Sanaa. Eine Woche ist es her, dass in der Hauptstadt von Jemen Zigtausende Demonstranten auf die Straße gingen, darunter viele Studenten: Sanaas junge Elite demonstrierte. Deren Väter hätten es nicht hingenommen, wenn ihre Kinder von bewaffneten Staatskräften bedrängt worden wären. Auch deshalb ging der Tag friedlich vonstatten. Aber Hunderttausende einfache Bewohner von Sanaa blieben den Straßen fern. Das hat seine Gründe.

Nachmittags nimmt der Verkehr in der Hauptstadt deutlich ab. Auch jene, die dann noch arbeiten müssen, stopfen sich die Blätter des Kat-Strauches in den Mund. Die Männer – die meisten Frauen bleiben zu Hause – laufen dann mit dicken Backen herum, und weil Kat-Kauen für Infektionen anfällig macht, nehmen sie einen Zipfel ihres lose auf dem Kopf verschlungenen Turbans in den Mund, als Schutz gegen jede Art Pestilenz. Wer eine Stunde lang Kat kaut, wird zunächst gesellig, später fühlt er sich luzide und ist ganz bei sich. Während der ersten zwei Phasen sind die Männer redselig, da wird politisiert. Wer mithält, nimmt seine Rede gern für die Tat.

Wenn es bei den Demonstrationen in Sanaa wochenlang nicht zu Gewalttaten gekommen ist, dann liegt es, einem verbreiteten Vorurteil zum Trotz, nicht vor allem daran, dass die Männerwelt von zwei Uhr nachmittags an mit Kat-Kauen beschäftigt ist. Es liegt auch nur zum Teil daran, dass die meisten Jemeniten islamisch-konservativ sind und Politik für etwas halten, was sich im Fernsehen abspielt. Der Grund ist, dass die entscheidenden Stammesführer nicht zu den Waffen gerufen haben.

Kein arabisches Land ist so arm wie der Jemen. Aber eine Kalaschnikow ist dort für nur 25 Dollar zu haben. Und jeder, der auf sich hält, besitzt wenigstens eine Schusswaffe. Wenn ein Scheich ruft, wenn ein Sippenchef seine Leute mobilisiert – das gilt für das gesamte Land –, dann nutzen die Männer die ersten zwei Phasen der Kat-Wirkung. Jemeniten gelten als tapfere Kämpfer.

Auch im Jemen gilt jetzt die neue Zeitrechnung: vor Tunesien oder nach Tunesien.

»Tunesien ist passiert«, sagte Scheich Hamid al-Ahmar Mitte Januar bei einem vertraulichen Gespräch mit einer Delegation von EU-Botschaftern. Seitdem sei »alles anders«.

Hamid al-Ahmar ist einer der vielen Söhne des 2007 verstorbenen Scheichs Abdullah bin Hussain al-Ahmar. Wenn im Jemen von einem Mann die Rede ist, dann muss man wissen, mit wem er verwandt ist: Das ist entscheidend. Der verstorbene Vater war, mit den Worten eines westlichen Diplomaten, »der Präsident der Herzen«. Scheich Abdullah war Gründer und Chef der wichtigsten Oppositionspartei, der islamischen Islah. Sein Ansehen war so groß wie sein Reichtum – und dafür sorgte auch Präsident Ali Abdullah Saleh, der wusste, dass er sich diesen mächtigsten aller Stammesführer gewogen halten musste. Nicht zufällig wurde Scheich Abdullah die Lizenz für den Aufbau des Handynetzes im Jemen übertragen. Sichere Einkommensquellen und lukrative Ämter sind in dem Land als Pfründen zu verstehen, die der Staatschef verteilt, wie einst Europas feudalistische Herrscher ihren Vasallen lukrative Diözesen übertrugen.