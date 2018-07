Wie kann es eigentlich sein, dass im Land der tausend Kochshows ein Lebensmittelskandal den nächsten jagt? Wo doch die Deutschen so stolz sind auf ihr erst erwachtes kulinarisches Bewusstsein.

Es hatte damit begonnen, dass in einigen Zeitungen über ein damals neues Thema geschrieben wurde: über den verlorenen Geschmack der natürlichen Lebensmittel. Der Käse, erinnere ich mich, schmeckte auf einmal nicht mehr wie Käse. Aber wie ein Käse schmecken muss, wussten nur Reisende der ersten Stunde, die ihn auf den Märkten der Toskana und der Provence oder in den Käsereien der Schweiz kauften. Verglichen mit einem frischen Gruyère – schrieb ich damals –, schmecke deutscher Emmentaler wie ein Werkstoff zum Reifenflicken. Die Zustimmung der Leser war groß, weil viele so empfanden. Es ging ja nicht nur um Käse, es ging um alles: die Tomaten vor allem, die Sahne, die Erdbeeren, das Schweinefleisch, den Chicorée, Salat, Spargel, Kaffeebohnen, Essig, Äpfel, Birnen, Beeren, Brot – kurzum, wo man den Geschmack eines Naturprodukts vermutete, war nichts als Fadheit. Dem Wein ging es nicht besser. Er war entweder öde oder süßlich.

Die Verbraucher meckerten so lange, bis der Handel aus seiner Lethargie erwachte und die Konsumentenklage an die Produzenten weitergab. Diese trugen nämlich die Verantwortung für den trostlosen Zustand unserer Lebensmittel durch ihre rigorose Massenproduktion.

Und siehe, das Wunder geschah! Alles wurde ein bisschen besser. Von der Gastronomie angespornt, interessierte sich der tonangebende Mittelstand immer mehr für anspruchsvolles Kochen und Essen. Die Veränderung war revolutionär. Fortan stürzte man sich auf alles, was eine Kochmütze trug. Seriöse Zeitungen widmen sich heute dem Modethema, als fürchteten sie, den Scoop des Jahrhunderts zu verpassen, und 80 Millionen halten sich für Feinschmecker.

Das alles ist ein wenig lächerlich und verständlich zugleich, denn Konvertiten erfüllen ein Dogma bekanntermaßen besonders folgsam. Immerhin verbesserte sich das gastronomische Klima in unserem Land merklich. In ihrer Euphorie, endlich an Kultur, also Esskultur, teilzuhaben, bemerken die Verbraucher allerdings nicht, dass der Geschmack der Produkte sich im Großen und Ganzen gar nicht verbessert hat. Denn in den Supermärkten ist immer noch die gleiche Massenware erhältlich, leicht abgewandelt.

Die Produzenten haben das Essverhalten der Verbraucher studiert und muten ihnen nicht wie früher geschmackliche Trostlosigkeit zu, sondern versehen alle Massenprodukte mit neuen, künstlichen Aromen. Deshalb besitzen Lebensmittel nun einen gewissen Geschmack, sie sind etwas salziger, viel süßer, sogar saurer als zuvor – ein bisschen Feigenaroma in den Senf, ein paar Rosenblätter ins grobe Salz, Grüntee in die Chips. Das Volk der Feinschmecker ist zufrieden, und Frau Merkel hat wieder einmal recht: Der Aufschwung ist da!