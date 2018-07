Mohamed Sameh El Nakoury ist in Alexandria geboren, lebt in Berlin, ist mittlerweile Rentner und leitet die Gesellschaft für deutsch-ägyptische Freundschaft, einen lockeren Zusammenschluss von 40 ägyptischen Familien. Was El Nakoury zu sagen hat, klingt allerdings nicht so freundschaftlich. "Seit 30 Jahren stinkt es in Ägypten, und Deutschland hat sich einfach die Nase zugehalten." Und jetzt, wo sich das ägyptische Volk selbst ans Ausmisten mache, zeige die deutsche Regierung, dass sie gar kein Interesse daran habe, dass der Dreck beseitigt werde.

El Nakoury ist enttäuscht von dem Land, das seit mehr als 30 Jahren sein Zuhause ist. Ein Land, das er für seine demokratischen Werte achtet und das er für seine friedliche Revolution von 1989 bewundert. "Wir fühlen uns allein gelassen", sagt El Nakoury.

Dieser Satz ist in diesen Tagen oft zu hören, wenn man mit Ägyptern, die in Deutschland leben, über die Ereignisse in ihrer Heimat spricht. Die meisten haben dort Verwandte, Eltern und Geschwister, so wie Sarwat Ramadan, der sich im Verein Das ägyptische Haus engagiert. Seine Schwester lebt in Al Mansura, 120 Kilometer nördlich von Kairo. Auch dort ist der Protest angekommen, und seine Schwester hat sich ihm angeschlossen. "Sie ist 62 Jahre alt, und es ist die erste Demonstration in ihrem Leben. Eigentlich sind wir keine Revolutionäre", sagt Ramadan.

Er klingt, als könne er immer noch nicht ganz fassen, dass seine Schwester jetzt tatsächlich auf die Straße geht und demonstriert.

Es ist eine schöne Fassungslosigkeit, die da aus ihm spricht. Sie wird zu einer traurigen Fassungslosigkeit, wenn er von der Haltung Deutschlands, ja überhaupt des Westens erzählt. Die Worte, die Hillary Clinton unmittelbar nach Beginn der Proteste in Kairo wählte – "Ägypten ist stabil" –, wird Ramadan nicht vergessen. "Ich kann nicht verstehen, warum der Westen zögert, die Menschen in Ägypten zu unterstützen. Sie wollen doch nur Freiheit."

Die Haltung Deutschlands , die zurückhaltenden Worte der Kanzlerin, Atef Botros findet sie "beschämend". Deshalb hat er bei Facebook die Gruppe Egyptian German Network for Changing Egypt , ein deutsch-ägyptisches Netzwerk für den Wandel in Ägypten, gegründet und dort zu einer Kundgebung in Berlin eingeladen. Mehr als 200 Menschen sind am vergangenen Sonntag seinem Aufruf gefolgt, haben vor der ägyptischen Botschaft Kerzen und Fotos von den Demonstrationen in Kairo aufgestellt. "Mit der Kundgebung wollten wir an die deutsche Regierung appellieren, sich endlich auf die Seite des ägyptischen Volkes zu stellen."

Botros, in Kairo geboren, Literaturwissenschaftler und Dozent an der Universität Marburg, versucht in Deutschland, für seine Landsleute zu kämpfen, wenn auch mit bescheidenen Mitteln. So organisiert er nun eine Mahnwache vor dem Auswärtigen Amt. Auf Botros’ Facebook-Seite hat ein Mann aus Alexandria über ein Gespräch mit einem Demonstranten geschrieben, der seinen Sohn bei den Protesten verloren und gesagt hat, er sei bereit, auch seine anderen zwei Söhne herzugeben, um Mubarak loszuwerden. "Diese Menschen", sagt Botros, "haben Deutschlands Unterstützung verdient".