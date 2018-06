Montagabend vor dem Stadttheater in Tunis. Junge Leute halten Zettel in die Höhe, darauf sind mit Filzstiften Parolen gemalt: gegen Polizeigewalt und Vandalismus, die am Sonntag fünf Bürgern das Leben gekostet haben. Das war in einigen Provinzstädten, wo sich die Bevölkerung dagegen empörte, dass sich lokale Machthaber der Diktatur noch immer halten, und zwar mit unverändert brutalen Methoden.

Vor dem weißen Gebäude wird es allmählich schwarz, man trägt die übliche dunkle Kleidung. Nur eine junge Frau mit kurzen Locken nicht, ihr roter Umhang macht sie weithin sichtbar. Das ist Olfa Riahi. Sie hatte gar nicht gewusst, dass hier etwas los sein sollte. Nun aber ist sie mal wieder mittendrin und filmt mit dem Handy, wie sich ein Demonstrationszug bildet und singend dorthin marschiert, wo Schützenpanzer den Zugang zum Innenministerium versperren. Olfa Riahi lacht, singt mit, dann kniet sie sich an den Straßenrand, klappt ihren Laptop auf und veröffentlicht die Videos auf Facebook.

Ein Bürgerkind ist die 28-Jährige und erst vor wenigen Wochen zur politischen Aktivistin geworden. Am Sonntag war sie zurückgekehrt von einer Reise ins Landesinnere, um die Familien zu filmen, die in der Revolution ihre Söhne verloren haben. "Dort geht es anders zu als in der Hauptstadt", sagt sie. "Die meisten Leute haben keine Arbeit, und der Staat schützt sie nicht gegen die Verbrecherbanden und die Milizen des alten Regimes. Da ist auch kein Journalist mehr, die sind jetzt alle in Ägypten."

Fast alle. Bis auf Fahem Boukadous, der zur gleichen Zeit wie sie dort war. Er ist schon seit 25 Jahren Aktivist. Geboren wurde Fahem in Regueb, nahe bei Sidi Bouzid, wo sich am 17. Dezember 2010 ein junger Gemüsehändler namens Mohamed Bouazizi verbrannte, weil er die Willkür des korrupten Systems nicht mehr ertragen wollte.

"Auch mein Vater hatte einen kleinen Gemüseladen", sagt Fahem, "und meine Mutter zog die elf Kinder groß. Meine Eltern sind einfache Gläubige. Ich habe von ihnen oft das Wort ‚Würde‘ gehört." Mitte der achtziger Jahre erfuhr Fahem in der Schule von einem Mann, der im bolivianischen Dschungel für die Würde gekämpft hatte: Che Guevara. Fahem hörte die antibürgerlichen Chansons der Franzosen Georges Brassens und Léo Ferré, las das kommunistische Agitationsstück Die Mutter von Maxim Gorki und wurde ein strammer Linker. Zehn Jahre später organisierte er Kundgebungen an der Universität in Kairouan, die Polizei schlug zu, Fahem versteckte sich. Drei Jahre lang, immer in anderen Städten, "manche Wochen lebte ich nur von Brot und Zucker". Statt aus dem Haus zu gehen, schrieb er viel, für Untergrundblätter – "so bin ich Journalist geworden".

Als 1997 eine Phase der Lockerung anbrach, stellte er sich den Behörden und kassierte zwei Jahre mit Bewährung. Verfasste aber einen Artikel, der Geschichte machen sollte, denn er rührte an das strengste Tabu, die kleptokratische Sippschaft Ben Alis: Die Familie, die Tunesien ausplündert hieß der Text, gedruckt mit Wachsmatrizen, und deren Geruch vergisst Fahem nicht, "das ist der Geruch der Freiheit". Die Drucke wurden im ganzen Land umhergeschickt, bis die Geheimpolizei die Postämter heimsuchte. Zuerst griff sie sich die Leser. "Manche wurden im Innenministerium in Tunis vergewaltigt und gefoltert", sagt Fahem und schildert die grausigen Details, "bis man mir auf die Spur kam." Wieder verschwand er im Untergrund. Schließlich fand ihn die Polizei und brachte ihn ins Innenministerium, das Haus des Schreckens.