Auf die Ägypter, die mehr als zwei Wochen in Kairo für ihre Freiheit demonstrierten und sich dabei vom freien, demokratischen Westen im Stich gelassen fühlten, mussten die Worte wie Balsam wirken. Anfang der Woche erklärte der türkische Ministerpräsident Tayyp Erdoğan mit Blick auf Ägypten: "Die Sorgen unserer Brüder und Schwestern sind auch unsere Sorgen." Das war nicht einfach eine Verlautbarung – Erdogan äußerte sich bei einem Treffen mit dem Vertreter eines anderen autoritären arabischen Staates: Syriens Regierungschef Nadschi al-Utri.

Nachdem es während des Aufstandes in Tunesien recht still in der türkischen Hauptstadt war, wandte sich Erdoğan bei einer Rede im Parlament vergangene Woche (die ägyptischen Proteste liefen auch bereits seit sieben Tagen) an Hosni Mubarak. Er legte ihm unmissverständlich den Rücktritt nahe: "Wir sind Menschen, wir sind sterblich. Hört auf die menschlichen Forderungen des Volkes! Die Länder, die ihre inneren Probleme nicht lösen und sich nicht retten von den chaotischen Verhältnissen, sind nicht zukunftsfähig. In der Geschichte hat es keine Regierung jemals vermocht, mit Druck zu bestehen. Keine Regierung der Welt darf sich den demokratischen Forderungen des Volkes verschließen. Keine Macht außer dem Volkswillen kann bestehen. Hört auf den Aufschrei des Volkes!" Es ist genau dieser Ton, den die arabische Welt versteht und wahrnimmt – die Sprache eines Politikers, der zu verstehen gibt: Ich darf so mit euch reden, denn ich bin auch einer von euch.

Es spielt dabei auch innenpolitischer Druck eine Rolle. Das gegnerische Lager sieht in Erdoğan alles andere als einen lupenreinen Demokraten; in den Augen seiner Feinde steht der Ministerpräsident selbst unter Diktaturverdacht. Umso entschiedener forderte die kemalistisch geprägte Öffentlichkeit von der Regierung Mut gegenüber den arabischen Autokraten. "Bei jeder Gelegenheit wird bei uns von Demokratie gesprochen, von ›Öffnung‹, von ›Volkes Wille‹ und ›Wandel‹ – nur wenn es um den Nahen Osten geht, wird es ganz still. Wie der Westen hat auch die Türkei 30 Jahre lang weggeschaut", lautet der Vorwurf einer liberalen Kommentatorin. In der Zeitung Hürriyet, einer der schärfsten Kritikerinnen der Erdoğan-Regierung, wird die türkische Regierung innenpolitisch schon mit dem Mubarak-Regime verglichen: Bei einer Studentendemonstration in Istanbul gegen einen Besuch des Premiers seien Polizisten unverhältnismäßig hart vorgegangen und hätten Tränengas eingesetzt. "Unser Premier will keine kritischen, fragenden, widersprechenden und freien Studenten, er will stille und folgsame Studenten!", hieß es dort.

Was die muslimischen Geschwister angeht: Als 2009 in Iran die Proteste gegen Präsident Ahmadineschad brutal niedergeschlagen wurden, waren keine kritischen Worte aus Ankara zu hören. Dennoch, die heutige, sich rasant entwickelnde Türkei wird von den anderen in der Region tatsächlich als Vorbild gesehen: Laut einer Umfrage sehen etwa zwei Drittel der Menschen in arabischen Ländern die Türkei als ein Modell für ihr Land und wünschten sich einen größeren türkischen Einfluss in der Region.

Erdoğan konnte seine Rede mit dem Selbstbewusstsein und der moralischen Legitimation des Regierungschefs des einzigen Landes im Nahen Osten halten, das muslimisch und demokratisch zugleich ist. Er gibt das Beispiel, dass ein muslimischer Regierungschef scharfe Kritik aushalten kann und muss, besonders die der Presse (vor allem von Satiremagazinen, die Erdoğan in allen tierischen Variationen zeigen, die man sich vorstellen kann). Man regelt das dann vor Gericht.

Die türkische Regierung selbst allerdings preist ihr Land und ihre Politik keineswegs als Modell an. Man stehe bereit, sagte Außenminister Ahmet Davutoğlu vor wenigen Tagen lediglich, um beim Aufbau der Demokratie zu beraten. Aber auf keinen Fall wolle man irgendetwas "exportieren". Das klingt zu sehr nach Überheblichkeit, nach dem Irakkrieg und seiner gewaltsamen Demokratie-Mission, nach Kolonialismus. Es klingt – nach dem Westen. Davutoğlus Äußerungen fielen, während er auf dem Weg nach Katar war, dem Land, in dem der Sender al-Dschasira seinen Sitz hat, um über die Lage in Ägypten zu beraten.

Blicken die Türken nach Osten, wird ihnen Respekt entgegengebracht und die Anerkennung für ein Gesellschafts- und Familienbild, das dort von anderen türkischen Exportschlagern bekannt ist: aus Seifenopern. In der muslimischen Welt besitzen die Türken Glaubwürdigkeit. Im Westen, in Europa, gelten sie vor allem als der nervige und schwierige EU-Beitrittskandidat. Und der Westen, das gilt auch für die selbstbewusste AKP-Regierung, gilt in Ankara immer noch besonders viel. Die entscheidende Frage lautet: Werden die Europäer die neue, beispielgebende Rolle der Türkei in der Region künftig mehr anerkennen als bisher? Gut möglich, dass die Türken nicht mehr ewig darauf warten werden.

Dafür könnte auch der charismatische und polarisierende Premier sorgen, der derzeit aus Sicht der demonstrierenden Araber den richtigen Ton zu treffen scheint: "Ägypten ist ein zivilisiertes Land. Ich wende mich an meine ägyptischen Geschwister. Haltet euch fern von Waffen, steht ein für eure Vergangenheit, eure Kultur. Freiheit und Demokratie sind keine Almosen, sondern ein unveräußerliches Recht. Die Türkei steht auf der Seite des tunesischen und ägyptischen Volkes."