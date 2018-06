Damit wir uns richtig verstehen: Natürlich gibt es jene windigen Anlageberater , die manchem Rentner hochspekulative Zertifikate aufschwatzen und sie damit in den Ruin treiben. Und ganz sicher herrscht in dem einen oder anderen deutschen Kreditinstitut so viel Angst und so viel Verkaufsdruck, dass ein Banker kaum anders kann, als so zu handeln wie das Mitglied einer schmierigen Drückerkolonne. Dem durchschnittlichen Kunden einer durchschnittlichen Bank wird viel Mist über den Tisch geschoben.

Aber was weiß dieser Kunde, bevor er zur Beratung in seiner Filiale vorbeischaut? Meist weiß er herzlich wenig. Die Finanzbildung eines durchschnittlichen Deutschen ist überdurchschnittlich schlecht . Nur fünf Prozent aller Anleger, ergab die Studie einer großen Versicherung, findet sich an der Börse einigermaßen gut zurecht. Aber mehr als die Hälfte der Deutschen sind bei Finanzgeschäften ganz und gar ahnungslos.

Es wird Sie nicht überraschen, dass ich dafür kein sonderlich großes Verständnis habe. Hier geht es immerhin um das sauer Ersparte und vielleicht auch um die Vorsorge für das Alter. Schon mal beim Autohändler oder im Elektroladen gelauscht? Da fliegen einem die Fachausdrücke und Preisvergleiche um die Ohren. Die Kunden wissen Bescheid. Schon mal Ihre Bekannten nach Bonuspapieren, Discountern oder den Aussichten von Siemens gefragt? Normalerweise sind gelangweilte Blicke die Reaktion. Finanzielles strengt an; über Geld redet man ohnehin nicht gern. Dann schon lieber über die neuesten LCD-HDTV-Flachbildglotzen mit iPod-Dock.

Am Aktienmarkt mache man entweder Gewinne oder Erfahrungen, hat der Börsenguru André Kostolany mal gesagt. Im Umgang mit dem Kundenberater einer Bank ist das ganz ähnlich. Hier wie dort gerät jener ins Hintertreffen, der keine Ahnung hat. Man sollte – nur als Beispiel – also mal Kostolany lesen. Wer das nicht tut und sich auch sonst nicht weiterbildet, ist tendenziell nämlich selber Schuld, wenn am Ende auf dem Konto nur rote Zahlen stehen.