Am Ende will er doch nichts gesagt haben. Nichts über seine Bilder, nichts über die Fälschungen, nichts über das furchtbar spießige Berlin der sechziger Jahre. Er zieht seine Worte zurück, kein Interview, keine Zitate, auch wenn wir zwei Stunden lang miteinander geredet haben und er nach dem Gespräch ganz beglückt zu sein schien. Jetzt nicht mehr, jetzt schweigt er, so wie er immer geschwiegen hat, mehr als 40 Jahre lang.



Damals, 1967, hat sich Eugen Schönebeck weggeschlossen, ist ausgestiegen, hat mit dem Malen aufgehört, von einem Tag auf den anderen. Mit gerade mal 31 Jahren. Seither privatisiert er, und obwohl nun die Schirn in Frankfurt viele seiner Ölbilder und Zeichnungen noch einmal zeigt (ab 22. Februar), würde er doch am liebsten bleiben, was er ist: der bekannteste Unbekannte der deutschen Kunstwelt.

Warum nur macht einer wie er, der schon mit 13 unbedingt Künstler werden wollte, der seine Heimat im Osten aufgab, um im Westen frei studieren zu können, der sich ganz und gar der Malerei hingab und am Ende sogar einigen Erfolg damit hatte, warum macht er einfach Schluss? Während Künstler wie Gerhard Richter in ihrer Karriere viele Hundert Bilder malen, zählt Schönebecks Œeuvre kaum mehr als 30 Bilder. Doch das reicht, davon kann er erstaunlicherweise leben, bis heute. Und einen gewissen Ruhm haben ihm die 30 Bilder auch eingetragen. Sogar Fälschungen seiner Werke hat es schon gegeben. Andere wollen mitverdienen an seinem Nimbus.

In den frühen sechziger Jahren kosteten Schönebecks Bilder 500 Mark. Was eines davon heute wert ist, weiß er gar nicht so genau. War es eine Million Mark oder eine Million Euro? Ein wenig stolz klingt er schon, als er von den hohen Summen erzählt. Zugleich findet er das Ganze unbegreiflich, ja, geradezu makaber. Er hat ja immer sehr bescheiden gelebt, zwei Zimmer, ohne Fernseher, ohne Auto und Computer. Keines seiner Bilder könnte er sich leisten, selbst wenn er es kaufen wollte. Aber er will auch gar nicht.

Mitleidig blickt er auf den, der er einmal war: im Mundwinkel stets die Zigarette, das dichte dunkle Haar stand himmelwärts, so ließ er sich damals treiben von seiner Wut und nicht zuletzt von der Lust an der Provokation. Immer schon hatte er rausgewollt, raus aus der Enge seiner Heimatstadt Heidenau südlich von Dresden, raus vor allem aus dem Korsett der Wohlanständigkeit. Die Kunst war für ihn eine Form des Ausbruchs.

Heute sind ihm die Bilder von damals viel zu martialisch. Leblose Körper, verstümmelt, zerhackt, die Eingeweide quellen hervor, alles ist Wunde, und mit dem Pinsel rührte er in dieser Wunde herum, als wollte er zeigen, wie elend es steht: um den Menschen und auch um die Malerei. Dass manche Sammlersgattin es später mit dieser Kunst nicht aushalten mochte, dass sie ihren Ehegatten drängte, die Werke vom Schönebeck doch bitte wieder zu verkaufen, das kann der Künstler heute allzu gut verstehen. Er gehört zu den wenigen Malern, die sich ihre eigenen Bilder nicht hinhängen würden.

Im Nachhinein wundert es ihn auch überhaupt nicht, dass er anfangs so gut wie nichts von seiner Kunst verkaufen konnte. Kein Mensch interessierte sich damals für zeitgenössische Malerei, erst recht nicht für Figürliches. Es gab in Berlin-West, so erinnert sich Schönebeck, gerade mal zweieinhalb Galerien. Eine davon lag in einer Wohnung, selbst das Schlafzimmer diente als Verkaufsraum, und wer sich die Bilder genau ansehen wollte, musste erst das Ehebett umrunden. Die »halbe Galerie« war in Wahrheit ein Nachtklub, gelegentlich auch für Ausstellungen geöffnet. Da blieb Schönebeck kaum etwas anderes übrig, als es auf eigene Faust zu versuchen. Gemeinsam mit seinem Kommilitonen Georg Baselitz wurde er kurzerhand zum Hausbesetzer und verwandelte ein abbruchreifes Gebäude in eine Kurzzeitgalerie. Sogar eine Art Werbekampagne hatten sie sich dafür ausgedacht, sie verfassten das Pandämonische Manifest, eine anarchisch-expressionistische Streitschrift, die sie hier und da in der Stadt verteilten. Doch auch dafür konnte sich kaum jemand begeistern. Die beiden saßen in ihrer Ruine, es kam ein Besucher am Tag. Als sie ihre Ausstellung schlossen, hatten sie kein einziges Bild verkauft.