DIE ZEIT: Im Haushalt entrümpelt man im Frühjahr den Dachboden, den Kleiderschrank und vielleicht auch die Garage. Was bedeutet ein Frühjahrsputz im Unternehmen?

Martin Fassnacht: Ein Frühjahrsputz bietet Managern vor allem die Möglichkeit nachzudenken. Dazu haben sie sonst kaum Zeit. Gerade die ersten Monate im Jahr sind eine gute Gelegenheit, um sich zu überlegen: Stimmt die Strategie unseres Unternehmens? Sind wir auf dem richtigen Weg? Was kann man verbessern? Für solche Fragen müsste einmal im Jahr mindestens Zeit sein. Aus strategischen Gründen sollte das als Ritual auch fest im Kalender vermerkt sein.

Udo Bohdal: In der Praxis zeigt sich, dass so etwas in Unternehmen oft gar nicht fest verankert ist. Auch das ist ähnlich wie beim Frühjahrsputz zu Hause: Richtig gern macht man das einfach nicht. Denn dabei muss man auch dort kehren, wo man sonst nicht häufig hinschaut.

Udo Bohdal Udo Bohdal leitet die Abteilung Human Capital Practice bei Deloitte Consulting Deutschland

ZEIT: Für den Kleiderschrank gilt die Faustregel »Was man ein Jahr lang nicht vermisst, kann getrost in die Tonne«. Woran merken Geschäftsleitung oder Mitarbeiter, welche Projekte nicht mehr passen?

Fassnacht: Ähnlich wie beim Kleiderschrank sollte man sich ehrlich überlegen: Brauche ich das überhaupt noch? Muss ich diesen Trend wirklich mitmachen? Dann muss man sich aber auch entscheiden, sich von Dingen zu trennen oder etwas nicht zu machen. Alle Projekte, die in einer Abteilung nur mit halber Kraft laufen, sollte man schnellstmöglich einstellen. So etwas kann sich ein Unternehmen heute gar nicht mehr leisten.

Bohdal: Eine hilfreiche Übung, die wir in Workshops immer wieder einsetzen, heißt tatsächlich »Hausputz«. Dazu werden drei Fragen gestellt: Was wollen Sie auch im nächsten Jahr unbedingt haben? Was wollen Sie auf jeden Fall loswerden? Und: Was haben Sie im letzten Jahr vermisst und würden es gerne einführen?

ZEIT: Das hört sich eigentlich einfach an – braucht man dafür denn unbedingt einen Unternehmensberater?

Martin Fassnacht Martin Fassnacht ist Inhaber des Lehrstuhls für Marketing und Handel an der Otto Beisheim School of Management

Bohdal: So etwas könnte auch eine firmeneigene Beratung machen. Wichtig ist allerdings der Blick von außen. Das ist deshalb wichtig, weil die Mitarbeiter häufig nur ihren Bereich oder ihre Abteilung im Blick haben.

Fassnacht: Eigentlich brauchte man keinen Berater. Die Außenperspektive ist allerdings tatsächlich sehr wichtig. Wenn ein Unternehmen große Veränderungen und Change-Management-Prozesse einleiten will, geht es nicht ohne so einen Blick von außen. Ob ein Berater notwendig ist oder nicht, hängt auch sehr von der Kommunikationskultur in einem Unternehmen ab. Kann der Mitarbeiter mit seinem Chef wirklich offen sprechen ? Kann er in einer Diskussion seine Meinung sagen und konstruktiv Kritik üben? Das ist nicht immer der Fall.

ZEIT: Sind große Unternehmen eher Kandidaten für einen Frühjahrsputz – oder die kleinen?

Fassnacht: Die entscheidenden Fragen sollten sich Unternehmen jeder Größe stellen. Jede Bäckerei könnte sich einmal im Jahr die Zeit nehmen, um zu überlegen, wie man noch besser werden kann – oder was man entrümpeln könnte.

Bohdal: Meine Hypothese ist, dass der Bedarf in einem großen Konzern eher besteht. In kleineren Unternehmen sind die Ressourcen knapper und müssen besser eingeteilt werden. Die Geschäftsführer sind vorsichtiger und überlegen genau, wie viel sie sich zumuten können. Diese Zeit ist Managern in Großkonzernen nicht immer gegeben. Außerdem: Bei einem Global Player mit Zehntausenden Mitarbeitern gibt es eine ganz andere Organisationsform mit einen großen administrativen Backoffice-Bereich. Dort kann sich über die Jahre leicht jede Menge ansammeln, was nicht unbedingt an die strategische Ausrichtung des operativen Geschäftes geknüpft ist.