Als Josef Ackermann an diesem Donnerstag in Frankfurt vor die Presse trat, sprach er über die vielen Milliarden, die die Deutsche Bank auch in diesem Jahr verdienen will, über die Neuausrichtung des Konzerns nach der Krise, über gute und schlechte Regulierung. Nur zu einer Frage war kein Wort zu hören: Wer folgt auf Josef Ackermann? Dabei ist es die Frage, die derzeit alle umtreibt.

Sicher ist: Ackermanns Vertrag als Vorstandschef endet 2013, verlängern will er nicht. An sich wollte der Schweizer, der am kommenden Montag seinen 63. Geburtstag feiert, schon 2010 gehen, doch es gelang nicht, einen Nachfolger zu finden.

Nachfolger für Josef Ackermann Anshu Jain Im Ausland gilt der oberste Investmentbanker als der perfekte Kandidat – und in jeder anderen Bank würde er den Posten wohl auch bekommen. Der 1963 geborene Jain hat maßgeblichen Anteil am Aufstieg des Instituts in die oberste Liga des internationalen Kapitalmarktgeschäfts. Jains Mitarbeiter erwirtschafteten 2009 rund 80 Prozent des Milliardengewinns der Bank und werden – Postbank hin oder her – wohl auch in Zukunft die Kassen füllen. Jain selbst gilt als hochintelligent und als einer der fähigsten Investmentbanker weltweit. Dabei ist ihm der in seinen Kreisen übliche Hang zur Selbstdarstellung fremd. Jain lebt mit Frau und zwei Kindern im Londoner Westend, im Auftreten ist er verbindlich und bescheiden, seine Leidenschaft gilt dem Kricket. Seine größten Stärken, die Internationalität und Nähe zu den Märkten, sind zugleich seine größten Schwächen. Seine in der Frankfurter Zentrale und in der Berliner Politik ansässigen Gegner befürchten, dass die Deutsche Bank mit Jain noch weniger deutsch würde, und verweisen auf mangelnde Kenntnisse des Heimatmarkts und seiner Befindlichkeiten. Jain wäre der erste Deutsche-Bank-Chef, für den Deutsch nicht Muttersprache ist. Hugo Bänziger Der oberste Risikomanager der Deutschen Bank ist ein enger Vertrauter von Josef Ackermann. Bänziger, 1956 geboren, ist wie Ackermann Schweizer und Reserveoffizier der eidgenössischen Armee. Ackermann holte ihn 1996 von der Credit Suisse. Bänziger gilt als international führend auf seinem Gebiet. Nicht zuletzt seiner Kenntnis der Zahlen und der komplexen Risikomodelle ist es zu verdanken, dass die Deutsche Bank einigermaßen unbeschadet durch die Krise gekommen ist. Derzeit baut Bänziger in Berlin ein internationales Zentrum für Risikomanagement auf. Weil er bei riskanten – aber damit auch lukrativen – Geschäften schon einmal die Notbremse zieht, hat Bänziger vor allem unter den Investmentbankern Feinde. Dennoch wird ihm zugetraut, zwischen London und Frankfurt zu vermitteln. Sein größtes Problem ist ein anderes: Obwohl sich die Lebensläufe ähneln, fehlt ihm doch die ruhige Autorität seines Landsmanns. Stefan Krause Als ihn Josef Ackermann 2008 vom Autobauer BMW nach Frankfurt holte, musste er sich erst umgewöhnen. In der Industrie wird für mehrere Jahre im Voraus geplant, im Investmentbanking gilt ein Langfristplan für die kommende Woche. Inzwischen hat sich Krause, 1962 in Bogotá geboren, eingelebt. Sein Ruf in der Bank ist exzellent, seine Meinung zählt. Ruhig im Tonfall, aber hart in der Sache, hält er als Finanzvorstand die Zahlen in Ordnung, pariert in Telefonkonferenzen die Fragen der Analysten, die auf der Suche nach Unstimmigkeiten und möglicherweise versteckten Risiken die Tiefen der Bilanz durchforsten. Auch an strategischen Entscheidungen ist er maßgeblich beteiligt – er gilt als jemand, der nicht nur das Wohl von Sparten, sondern des gesamten Instituts im Blick hat. Sein größtes Manko: Er ist kein Banker – Kritiker sprechen ihm das Gespür für die Märkte ab. Rainer Neske Er ist der Vorstand fürs klassische Geschäft, für die Privatkunden, für die Masse. Neske ist Münsteraner, unprätentiös, direkt im Umgang und kann flüssige Sätze ohne Anglizismen formulieren. Mit dem Kauf der Berliner Bank, der Norisbank und der Postbank ist seine Bedeutung deutlich gewachsen, die Vorgaben sind ehrgeizig. Trotzdem wird die Sparte zum Bankgewinn auch künftig weit weniger beitragen als das Investmentbanking. Und so heißt es gern mal, dass er in London eher belächelt werde. Doch Neske, der nur ein Jahr jünger ist als Anshu Jain, ist ebenfalls ein flinker, analytischer Kopf. Mit dem Deutschen, Soliden, das er ausstrahlt, macht ihn das womöglich zum Mann der zwei Welten. Das Repräsentative geht ihm ab, aber auch Ackermann musste in seine Rolle hineinwachsen. Mr. X Neben diesen vier Hauptkandidaten kursieren weitere Namen. Oft genannt wurde früher Axel Wieandt, einer der engsten Vertrauten Ackermanns – doch er ist kein Mitglied des Vorstands, kein Freund öffentlicher Auftritte und nach seinem abrupten Abgang bei der HRE im vergangenen Jahr umstritten. Gefallen ist auch der Name Axel Weber, doch der Präsident der Deutschen Bundesbank hofft auf den Chefposten der Europäischen Zentralbank. Paul Achleitner, Strippenzieher bei der Allianz, wäre denkbar, auch Theodor Weimer, Chef der HypoVereinsbank. In der Debatte ist zudem eine Doppelspitze – in diesem Fall wäre einer der Topkandidaten sicher dabei.

Schwierig ist die Suche nach dem Neuen, weil der Vorstandschef der Deutschen Bank so viele Rollen ausfüllen muss. Er ist Ansprechpartner der Industrie und der Politik. Schon wegen ihrer Größe wurde die Deutsche Bank stets in die Pflicht genommen, um Krisen zu meistern und Deals zu zimmern.

Die Rettung der Hypo Real Estate (HRE) im Jahr 2008 besiegelte Ackermann nachts um ein Uhr in einem Telefonat mit der Kanzlerin. Er ist das Gesicht der heimischen Finanzbranche und oberster Lobbyist in Sachen Regulierung. Und er ist ein Weltbanker, der von Regierungschefs und Zentralbankern empfangen wird und dessen Einschätzungen der großen globalen Themen gefragt sind. Als einziges deutsches Institut wird die Deutsche Bank auf der Liste der global systemrelevanten Banken stehen, die derzeit von den Aufsichtsbehörden erstellt wird. Seit Jahren leitet Ackermann zudem den internationalen Bankenverband IIF.

Selbst im Konzern muss der Chef vermitteln: zwischen dem hochprofitablen Investmentbanking und dem traditionellen Bankgeschäft. Lange Jahre gaben die Kapitalmarktspezialisten in London und New York dank üppiger Gewinne und grenzenlosen Selbstbewusstseins in der Bank den Ton an. Und dann stärkte Ackermann auch noch das internationale Geschäft. Er baute die Führungsstruktur der Bank um und schuf das mächtige Group Executive Committee, das neben dem Vorstand auch die Spitzen wichtiger Märkte wie Asien, Amerika oder der Vermögensverwaltung umfasst.

In der Finanzkrise verschoben sich die Gewichte, hin zum klassischen Geschäft. Die Krise hat gezeigt, wie schnell die Geldmärkte versiegen und Milliardengewinne im Investmentbanking in Milliardenverluste umschlagen können. Zudem drücken die neuen, strengeren Vorgaben der Aufsicht auf den Profit. Das macht das Privatkundengeschäft, das mit seinen Kundeneinlagen eine verlässliche Refinanzierung und stabile Gewinne sichert, attraktiver.

Ackermann erwarb unter anderem die biedere Postbank mit 14 Millionen Kunden. Die Integration des neuen Instituts aber kostet zunächst viel Geld . Im vierten Quartal 2010 schrumpfte der Vorsteuergewinn auf 700 Millionen Euro – die Kosten schnellten um 50 Prozent nach oben. Schon melden sich die ersten internen Kritiker zu Wort, die die Übernahmen für keine so gute Idee halten.

Wer auch immer auf Ackermann folgt, er wird es schwer haben.

