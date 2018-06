Inhalt Seite 1 — Werft den Pharao ruhig raus! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn das Volk aufsteht, dann zittern autoritäre Regime. Normalerweise. In Iran scheint das nicht der Fall zu sein, jedenfalls nicht in diesen Tagen, da die arabischen Staaten von einer Revolution erschüttert werden . Der tunesische Herrscher Ben Ali war ihr erstes Opfer, der »Pharao« Hosni Mubarak wird wohl das zweite sein, doch Teherans Regime wirkt nicht verängstigt. Der Oberste Führer des Landes, Ali Chamenei, lobt die Bewegung und begrüßt sie als »islamisches Erwachen«. Damit zieht er einen Vergleich zur iranischen Revolution von 1979. Das ist gewiss eine überraschende Interpretation, denn immerhin sah sich das Regime in Iran 2009 Massenprotesten gegenüber und schlug sie brutal nieder. Das Erwachen des eigenen Volkes wollte es nicht tolerieren.

Bei genauerer Betrachtung hat Chameneis Interpretation der arabischen Revolution jedoch eine gewisse Logik für sich. Die Regierung, die nach Mubarak kommen wird, wird gewiss religiöser sein, als es der Autokrat je war – und damit wird sich Teheran leichtertun. Wahrscheinlich werden die postrevolutionären arabischen Regierungen wesentlich härter gegenüber Israel sein als ihre Vorgänger. Auch das spielt in die Hände des israelfeindlichen Regimes in Teheran. Überhaupt hat die Islamische Republik Iran mit demokratischen Regierungen in der Region ein entspannteres Verhältnis als mit den Autokraten.

Seit in der Türkei die religiöse AKP regiert, sind die Beziehungen zwischen den beiden Staaten so gut wie selten zuvor , und seit in Bagdad ebenfalls religiös orientierte Kräfte in Regierungsämter gewählt wurden, ist das Verhältnis zum Irak blendend. Teheran hat viel mehr von den Autokraten der Region zu fürchten. In den Enthüllungen der Internetplattform WikiLeaks war zu lesen, dass der König von Saudi-Arabien »der Schlange« in Teheran den »Kopf abschlagen« wolle. Von türkischen Premierminister Tayyip Erdoğan sind dergleichen Ideen nicht bekannt. Ganz im Gegenteil, er versucht etwa in der heiklen Nuklearfrage an Washington vorbei mit den Iranern zu reden. Er durchbricht damit die Isolationspolitik des Westens.

Freilich gründet das relativ gute Verhältnis zwischen Teheran und Istanbul durchaus nicht auf einer gemeinsamen Auffassung von Demokratie. Darum sind die Beziehungen vermutlich nicht krisenfest. Immerhin mag das iranische Regime sich im Umfeld von religiösen Regierungen sicherer fühlen. Jedenfalls vorerst, denn die gesamte Region befindet sich in einer Phase historischer Neuordnung im Zeichen der anhaltenden Schwäche der amerikanischen Supermacht. Das Feld wird neu bestellt. Möglicherweise werden die Türkei und Iran als Alternativentwürfe für die islamische Welt konkurrieren. Doch das wird dauern – und wie sich diese Konkurrenz entfalten wird, ist heute nicht zu sagen.

Aber wie ist es mit der Unzufriedenheit im eigenen Land? Kann der Funke der arabischen Revolution nicht auch auf den Iran überspringen und dort die unterdrückte, ermattete Oppositionsbewegung wiederbeleben? Die beiden wichtigsten Köpfe der Opposition, Mehdi Karrubi und Hussein Mussawi, haben für kommende Woche zu Demonstrationen aufgerufen. Sie haben bei den Behörden offiziell um eine Genehmigung gebeten. »Wenn sie uns das nicht erlauben«, sagt ein Berater Mussawis, »dann ist das ein Zeichen, dass sie das Volk fürchten.«

Der Wille, in Freiheit und Würde zu leben – das ist gewiss der gemeinsame Nenner zwischen den arabischen Demonstranten des Jahres 2011 und den iranischen Demonstranten von 2009. Doch das Ergebnis ist ein völlig anderes, bisher. Akbar Gandschi, eine der wichtigsten Symbolfiguren der iranischen Opposition, stellt eine schmerzhafte Frage: »Der tunesische Herrscher Ben Ali stürzte nicht einmal einen Monat nach Beginn der Proteste. Warum haben viele Monate der Proteste in Iran keinen solchen Erfolg gehabt?« Die Antwort: Die Bewegungen sind unterschiedlich, die Natur der Regime, gegen die sie sich wenden, ist nicht identisch. »Beide Länder (Iran und Tunesien, Anm. der Red.) haben es mit Diktaturen zu tun«, sagt Gandschi, »Doch darüber hinaus gibt es keine Gemeinsamkeiten«. Die iranische Opposition wolle Demokratie und Menschenrechte, so Gandschi – doch »fehlt ihr jede Organisation«.