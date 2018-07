Ein Held hat eine Mission, gabelt unterwegs eine Frau auf, ballert alles nieder und triumphiert. Die James-Bond-Streifen haben dieses Schema mal mit feiner Ironie zu füllen gewusst. Die neue türkische Produktion Tal der Wölfe – Palästina hat sich allerdings einen anderen Film zur Vorlage genommen: Rambo II, der 1985 in die Kinos kam. In Rambo II machte sich der aggressive Nationalismus der Reagan-Ära als revanchistischer Vietnamfilm Luft. In Tal der Wölfe will es der türkische Nationalismus mit seiner islamistischen Schlagseite unter Erdoğan mal richtig krachen lassen.

Der Film beginnt mit dem umstrittenen Einsatz einer israelischen Militäreinheit, die im Mai 2010 einen Schiffskonvoi daran hinderte, die Seeblockade des Gaza-Streifens zu durchbrechen. Bei der Enterung des türkischen Schiffs Mavi Marmara starben damals neun türkische Aktivisten. Die israelische Untersuchungskommission ist kürzlich zum Ergebnis gekommen, der Einsatz sei rechtmäßig gewesen, die Soldaten hätten in Notwehr gehandelt. Nicht so in Tal der Wölfe. Schon mit den ersten Szenen wischt der Film jegliche Komplexität und Ambivalenz beiseite. Die israelischen Soldaten auf der Mavi Marmara: metzelnde Kampfmaschinen. Auch ein Oberbösewicht ist zur Stelle: Moshe Ben Eliezer, ein diabolischer Psychopath, der an den Schalthebeln des israelischen Militärs sitzt und den Einsatz leitet.

Kaum sind so Rollen und Rahmen fixiert, heißt es Vorhang auf für den türkischen Rächer mit Zornesfalte auf der Stirn, für Polat Alemdar. In Jerusalem wird er an einer Straßensperre kontrolliert und gefragt, wieso er nach Israel gekommen sei. Darauf der Held: Er sei nicht nach Israel, er sei nach Palästina gekommen. Mit der Mission, Moshe Ben Eliezer auszuschalten. Und los geht das Geballer. Unterbrochen wird es gerade häufig genug, dass sämtliche Spielarten des Antisemitismus Raum finden. In der neuen antizionistischen Niederträchtigkeit, Juden als die Nazis von heute aufmarschieren zu lassen, schwelgt der Film. Aber auch die Klassiker des europäischen Antisemitismus – Kindsmord, Glaube ans Geld, Weltverschwörung – reißt er immer wieder gern an.

Tal der Wölfe– Palästina soll der bislang teuerste türkische Film gewesen sein. Zweifelsohne ist er auch der billigste, was die Erzählung, die Schauspieler und den Einsatz filmischer Mittel betrifft. Da schafft er das Unmögliche: Rambo II weit zu unterschreiten. Vor allem aber ist der Film die billigste Provokation. Man darf die Gefährlichkeit solcher erbärmlichen propagandistischen Machwerke nicht unterschätzen – sie aber genauso wenig überschätzen. Sonst käme man nicht umhin, die Ansichten des Films spiegelbildlich zu reproduzieren und jene Muslime, die an ihm ihre Freude haben, als zähnefletschende Meute wahrzunehmen.

In der Tat hat jüngst ein prominenter Islamkritiker von einem "klassischen Western" gesprochen, in dem die Guten am Ende gegen die Bösen gewönnen. Er hat damit das filmische Urbild jener Logik des Lagerdenkens benannt, auf der auch Tal der Wölfe beruht. Aus dieser Logik sollte man in der Realität besser ausbrechen. Damit die Western bleiben, was sie sind: Unterhaltung, Fantasterei.