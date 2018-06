Florian Rauch nimmt einen tiefen Zug aus seiner Lucky Strike. Dann sagt er mit breitem Grinsen: "Wenn ich untauglich bin, schmeiß ich mich vor ein Auto." Es ist kurz vor 7.30 Uhr. Der Gastronomielehrling passiert das Eingangstor des Kommandogebäudes Feldmarschall Hess, das wuchtig wie eine Festung in St. Pölten steht. Er stellt sich. Nicht weil er will, sondern weil er muss – wie jeder männliche Staatsbürger einmal in seinem Leben. Für Rauch keine Pflicht, sondern Mission. Die 17-jährige Plaudertasche will unbedingt zum Bundesheer.

Thomas Weber, ein drahtiger Kerl mit sanften Augen, neigt hingegen zum Zivildienst. Das möge man nicht falsch verstehen, aber: "Wenn mich jemand anschreit, da dreh ich total durch." Weber hat noch nichts gegessen, aber ihm wird schon Blut abgezapft. Um acht Uhr früh weiß er, dass dies nicht sein Tag werden wird. Seine dünnen, gebräunten Beine stecken in einer weißen Hose, die nicht länger als seine Boxershorts ist. "Der Weber strengt sich nicht an", sagt Rauch und lacht. Die beiden kennen einander noch aus der Hauptschule.

Im Morgengrauen sind die Stellungspflichtigen aus Guntramsdorf gemeinsam in einem Bus der Gemeinde angereist. Für Rauch ist die Tauglichkeitsprüfung ein Abenteuer mit Gratisübernachtung im Stockbett. Der Staat will wissen, wen er für den Wehrdienst brauchen kann. Die Vermessung von Österreichs Söhnen dauert anderthalb Tage: Kopfumfang, Körperfett, Krümmung der Wirbelsäule und vieles mehr. Eine geballte medizinische Untersuchung inklusive Psychotest.

"Wir wollen keine Rambos", erklärt der Oberstleutnant

Falls die Wehrpflicht fällt, wäre wohl auch auch die Stellungspflicht dahin. Dieses Jahr treten noch rund 45.000 Österreicher vor die Militärkommission, 13.000 allein in Niederösterreich, 28 heute aus Guntramsdorf. Sie könnten die letzten Männer aus ihrem Ort sein.

"Am Land bedeutet es noch etwas, tauglich zu werden", glaubt Oberstleutnant Wilhelm Hauenschild, der Leiter der Stellungskommission im Militärkommando Niederösterreich. "In der Stadt schaut man eher darauf, schnell weiterzukommen."

Guntramsdorf liegt im südlichen Speckgürtel von Wien. Ein Ort des Unbestimmten zwischen Stadt und Land. Man trifft den langhaarigen Rebellen mit John-Lennon-Brille, der es auf die Untauglichkeit anlegt, ebenso wie den Lehrling, der den Stellungsparcours ehrgeizig mit rotem Kopf absolviert. "Der Wehrdienst ist männlich", sagt einer.

Neun Uhr, Einführungsvortrag. Der dienstführende Unteroffizier übergibt 56 Männer an Hauenschild: die Guntramsdorfer und einige Gymnasiasten aus Baden. Der Oberstleutnant mit bulliger Statur und getrimmtem silbergrauem Vollbart sieht die Stellung nüchtern als medizinischen Betrieb. Gleich am Vormittag wird ein Geschenkpackerl überreicht: Rasierer, Red Bull, zwei Zeitschriften und ein Kondom. Als ein Bursche mit pickelübersäter Stirn quengelt, wo denn sein Präsent bleibe, bittet Hauenschild ihn bloß ganz höflich, Platz zu nehmen. "Kein Mitarbeiter brüllt hier einen Burschen an", sagt der 48-Jährige.