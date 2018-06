Mit der Gabel aßen schon die alten Römer. In unseren Breiten geriet das Besteck jedoch in Vergessenheit. Im Mittelalter aß man bei uns mit den Fingern, zum Zerkleinern des Essens hatte jeder Mann sein eigenes Messer, und es gab Löffel für Suppen und Brei. In Byzanz dagegen waren die Tischsitten schon etwas eleganter, dort benutzte man um das Jahr 1000 herum schon Gabeln nicht nur zum Vorlegen von Fleisch, sondern auch, um sich beim Essen die Finger nicht schmutzig zu machen.

Als im 11. Jahrhundert der Doge von Venedig eine Byzantinerin heiratete, verbreitete sich die Sitte auch in Italien.

War die Gabel der Kirche ein sprichwörtlicher Dorn im Auge, weil sie an den Dreizack des Teufels erinnerte? Die Belege dafür sind dünn gesät, so sollen Mönche des Klosters Montecassino die Gabel als "Teufelszeug" bezeichnet haben, und auch Hildegard von Bingen fand sie offenbar gottlos.

Aber von höheren Autoritäten, etwa von Päpsten, gibt es keine Einlassungen zum Thema. Es war wohl eher so, dass der Gebrauch feinen Essbestecks vor allem nördlich der Alpen als weibisch galt. "Gott behüte mich vor Gäbelchen", soll Luther 1518 gesagt haben, und der Satiriker Johann Michael Moscherosch schrieb noch Mitte des 17. Jahrhunderts: "Ich esse wie ein redlicher bayrischer Schwab, wozu solln mir denn sonst die Finger?"

Erst 100 Jahre später nahm die Gabel ihre heutige Form an, sodass man mit ihr das Essen nicht nur aufspießen, sondern auch "schaufeln" konnte, und sie etablierte sich endgültig als Teil des Essbestecks.

