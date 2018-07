Inhalt Seite 1 — Shoppen ist doch ganz schön Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Gerade ließ sich der Suhrkamp Verlag dafür loben, nach fast einem halben Jahrhundert Roland Barthes’ Mythen des Alltags endlich vollständig übersetzt zu edieren, da leistet er sich eine ähnlich schwer nachvollziehbare Teilübersetzung eines Buches, das dem Alltag und seinen Dingen gewidmet ist. Diesmal ist der britische Ethnologe und Konsumtheoretiker Daniel Miller der Betroffene. Allerdings ist nicht nur merkwürdig, dass lediglich die Hälfte der dreißig Kapitel seines zuerst 2008 erschienenen Buchs ins Deutsche übertragen wurden. Vielmehr fragt man sich auch, warum dem deutschen Publikum erst jetzt ein Buch Millers vorgelegt wird, obwohl der Autor bereits seit fast zwei Jahrzehnten zu den international profiliertesten und publikationsfreudigsten Vertretern der consumer culture gehört.

Doch stellt man sich in Deutschland nach wie vor ziemlich an, sobald es um Konsumtheorie geht. Vor allem Wolfgang Fritz Haugs Kritik der Warenästhetik, 1971 erschienen und erst letztes Jahr in erweiterter Fassung – ebenfalls bei Suhrkamp – neu aufgelegt, bestimmt bis heute die Szenerie. Dass Konsumprodukte manipulieren und, wie Haug behauptet, die Entfremdung des Menschen weiter steigern, wird von vielen sogar als Faktum und nicht als Theorie, schon gar nicht als marxistische Ideologie genommen. Das Gespenst des Fetischismus geht also immer noch um, und wer als Konsument andere Gefühle als Angst und schlechtes Gewissen entwickelt, gilt als dummes Opfer eines bösen Tauschwertversprechens.

Dass man es auch ganz anders sehen kann, zeigt Daniel Miller. Und das ist umso bemerkenswerter, als er seiner intellektuellen Herkunft nach kaum weniger links ist als Haug. Doch zog er daraus die Konsequenz, möglichst genaue Sozialstudien anzufertigen und das Konsumverhalten gerade einfacher Leute zu beobachten. Am liebsten hält er sich in Randbezirken Londons auf, wo er Bewohner jeweils einer Straße mit den Methoden der Ethnologie erforscht; er beobachtet, macht Fotos, führt Interviews. So ging es etwa in Theory of Shopping (1998) darum, genauer zu verstehen, wie sich Menschen in einem Supermarkt verhalten und welche Gefühle sie während eines Einkaufs entwickeln. Eines der überraschenden Ergebnisse dieser Studie war, dass Einkaufende sich in Gedanken oft bei ihnen nahen Menschen aufhalten, für die sie etwas besorgen – oder mit Blick auf die sie lieber sparsam sind.

Identifizierte Miller Konsum somit als einen Akt sozialer Wärme (und nicht als bloße Ersatzbefriedigung), so verfolgt er die Menschen in seinem neuen Buch bis in ihre Wohnungen. Ihn interessiert, wie sie mit ihren Dingen leben und welche Bedeutung diese für sie haben. Jedes Kapitel ist das Porträt eines Haushalts – und dabei meist das einer einzelnen Person, vermutlich weil ein spezifisches Dingverhältnis bei Singles leichter als bei Familien zu erkennen ist, wo mehrere Personen mit denselben Gegenständen leben. Wieder dürften die – in einem Vor- und einem Nachwort bilanzierten – Einsichten Millers viele erstaunen. So kann er feststellen, dass sich ein enges Verhältnis zu Dingen "sogar förderlich auf unsere Beziehungen zu anderen Menschen auswirkt": Weil sich in einzelnen Dingen viele Gefühle und Erinnerungen sammeln, übt man im Umgang mit ihnen Aufbau und Kultivierung emotionaler Bindung. Doch Millers Beobachtungen reichen noch weiter. Bei einem Nachkommen der australischen Aborigines, der ein nomadenhaftes Leben führt und sich nur gelegentlich zur Miete in London aufhält, fällt ihm etwa ein sehr lockeres Verhältnis zu materiellen Dingen auf. Sein Hab und Gut ist in Lagerboxen verstaut, er hat keine aktive Beziehung dazu. Eine zentrale Rolle spielt dafür sein Laptop; er "ist das Dach, unter das er sich zurückzieht", ja wo "er sein Leben ordnet, sich mit vertrauten Dingen umgibt und zur Ruhe kommt". Alles, was Teil seines Lebens war, etwa auch geerbte Möbel, die er längst weggeworfen hat, ist dort in Form von Fotos gespeichert, und über E-Mails steht er in Verbindung mit Freunden und Bekannten. Miller erkennt in dem Laptop daher ein "modernes Pendant der kosmologischen Abneigung gegenüber Gegenständen, die das Leben der Aborigines-Vorfahren bestimmte".