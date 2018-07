Er ist ein Siegertyp, das erzählt er gern und liefert bei Bedarf gleich die Erklärung: "Ich bin von Sternzeichen Löwe, das ist der König der Tiere." Das kommt dann so bierernst rüber, dass man es ihm beinahe abnimmt. Obwohl er sonst keineswegs als Esoteriker gilt, eher als Wissenschaftler. "Er ist ein absoluter Kopfmensch", sagen alle, die ihn näher kennen. "Der Geist macht den Unterschied. Der Geist ist stärker als der Körper" – das sagt er selbst.

Astrologisches Orakel hin oder her, fest steht: Er wird in seinem Leben kein Kaiser mehr, hat es aber immerhin zu einem echten Rittertitel gebracht. Den verlieh ihm Ihre Majestät für Verdienste um ein geselliges Land. Nur liegt die Ehrung schon etwas zurück und zählt im Moment kaum, weil das mit dem Siegen halt doch nicht kinderleicht ist. Zwar gelangen ihm in der Tat große Triumphe; indes verzeichnet die Berufsbilanz auch manch demoralisierenden Crash. Gleich dreimal hintereinander öffentlich zu scheitern, muss einer erst mal verkraften. Da braucht es eine Menge Selbstbewusstsein, um nicht zu sagen: Selbstliebe.

Darüber verfügt er allerdings und hat sich in düsteren Momenten wohl mit der Erkenntnis getröstet, dass man nur an den Niederlagen wächst und nie am Erfolg. Wer heute unten liegt, steht morgen wieder oben, dazu benötigt man einfach einen eisernen Willen und ein paar glückliche Zufälle. Als er nach längerer Pause wieder aktiv wurde, setzte das Siegergen sich schnell wieder durch. "Man muss Geduld haben", lautet seitdem sein Credo.

Aufgewachsen ist er in bescheidenen katholischen Verhältnissen in einem Arbeiterviertel. Der Vater starb, als er elf war. Unter neun Geschwistern war er der Jüngste und lernte deshalb früh, wie man sich gegen scheinbar Stärkere behauptet. Und dass man Chuzpe und Ehrgeiz braucht und einen eigenen Kopf. Ein Studienfreund erinnert sich noch heute daran, wie er Vorlesungen gezielt schwänzte, wenn er meinte, dass sie vergeudete Zeit seien. Stets zum richtigen Termin am richtigen Ort zu sein, das versucht er jetzt erneut in einer Art globaler Großfamilie. Als Alphatier wollten ihn die Geldgeber angeblich schon länger haben, doch erst beim fünften Angebot willigte er schließlich ein. Nun haben sie ihn da – und wenn sie wollen, noch sehr lange.

Doch was, wenn es nicht richtig rund läuft? "Dann gehe ich." Den Plan B hat er längst in der Tasche. In Portugal wartet sein Paradies auf ihn, wie er sagt, da könne er unter blauem Himmel Golf spielen "ohne Ziele und Absichten" und sein Handicap auf eine einstellige Zahl verbessern. Seine zweite Frau, so viel ist bekannt, hätte nichts dagegen. Nur: Würde das vermeintliche Dolce Vita denn überhaupt zum glorreichen Sternzeichen Löwe passen? Da kommen ihm doch leise Zweifel: "Ich fürchte, dass so ein Leben auf Dauer schneller alt macht." Wer ist’s?

Lösung aus Nr. 5:

Édouard Manet (1832 bis 1883) begriff sich als "Maler des modernen Lebens", wie sein Freund Baudelaire ihn definiert hatte. Seine Bilder "Frühstück im Freien" und "Olympia" lösten Skandale aus, die ihn berühmt machten. Den Kritiker Duranty ohrfeigte er öffentlich und verletzte ihn beim Duell mit seinem Degen. Die Impressionisten wurden zunächst "bande à Manet" genannt, aber im Unterschied zu ihnen, die Künstler der Natur zu sein suchten, gilt der überzeugte Pariser als "Künstler der Kunst". Ob der von ihm oft porträtierte Sohn seiner Frau, der holländischen Pianistin Suzanne Leenhoff, sein Kind war, bleibt ungeklärt. Er starb an Wundbrand, nachdem ihm ein Bein amputiert worden war. Der Nachruf stammt von Degas