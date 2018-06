Inhalt Seite 1 — Reha vor der Kamera Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Der Auftritt der Moderatorin Monica Lierhaus, 40, bei der Verleihung der Goldenen Kamera und ihre Titelgeschichte in der Bild am Sonntag liegen einige Tage zurück, doch die Diskussion darüber hält an. Da ist einerseits Bewunderung und Mitgefühl für den beschwerlichen Weg einer Schwerkranken zurück ins Leben. Und andererseits sind da Fragen: War dieser Abend nicht ein bisschen viel? Musste der Heiratsantrag sein? Und warum plante sie ihre Rückkehr gemeinsam mit dem Axel Springer Verlag, dessen Bild-Zeitung sie noch vor zwei Jahren gerichtlich verbieten ließ, Details über ihre Krankheit zu veröffentlichen?

Monica Lierhaus möchte keine Interviews mehr geben, so hat es die ARD verkündet. Auch ihr Lebensgefährte, der Fernsehproduzent Rolf Hellgardt, 42, will sich öffentlich nicht äußern. Aber nach verschiedenen Gesprächen lässt sich der Hintergrund der Rückkehr schon beleuchten.

Der Reihe nach. Vor zwei Jahren wird bei Monica Lierhaus ein Aneurysma im Gehirn entdeckt, eine Arterie, die zu platzen droht. Sie soll bei einer Operation entfernt werden; während der OP kommt es zu Komplikationen. Die Patientin wird in ein künstliches Koma versetzt; es dauert vier Monate.

Noch im Januar 2009 beginnt die Berichterstattung der Boulevardmedien und der Regenbogenpresse über den Fall Lierhaus. Detailliert berichtet die Hamburger Morgenpost, aber auch Bild druckt Schlagzeilen wie Ärzte kämpfen um ihr Leben. Es sind Tage, an denen ihre Angehörigen über eine Strategie nachdenken. Soll man, wie im Verhältnis zwischen Prominenten und der Boulevardpresse nicht unüblich, einen Handel eingehen? Schreibst du nichts Schlimmes über mich, gebe ich dir exklusive Informationen? Lierhaus liegt noch im Koma, kann sich nicht äußern. Man entscheidet anders und beauftragt den Hamburger Anwalt Matthias Prinz, gegen die berichtenden Medien vorzugehen. Bild stoppt diese Art der Berichterstattung, auch andere Medien reagieren. Die Hamburger Morgenpost wird später gerichtlich zur Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 25.000 Euro verurteilt.

Als Monica Lierhaus aus dem Koma erwacht, muss sie neu lernen zu sprechen, sich zu bewegen, zu denken, zu essen. Ausgerechnet sie, deren Leben im Fernsehen spielt, in dem kaum etwas so wichtig ist wie Schlagfertigkeit und gutes Aussehen. Lierhaus begibt sich in eine Klinik am Bodensee, Ärzte, Therapeuten, Krankenschwestern und ihr Lebensgefährte sind bei ihr. Sie lernt, Schritt für Schritt. Und doch kann man sich gut vorstellen, dass irgendwann der Punkt kommt, an dem es ein anderes Ziel braucht, als fünfmal auf einem Klinikflur auf und ab zu gehen.

Monica Lierhaus und Rolf Hellgardt kennen sich aus im bunten Mediengeschäft. Er hat bei den Sendungen Brisant und Blitz gearbeitet. Sie hat Ende der neunziger Jahre ebenjenes Blitz bei Sat.1 moderiert. Monica Lierhaus entschließt sich, dem Bild am Sonntag -Reporter Stefan Hauck, den sie kennt und dem sie vertraut, das erste Interview zu geben. Später erreicht sie eine Anfrage der Goldenen Kamera, einer Gala der Zeitschrift Hörzu, die wie Bild bei Springer erscheint, ob sie sich einen Live-Auftritt vorstellen kann. Welchen Schub kann ein solches Ziel bedeuten! Sie hat es immer geliebt, auf Sendung zu gehen. Und so traut sie sich auf die große Bühne.

Ihre Stimme klingt mechanisch und verändert, mit kleinen Schritten bewegt sie sich und verkündet: "Da bin ich."