Delacroix war 24 Jahre alt, als er am 3. September 1822 anfing, ein Tagebuch zu schreiben. Es beginnt mit einer schlichten Erklärung und einem verführerischen Versprechen: »Nun setze ich meinen so oft gefassten Plan, ein Tagebuch zu führen, in die Tat um. Es ist mein glühendster Wunsch, nicht zu vergessen, dass ich nur für mich selbst schreibe. So werde ich, wie ich hoffe, stets die Wahrheit sagen und mich dadurch bessern. Diese Seiten werden mich für meine Sinnesumschwünge tadeln. Ich beginne frohen Mutes.«

Man begreift sofort, warum manch einer meint, alle Tagebücher seien dazu bestimmt, von anderen gelesen zu werden. Obwohl der zweite Satz etwas Ausschließendes hat, wirkt der Absatz als Ganzes wie eine Einladung auf uns. Wenn das ein Roman wäre, hätte der Erzähler uns schon am Haken: Wir wollen und müssen wissen, ob er wirklich die Wahrheit sagt, ob er sich dadurch bessert, ob er anderen Sinnes wird und ob sein anfänglicher froher Mut verfliegt. Zudem hat Delacroix sich einen besonders viel versprechenden Tag ausgesucht, um mit dem Schreiben zu beginnen, einen Tag, der ihn zwingt und uns erlaubt, sowohl in die Vergangenheit zu schauen – es ist der Jahrestag des Todes seiner Mutter – als auch in die Zukunft: Sein erstes bedeutendes Gemälde, Dante und Vergil, wurde soeben vom französischen Staat gekauft und im Palais du Luxembourg aufgehängt. Obendrein hat unlängst ein Mädchen sein Herz erregt – irgendwie ließ sich wohl nicht vermeiden, dass sie Lisette heißt –, die »ein Merkmal besitzt, das Raffael so gut verstand: Arme wie Bronze und eine ebenso zarte wie kräftige Gestalt«. Er hat sie zum ersten Mal geküsst, in einem dunklen Gang des Hauses, nachdem er durch den Garten vom Dorf zurückgekehrt war. Wie kann sich aus alldem nicht eine Stendhalsche Geschichte von Liebe und Ehrgeiz entwickeln, zumal die Herkunft des Malerhelden in romanhaftem Dunkel liegt? (Gerüchte wollten bereits zu Delacroix’ Lebzeiten wissen, dass er der natürliche Sohn Talleyrands sei.)

Doch wenn Lisettes Hoffnungen enttäuscht werden sollten – ihr junger Verehrer träumt schon jetzt davon, einst aus der Zukunft auf sie zurückzublicken wie auf »eine reizende Blume an der Straße des Lebens und in meiner Erinnerung« –, dann werden vielleicht auch die Erwartungen des Tagebuchlesers enttäuscht. Zunächst einmal tut sich in dem Journal schon bald eine große Lücke auf, die von 1824 bis 1847 reicht und den Tagebuchschreiber mit einem Satz vom Mittzwanziger zu einem Mann Ende vierzig werden lässt. Ferner, und bezeichnender noch, warten wir vergeblich darauf, dass sich die erwartete Stendhalsche Erzählung entfaltet. Das Leben des romantischen Künstlers war nicht sonderlich romantisch. So sehr Delacroix auch Byron bewunderte, die Leidenschaften und Vergehen des Engländers ahmte er nicht nach. Von einer Bildungsreise nach Marokko im Jahre 1832 abgesehen, verließ er Paris nur selten; im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen fuhr er nicht einmal nach Italien. Und trotz einiger sexueller Abenteuer gibt es keine großen Amouren zu zerpflücken und zu feiern.

Er fand die Liebe zeitaufwendig, und obwohl er sich vorübergehend dem Traum von einer ihm ebenbürtigen oder gar überlegenen Ehefrau hingab, gelangte er bald zu der selbstgefälligen Ansicht, »eine Frau ist nur eine Frau, und eigentlich ist eine immer ganz wie die andere«. Delacroix kannte sie sehr gut, »diese unvermeidliche Einsamkeit, zu der unser Herz verdammt ist«, und suchte sie zum Teil aus eigenen Stücken, aber er sah auch ihre künstlerischen Vorzüge: »Was man allein erlebt, wirkt viel stärker und jungfräulicher.« Daher begegnete er der Welt mit ausgesuchter, kalter Artigkeit. Bereits nach einem Jahr des Tagebuchschreibens bezeichnet er diese Gewohnheit als »ein Mittel zur Beruhigung der Emotionen, die mich schon so lange plagen«. Das Tagebuch sollte der Selbstbeherrschung dienen, und die Selbstbeherrschung sollte ihm helfen, ein großer Künstler zu werden. Gegen diese alles beherrschende Leidenschaft hatten die Lisettes dieser Welt keine Chance. »Achte nichts gering, was dazu dienen kann, dich groß zu machen«, lautete Stendhals Rat an Delacroix. Daher enthält dieses Tagebuch eines romantischen Künstlers zwar einiges von dem, was wir erwartet hätten, es erfüllte aber auch viele andere Funktionen: Arbeitsprotokoll, Reisenotizbuch, Kladde für das geplante Dictionnaire des Beaux-Arts, aide-mémoire, Verzeichnis abgeschickter Briefe, Chrestomathie, Adressbuch und dergleichen mehr; Eisenbahn- und Omnibusfahrpläne sind ebenso eingefügt wie Zeitungsausschnitte und Quittungen. Delacroix hat keine testamentarischen Verfügungen über diese »écrits intimes« hinterlassen. Wie Michèle Hannoosh im Vorwort zu der ersten französischen Neuausgabe des Journals seit 1932 schreibt, herrsche über Delacroix’ Absichten »vollkommene Unklarheit«.

Auch die Grenzen des »Werks« selbst sind keineswegs klar. Frühere Herausgeber haben gewissen Bänden von Aufzeichnungen den Vorrang gegeben, damit das Ergebnis unserer Vorstellung von einem Tagebuch möglichst nahe kommt – obwohl nicht viel dafür spricht, dass die Notizen, die jetzt den Hauptteil bilden, für Delacroix von größerem Interesse waren als die in den Anhang verbannten. Hannoosh nennt es »un document étonnamment complexe, hybride, chaotique, labyrinthique«. Der Maler schrieb sein Tagebuch »auf dem Sprung«, wie er sich ausdrückte, auf irgendein Blatt Papier, das gerade zur Hand war, sodass von einer narrativen Bewegung oder auch nur chronologischen Ordnung oft keine Rede sein kann. Er nahm sich seinen Text später noch einmal vor und korrigierte oder ergänzte ihn; manchmal stehen mehrere Einträge nebeneinander unter demselben nominellen Datum.

Für die Neuausgabe wurden die Originalmanuskripte von Grund auf neu gesichtet, um weitere dokumentarische Belege ergänzt, und ausgiebige Anmerkungen schieben den eigentlichen Text immer höher die Seite hinauf. Das ist eine ungeheure herausgeberische Leistung, die womöglich dazu führt, dass sich eine ganze neue Lesergeneration erschlagen fühlt, die bislang nur die gekürzten Versionen kannte (in Deutschland als Mein Tagebuch bei Diogenes). Die vollständige Version kommt jetzt jenen zugute, deren Interesse nicht nur den Geschichten, den Ansichten und der Selbstdarstellung gilt, sondern allem, was den Maler selbst interessierte, den ganzen unumgänglichen professionellen Kleinkram eingeschlossen. Das vollständige Journal mag zuweilen schwierige Lektüre sein, aber es führt viel näher an die alltägliche Wahrheit eines Künstlerlebens heran.

Und je mehr Wahrheit man erfährt, desto weniger lässt sich Delacroix in eine Schublade stecken. Er gehörte der Generation französischer Romantiker an, die sich von Shakespeare und Byron, Scott und Goethe inspirieren ließ, hielt aber auch an Voltaire als Vorbild fest. Er scheint ein Geistesverwandter von Berlioz und Stendhal zu sein und geht im Journal doch oft hart mit dem »unausstehlichen« Komponisten ins Gericht, dessen Werke er so schludrig findet wie die von Alexandre Dumas – Fausts Verdammnis ist für ihn ein »heroisches Schlamassel«. Und obwohl Stendhal einer der Ersten war, bei denen Delacroix Anerkennung fand, und ihn 1824 »einen Schüler Tintorettos« nannte, schreibt Delacroix im selben Jahr in sein Tagebuch, »Stendhal ist ungehobelt, arrogant, wenn er recht hat, und redet oft Unsinn«. Wie viele, die in ihrer eigenen Kunst frappierend originell sind, zeigt er sich für neue Formen und Verfahren in anderen Künsten weniger aufgeschlossen: So steht er Wagner – ohne dass er auch nur eine Note seiner Musik gehört hätte – instinktiv misstrauisch gegenüber, weil dieser sowohl in der Musik als auch in der Politik »ein Neuerer« sein will. »Er meint, er habe die Wahrheit gefunden; er setzt sich über viele musikalische Konventionen hinweg, weil er nicht glaubt, dass Konventionen auf unumstößlichen Gesetzen beruhen.« (Ironischerweise kam Nietzsche später zu dem Schluss, Delacroix sei »eine Art Wagner«.) Man findet auch keine der üblichen leichten Querverbindungen zwischen Kunst und Leben, wie es sie bei anderen romantischen Künstlern gibt. Delacroix’ Kunst zeugt von Extravaganz, Leidenschaft, Gewalt, Exzess; dabei war er ein Mensch, der sich im Leben ständig abschottete, der Leidenschaft fürchtete und Ruhe für das höchste Gut hielt.