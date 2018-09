Wenn Heinz-Elmar Tenorth gegen Ende des Wintersemesters emeritiert wird (»pensioniert« klingt in diesem Fall einfach zu profan), dann tut sich eine Lücke in der deutschen Erziehungswissenschaft auf; weit und breit ist niemand in Sicht, der sie füllen könnte. Tenorth bekleidet den Lehrstuhl für historische Erziehungswissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Doch er ist weit mehr als ein kenntnisreicher und umtriebiger Bildungshistoriker.

Wie kein Zweiter schlägt er die Brücke zwischen der traditionell geisteswissenschaftlich orientierten deutschen Erziehungswissenschaft und den vorwiegend aus der Psychologie stammenden Empirikern, die zunehmend die Pädagogik-Lehrstühle an den Universitäten übernehmen. Tenorth kennt sich in den Klosterschulen des Mittelalters aus, er ist in den Schriften und dem Wirken des preußischen Bildungsreformers Wilhelm von Humboldt zu Hause, er erforschte die DDR-Schule und die Bildungsexpansion in Westdeutschland. Er hat aber auch Ahnung von empirischen Untersuchungen wie der Pisa-Studie – und nicht nur eine Meinung dazu wie viele seiner Kollegen.

Doch nicht nur seine Rolle als Vermittler zwischen Geisteswissenschaftlern und Empirikern hat ihn zu einem der einflussreichsten und angesehensten deutschen Erziehungswissenschaftler gemacht. Gleichzeitig hat Tenorth die Erziehungswissenschaft als Forschungsdisziplin betrieben, die sich vom Lehrerberuf abgrenzt, und damit Abstand genommen von der alten personenbezogenen Pädagogik, die vom Charisma einzelner Figuren lebt. In zahlreichen Kommissionen und mit wirkungsvollen Expertisen etwa zur Reform der Lehrerbildung oder der gymnasialen Oberstufe hat sich Tenorth für die Verbesserung des Bildungswesens eingesetzt.

Den 66-Jährigen zeichnen eine intellektuelle Neugier und eine undogmatische Haltung aus, wie sie in seiner Zunft selten sind. Dabei scheut er auch den Streit nicht. Professorenkollegen, die eine Ökonomisierung des Bildungswesens beklagen, wirft er in einem Zeitungsartikel vor, ihre Privilegien und ihren gemütlichen Alltag zu verteidigen. Kritikern der Studienreform, die sich gern auf das »humboldtsche Bildungsideal« berufen, hält er entgegen: »Humboldt hätte den Bachelor unterstützt.«

Glücklich macht den Hochschullehrer aber auch, wenn seine Studenten etwas Neues entdecken und er ihnen beim Entziffern alter Handschriften helfen kann.

An diesem Donnerstag hält Heinz-Elmar Tenorth in Berlin seine Abschiedsvorlesung.