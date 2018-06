Ben Knapen ist kein Mann der überschäumenden Gefühle. Seit einem halben Jahr arbeitet der Niederländer als Europaminister. Viel länger hat er jedoch als Chefredakteur des NRC Handelsblad politische Ereignisse analysiert. Das wirkt nach. Denn Knapen bewirbt die EU nicht, auch in der neuen Rolle urteilt er kühl und wirkt gerade deswegen überzeugend. Europa, so sagt der Niederländer, "entwickelt sich in die richtige Richtung". Denn Deutschland habe "endlich die richtige Debatte über die zukünftige Architektur der Euro-Zone in Gang gebracht".

Das sehen längst nicht alle so. Im Gegenteil. Aus vielen anderen europäischen Hauptstädten hört man dieser Tage wieder Kritik an Berlin und am deutschen Plan einer EU-Wirtschaftsregierung. Den hatte die Bundeskanzlerin in der vergangenen Woche auf dem europäischen Gipfel in Brüssel präsentiert, zusammen mit einem "Pakt für Wettbewerbsfähigkeit". Beides soll die Volkswirtschaften enger aneinanderbinden, für Wettbewerbsfähigkeit und damit für mehr Krisenresistenz der Euro-Mitglieder sorgen. Schon auf einem EU-Gipfel Ende März sollen diese Ideen abgesegnet werden und zusammen mit einem härteren Stabilitätspakt und dem ausgebauten Rettungsschirm Europa endlich ökonomisch runderneuern.

Doch ob das klappt? Zwar hat Angela Merkel ein starkes Pfand in der Faust: Viele EU-Regierungen wollen von Deutschland möglichst bald weitere Garantien für den Rettungsschirm. Schon für eine mögliche Umschuldung Griechenlands könnten die nötig werden. Doch die Bundeskanzlerin will dem nur zustimmen, wenn sie im Gegenzug grünes Licht für die deutschen Ideen bekommt . Dabei ist auch in Berlin längst klar, dass es ein Europa nach deutschem Bauplan so bald nicht geben wird. Zu heftig waren die Einwände auf dem Brüsseler Gipfel, zu gewichtig einige Gegenargumente. Nur, was bleibt dann noch von der Wirtschaftsregierung?

Regierungen in ganz Europa wehren sich gegen das deutsche "Diktat"

Die deutsche Wunschvorstellung lässt sich grob so beschreiben: Die Regierungschefs der Euro-Zone treffen sich künftig regelmäßig, sie koordinieren ihre Wirtschaftspolitik und rufen schlampige Mitglieder zur Ordnung. Im Kern belebt die Bundeskanzlerin damit eine alte französische Idee wieder. Das tut sie aus zwei Gründen: Zum einen wird sie ihren Pakt und damit die deutsche Stabilitätskultur in der EU ohne Frankreich kaum durchsetzen können. Deshalb musste sie den Pariser Freunden ein Zugeständnis machen. Zum anderen hat sie eingesehen, dass vor allem die Politik der Euro-Zone enger koordiniert werden muss. Nur von unsoliden Euro-Mitgliedern geht eine Gefahr für die Währung und den deutschen Haushalt aus.

Doch der Teufel steckt im Detail. Woran zeigt sich, dass ein Land solide wirtschaftet? Offizielle Vorschläge, wie sie das künftig genauer messen will, hat die Bundesregierung in Brüssel zwar bislang nicht vorgelegt. Doch sie hatte schon vor dem Gipfel den Spiegel wissen lassen, dass die Schuldenbremse überall in die Verfassungen geschrieben werden könnte. Die Euro-Länder sollten sich auf ein Rentenalter einigen, ihre Steuersätze angleichen und die Indizierung von Löhnen aufgeben. Nach und nach, so die Hoffnung, gleiche sich damit die Wettbewerbsfähigkeit an, die Haushalte würden saniert, und die Währung passe wieder für alle.

Unsinn, lautet indes die Antwort vieler anderer Regierungen. Die Schar der Kritiker teilt sich in mehrere Gruppen. Da wehren sich die Taktiker, weil im europäischen Verhandlungsmarathon erfahrungsgemäß nicht zu früh grünes Licht gegeben werden sollte. Es könnte später doch noch ein Sonderwunsch herausverhandelt werden. Eine andere Gruppe findet die Art und Weise, wie künftig über Wirtschaftspolitik entschieden werden sollte, schlicht undemokratisch. Und schließlich protestieren die, die das deutsche "Diktat" oder einzelne Punkte des Paktes ablehnen – zum Beispiel die Idee, die Indizierung der Löhne zu beenden.

Dass Löhne und Renten automatisch an die Inflation angepasst werden, hat in Spanien ebenso Tradition wie in Belgien und Luxemburg. Und sowohl der belgische Ministerpräsident Yves Leterme als auch der Luxemburger Jean-Claude Juncker wollen das auch beibehalten. Der Belgier, der nur noch im Amt ist, weil sich seit Monaten keine neue Regierung gebildet hat, will die politische Krise nicht noch durch einen Streik der Gewerkschaften verschlimmern. Und der Luxemburger argumentiert, dass das seinem Land nicht geschadet habe, es gehöre ja nicht zu den Krisenkandidaten.

Ähnlich verzwickt ist es bei Steuerfragen. Länder wie Irland sollen ihren Nachbarn nicht länger durch niedrige Unternehmenssteuern, mit europäischer Hilfe finanziert, unfaire Konkurrenz machen können. Doch aus Dublin kommt prompt heftige Opposition: Ausgerechnet in der Krise könne man dem Land doch nicht die wenigen Wettbewerbsvorteile nehmen. Auch die Niederländer sind beim Steuerthema zögerlich: "Wir sind dagegen, die Steuerkompetenz an Europa abzugeben. Von diesem Recht hängt die Legitimation einer Regierung stark ab", sagt Ben Knapen.