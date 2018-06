In dem Moment, in dem er sein Urteil fällt, ist Jörg Jeger ganz allein. Er legt seine Notizen vor sich auf den Tisch, die Berichte der Kollegen, die Laborbefunde. Dann schreibt er eine Zahl nieder. Schließt die Akte M., 27 Seiten ist sie dick, und schickt sie los. "Wir danken Ihnen für den Gutachterauftrag, mit freundlichen Grüssen." Mit dieser Zahl, die er in den Bericht hinschreiben muss, sei ihm jeweils nicht ganz wohl, sagt Jeger.

Die Akte M. geht an eine kantonale Stelle der Invalidenversicherung (IV). Sie enthält eines von rund 4000 medizinischen Gutachten, welche die Versicherung jährlich bei einer der 18 offiziellen Medizinischen Abklärungsstellen im Land einholt. Jeger steht derjenigen in Luzern vor. Weitere 11.000 Gutachten bezieht die IV bei einzelnen Medizinern. Durchschnittlich 40 Urteile fällen Jeger und seine Kollegen pro Tag. Es ist das erste Mal, dass einer von ihnen öffentlich einen vertieften Einblick in seine Arbeit gibt.

"Zu uns kommen jene, deren Gesundheitszustand unklar ist", sagt Jeger. "Oder jene, denen man nicht richtig glaubt." Die schwierigen Fälle. Versicherte, so nennen es die Juristen, "mit schwer objektivierbaren Gesundheitsschäden". Menschen, denen nach eigenen Angaben der Rücken schmerzt, die an chronischen Schmerzen leiden, an Depressionen, an einem Schleudertrauma. Der Auftrag der Mediziner: Einzuschätzen, "inwiefern der Versicherte in seinen körperlichen bzw. geistigen Funktionen durch das Leiden eingeschränkt ist", vor allem bezüglich seiner Arbeitsmöglichkeiten. So sagt es das Schweizerische Bundesgericht in Lausanne. Jeger, ein ruhiger, ein nüchterner Mensch, Sohn eines Mathematikers, sagt es so: "Wir beurteilen, ob die Brücke hält."

Der Raum, in dem das folgenschwere Urteil der Mediziner fällt, ist schlicht und weiß gestrichen. Hinter den Lamellen der Jalousien recken Bäume ihre kahle Äste in die Höhe. Ein Aufgebotener wie M. steigt dort aus dem Bus, wo die schmucke Luzerner Innenstadt aufhört. Er geht vorbei an Imbissbuden, einem Anglergeschäft, einem Einkaufszentrum mit Parkgarage, klingelt schließlich im 4. Stock und tritt ein, geht vorbei an Ficus-Pflanzen und Kunstdrucken und begibt sich in das Büro von Dr. Jeger. Dort ist es überraschend still. "Herr M. stand etwas mühsam vom Wartezimmerstuhl auf und kam, mit vorgeneigtem Oberkörper, sonst unauffällig, ins Untersuchungszimmer", notiert Jeger in den Akten, Seite 21 von 27. Dann beginnt er zu fragen.

Rund um Jeger und seine Kollegen tobt seit wenigen Jahren eine Schlacht. Jedes Jahr ziehen mehr abgewiesene IV-Bewerber vor Gericht, um den Entscheid anzufechten: 3762 waren es im Jahr 2004, fünf Jahre später war die Zahl auf 8082 hochgeschnellt. "Es herrscht zunehmend ein Gefühl der Hilflosigkeit", sagt Gabriela Riemer-Kafka, die als Professorin Sozialversicherungsrecht an der Universität Luzern lehrt. Versicherte und Anwälte verlieren das Vertrauen in das System.