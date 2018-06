Die Verwaltung des Mietshauses in der Moskauer Koschtojanza-Straße 150 ließ im vergangenen Jahr für die Concierge im Erdgeschoss eine Toilette einbauen. Als der Hauptingenieur später die Arbeit überprüfen wollte, stieg er in den Keller hinab, wo das Abflussrohr der Toilette im Abwassernetz enden sollte. Doch über seinem Kopf sah er in der Decke nur ein großes Loch, aus dem plötzlich Wasser herausschoss. Die Concierge zog gerade die Spülung. Das Verbindungsrohr zur Kanalisation hatten die Arbeiter einfach weggelassen.

Früher konnten viele Russen noch über die Unfähigkeit ihrer kommunalen Hausverwaltung lachen, die als letzte Station vor der Arbeitslosigkeit galt. Der Klempner, der ständig nach Wodka riecht, virtuos das Schimpfen beherrscht und spätestens beim Abschrauben des Spülrohrs unter dem Waschbecken im Rausch einschläft, wurde zur legendären Witzfigur des russischen Lebensalltags. Heute ist den meisten das Lachen vergangen. Die Hausverwaltung ist zum Aufregerthema geworden. Ihre Gebühren, die alljährlich um 10 bis 20 Prozent steigen, haben im Januar vergangenen Jahres mehr als 12.000 Menschen in Kaliningrad zu einer Massendemonstration auf die Straße getrieben. Präsident Dmitrij Medwedjew erkannte den sozialen Sprengstoff Hausverwaltung. Im November warnte er: "Wenn wir jetzt nicht damit fertigwerden, gibt es in einigen Jahren eine Katastrophe."

Anfang der neunziger Jahre konnten die meisten Russen die staatliche Wohnung, in der sie gerade lebten, übernehmen. Sie mussten nur die Gebühren der Registrierungsbehörde begleichen und, falls sie mehr als 18 Quadratmeter pro Kopf bewohnten, eine erschwingliche Ausgleichszahlung leisten. Die Regierung wollte dadurch das Recht auf Wohnraum für alle sichern und nach dem Zusammenbruch des Sozialismus eine Gesellschaft der Eigentümer und einen Wohnungsmarkt schaffen. Den Hausverwaltungssektor allerdings ließ sie fast unangetastet. Damit blieben Monsterbehörden für den Unterhalt und die Reparaturen der Mietshäuser, für die Versorgung mit Gas, Strom, Wasser und Heizung, für die Kanalisation und die Müllabfuhr zuständig. Zwar wurden die Hausverwaltungsbetriebe in ihrer Mehrheit mittlerweile ebenfalls privatisiert. Doch viele blieben im Besitz der Kommunen oder einiger leitender Beamte, die 100 Prozent der Aktien halten. Von Jahr zu Jahr kassieren die Verwaltungen höhere Gebühren, ohne mehr zu leisten. Sie sind ein Musterbeispiel dafür, welche Herkulesarbeit Reformpolitik in Russland sein kann.

Heißwasserleitungen platzen und verbrühen Passanten

Bereits in den letzten acht Jahren der Sowjetunion wurden die Mietshäuser und ihre Infrastruktur, die Wasser- und Stromleitungen kaum mehr gewartet. Der Verfall schritt in den neunziger Jahren voran und konnte auch mit den Öldollar des vergangenen Boomjahrzehnts nicht gestoppt werden. Nach offizieller Statistik brauchen bis zu 40 Prozent aller Mietshäuser eine Grundrenovierung. Platzende Heißwasserleitungen, die Straßen unterspülen und zuweilen Passanten verbrühen, gehören zum Alltag in Russlands Großstädten.

Wenn der Schnee auf den Dächern schmilzt, fließt das Wasser bei vielen Häusern in die Wohnungen der oberen Stockwerke. Eine St. Petersburger Website bildet die aktuell überfluteten Wohnungen auf einem Stadtplan ab: Ein rot umrandetes Verkehrswarnzeichen steht für eine nasse Wohnung. Unter dem Schilderwald von mehr als 1000 betroffenen Wohnungen sind die Umrisse der Petersburger Stadtviertel derzeit kaum mehr zu erkennen. Der Schauspieler Alexej Djewotschenko beklagt in einem offenen Brief an die Petersburger Stadtverwaltung, dass er bereits seit dem vergangenen Winter auf die Reparatur des Daches über seiner Wohnung warte. Doch von 25.000 undichten Dächern in St. Petersburg konnten im vergangenen Jahr nur 7000 repariert werden.

Die Reform des Hausverwaltungssystems stand schon in den neunziger Jahren auf der Dringlichkeitsliste ganz oben. Aber nur Politiker mit einem Hang zur Selbstvernichtung stürzten sich auf die Aufgabe, "aus einem Schwarzen Loch", wie es der frühere Premierminister Michail Kasjanow ausdrückte, "ein funktionierendes Business-Projekt" zu machen. Verschiedene Pläne kursierten seither. Schließlich setzte sich die Erkenntnis durch, dass nur Privatfirmen und Marktkonkurrenz dauerhaft das System modernisieren könnten. Die Gesetzesbasis dafür ist seit Mitte des vergangenen Jahrzehnts geschaffen: Formal ging die Verantwortung für die Mehrfamilienhäuser von der Kommune auf die Eigentümer über, und Verwaltungsfirmen können in Wettbewerb zueinander treten. Aber die Reform, die auf dem Papier vernünftig aussieht, scheitert vorerst an Russlands Wirklichkeit.

Für eine durchgreifende Reform fehlt das Geld. Eigentlich müssten die Eigentümer der Wohnungen alle laufenden Ausgaben und die Reparaturen bezahlen. Doch zum einen würden die Kosten vor allem für Grundrenovierungen viele Menschen in die Zahlungsunfähigkeit treiben. Zum anderen lehnen viele Eigentümer größere Renovierungskosten grundsätzlich ab, weil ihr Denken noch stark sowjetisch geprägt ist. "Die Menschen sind gewohnt, dass sich der Staat um Wohnhäuser kümmert", erklärt Dmitrij Gordejew vom Moskauer Institut für Stadtökonomie. "Sogar 20 Jahre nach der Wohnungsprivatisierung beschließen die Bewohner eines Hauses mit undichtem Dach nicht, die Reparatur in Auftrag zu geben und zu bezahlen. Sie schreiben einen Beschwerdebrief an ihre Stadtverwaltung."