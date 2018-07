Inhalt Seite 1 — 22 Wahrheiten über den Kunstmarkt Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Steve Martin ist ein wahres Multitalent. Er hat in den sechziger Jahren als Komiker angefangen, wurde bald darauf als Hollywood-Schauspieler berühmt, gewann vergangenes Jahr einen Grammy für ein von ihm auf dem Banjo eingespieltes Album mit Bluegrass-Musik und hat nebenbei bereits zwei erfolgreiche Romane geschrieben. Derzeit rangiert er mit seinem kürzlich auf Englisch erschienenen dritten Roman An Object of Beauty auf der Bestsellerliste der New York Times. Der Roman ist nicht die ganz hohe Literatur, aber er ist amüsant zu lesen – und bietet gleichzeitig eine kompetente Einführung in den Kunstmarkt.

Aus der Perspektive eines unscheinbaren New Yorker Kunstkritikers erzählt Martin von der Karriere der attraktiven und rücksichtslosen Lacey Yeager, die beim New Yorker Auktionshaus Sotheby’s anfängt, dann bei einem Kunsthändler an der Upper East Side arbeitet, um schließlich in Chelsea eine eigene Galerie zu eröffnen. Der Roman erzählt von den glücklichen Jahren bis zum 11. September 2001, von dem Zusammenbruch des Kunstmarkts in den Monaten nach dem Anschlag und dem dann folgenden Boom.

Martin hat die Protagonisten des Kunstmarkts gut im Blick: die witzigen und die dummen Sammler, die windigen und die leidenschaftlichen Kunsthändler, die erfolglosen und die geschwätzigen Künstler. Woher Steve Martin das alles weiß? Ganz nebenbei hat er in den vergangenen Jahrzehnten auch eine ernst zu nehmende Kunstsammlung aufgebaut. Wir haben aus seinem Roman Steve Martins 22 Wahrheiten über den Kunstmarkt destilliert:

1. Wer im Kunstmarkt Karriere machen will, braucht Eltern mit Geld.

2. Wer als Künstler kein Geld macht, der kann seine Miete mit dem Aufhängen von erfolgreicher Kunst verdienen.

3. Im Museum darf man Gemälde nicht anfassen, im Kunsthandel muss man. Nur durch Klopfen und Tasten erkennt man deren Zustand.

4. Ein Bietergefecht im Auktionssaal kann schon mal wie ein Aphrodisiakum wirken.