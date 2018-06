T-Shirts bei H&M könnten bald teurer werden – wenn Zeitarbeit in Deutschland teurer wird. Durchschnittlich 500 der 1500 Beschäftigten im Logistikzentrum des schwedischen Modekonzerns im Südosten Hamburgs waren im vergangenen Jahr entliehene Mitarbeiter, sagt der dortige Betriebsrat. Nach seinen Angaben verdienten sie rund 30 Prozent weniger als die H&M-eigenen Beschäftigten. Jetzt sind neue Regeln für die Leiharbeit im Gespräch. Gut möglich, dass mit ihnen prekär beschäftigtes Personal künftig mehr kostet – und damit auch H&M seinen Lagerarbeitern mehr zahlen muss.

Über die Zeitarbeit wird auch im Rahmen der Debatte über die Reform der Hartz-IV-Reform gestritten. Aber es zeichnet sich ab, dass zu einem Kompromiss auch Veränderungen bei der Leiharbeit gehören werden. SPD und Grüne wollen Lohnuntergrenzen und eine Angleichung der Bezahlung an die der fest angestellten Beschäftigten durchsetzen; Union und FDP haben teilweise ihr Entgegenkommen signalisiert.

Damit zeichnet sich – ausgerechnet unter einer schwarz-gelben Regierung – eine Trendwende ab: Erstmals seit einem Vierteljahrhundert wird die sogenannte Arbeitnehmerüberlassung nicht weiter erleichtert, sondern durch neue Regeln erschwert. Seit Mitte der achtziger Jahre sind sukzessive immer mehr gesetzliche Schranken für die Zeitarbeit gefallen. Gleichzeitig stieg die Zahl der Leiharbeiter auf rund 750.000 im November 2010. Branchenschätzungen zufolge sind es inzwischen sogar noch einmal 150.000 mehr.

Dieser Boom könnte jetzt zu Ende sein. Und Kritiker befürchten: Das macht den Aufschwung am Arbeitsmarkt kaputt. Befürworter einer schärferen Regulierung halten dagegen: Das sorgt für mehr sichere und gut bezahlte Jobs.

Im Gespräch ist ein Mindestlohn oder eine Art »Tarifkorridor« für die Zeitarbeit. Dazu könnten zum Beispiel die untersten Stundensätze, die der DGB-Tarifvertrag für die Branche vorsieht, zum Mindeststandard erklärt werden. Im Westen wären das derzeit 7,60 Euro die Stunde, im Osten 6,65 Euro. Nach einer Einarbeitungszeit sollen Leihkräfte künftig außerdem den gleichen Lohn erhalten wie das Stammpersonal. Die SPD möchte dieses equal pay bereits nach vier Wochen zur Pflicht machen, die FDP erst nach neun Monaten. Um diese Frist wurde in den Verhandlungen bis zuletzt gerungen, denn vor allem von ihr hängt ab, was die Neuerungen tatsächlich bewirken.

Für Norbert Krakow* geht es um rund vier Euro. 11,77 Euro statt 7,60 Euro würde der Leiharbeiter in der Stunde verdienen, bekäme er den gleichen Lohn wie die fest angestellten Kollegen. Krakow packt im H&M-Logistikzentrum in Hamburg-Allermöhe Kleidung in Plastikboxen, von dort werden die Kisten an über 500 Geschäfte in Deutschland, Holland, Slowenien und Österreich verschickt. H&M leiht Krakow bei einer Zeitarbeitsfirma.

»Festangestellte essen in der Kantine. Zeitarbeiter packen die Stulle aus«

Zwischen Juli und Dezember 2010 arbeitete der 45-Jährige fast durchgehend bei H&M, nur wenige Tage wurde er bei anderen Unternehmen eingesetzt. Trotzdem verdiente er im Monat rund 400 Euro weniger als das H&M-eigene Personal. Um auf sich aufmerksam zu machen, übernahm er Samstags- und Nachtschichten, zweimal bewarb er sich mit der Hoffnung, von H&M übernommen zu werden. Beide Male bekam er eine Absage. Er fühle sich wie ein Mensch zweiter Klasse, sagt Krakow. »Die Festangestellten erkennst du daran, dass sie entspannt in der Kantine essen. Die Zeitarbeiter daran, dass sie ihre Stullen auspacken und runterschlingen.«

Norbert Krakow hat in der Zeitarbeit seine erste Vollzeitstelle gefunden, seit er vor sechs Jahren arbeitslos wurde. Viel mehr Geld hat er dadurch allerdings nicht: »Netto bleiben mir knapp 860 Euro, das sind nur 100 Euro mehr, als ich mit Hartz IV und Wohngeld bekommen habe.« Warum er auf Dauer für so wenig Geld arbeiten soll, kann Krakow nicht verstehen. »Ich trage die gleiche Verantwortung wie die Festangestellten und mache die gleiche Arbeit.«

H&M beschäftigt die Leiharbeiter nach eigenen Angaben »in erster Linie, um saisonale und umsatzbedingte Schwankungen, Krankheit, Urlaub und die Wochenendregelungen der Stammbelegschaft abzufedern«. Nur zu Spitzenzeiten seien in Allermöhe bis zu 500 Zeitarbeiter im Einsatz. »Und wir haben ein Interesse, Leiharbeiter zu übernehmen, denn in der Summe zahlen wir für sie mehr als an fest angestellte Mitarbeiter«, sagt eine Sprecherin des Konzerns. Von Dumpinglöhnen spricht dagegen der zuständige ver.di-Sekretär Björn Krings. »Ein Drittel der Belegschaft durch Zeitarbeitsfirmen zu beschäftigen, das ist Missbrauch«, sagt er.