "Ich habe einen schweren Fehler gemacht – Sie müssen mich entlassen." Watson sah ihn lange an, ehe er mit fester Stimme sagte: "Entlassen? Kommt nicht infrage! Ich habe gerade 600.000 Dollar in Ihre Weiterbildung investiert."

Jede Woche gibt der Coach Martin Wehrle Tipps für den Erfolg im Job in der Kolumne "Das Zitat und Ihr Gewinn"

Diese Anekdote ist schon ein paar Jahrzehnte alt, aber in der Management-Literatur gilt sie immer noch als Paradebeispiel für den Umgang mit Fehlern . Stimmt es also, dass Fehler in den Firmen als Lernchance gesehen werden? Ach was! Viele Manager reiten wie Don Quichote gegen die Fehler an, verteufeln und vertuschen, bekämpfen und bestrafen sie.

Was die tapferen Ritter der Führungsrunde übersehen: Es gibt nur einen Weg, Fehler zu vermeiden – nichts mehr zu tun. Wer entscheidet, kann falsch entscheiden.

Martin Wehrle Der Coach Martin Wehrle ist Autor mehrerer Karrierebücher. In seinem aktuellen Ratgeber Sei einzig, nicht artig! fordert er den Leser auf, nichts mehr nur für andere zu tun, sondern alles für sich selbst.



Wer handelt, kann falsch handeln. Nur wenn die Mitarbeiter zu Marionetten schrumpfen, wenn sie jede nennenswerte Entscheidung ihrem Chef überlassen, können sie keine nennenswerten Fehler mehr begehen. Solche Chefs sind dann wie Friedhofsverwalter: Sie haben eine Menge Leute unter sich, aber in ihrer Abteilung herrscht kein Leben mehr.

Ohne Fehler keine Erfahrungen, sagt der Management-Autor Laurence J. Peter. Das leuchtet ein. Gute Führungskräfte halten es wie Tom Watson: Sie sehen Fehler, aus denen Mitarbeiter lernen, als Investition. Im Job ist es wie beim Schießen: Man muss auf der Zielscheibe sehen, wohin der Schuss (vorbei)ging, um beim nächsten Versuch besser zu treffen. Fehler sind wertvolle Rückmeldungen.

Was tun, wenn Ihnen ein Malheur passiert? Analysieren Sie, was passiert ist. Zeigen Sie Bedauern. Aber lenken Sie den Blick rasch nach vorn: Was lässt sich aus dem Fehler lernen? Welche Maßnahmen leiten Sie daraus ab? Wie können andere von Ihrer Erfahrung profitieren?

Wer offensiv mit Fehlern umgeht, gilt als lernfähig und souverän. Der größte Fehler wäre, keine Fehler zu riskieren.