Letzte Nacht hat Konrad Reber nicht mehr von all den Stücken geträumt, von Dittersdorf, Koussevitzky, Beethoven. Er hat tief geschlafen, jetzt fühlt er sich sicher. Eine Putzfrau saugt noch einmal um ihn herum, dann lässt sie ihn allein. Reber blickt sich um in diesem Raum, den sie ihm zugewiesen haben: eine Solistengarderobe, kahl, eng, aber mit einem Fenster. An der Wand ein großer Spiegel. Über der Tür ein Lautsprecher, über den sie ihn bald rufen werden. Es gibt sogar ein Klavier. Das Modell kennt er noch aus seiner Kindheit in der DDR, Firma Hupfeld, Modell Carmen. Reber öffnet den Deckel, schlägt eine Taste an und verzieht den Mund. Es ist verstimmt.

Draußen steigt die Sonne über die Berliner Dächer. Eine Gruppe dunkel gekleideter Männer zieht über den Gendarmenmarkt, bewehrt mit Kaffeebechern. Alles im Gang und in den Gesten der Menschen draußen scheint Gewissheit auszustrahlen, gleich werden sie sich in den Büros verteilen. Reber kippt das Fenster und klappt den Hocker auf, den er mitgebracht hat, streift das schwarze Hemd über und bindet seine frisch gebürsteten Konzertschuhe. Dann zieht er den Bass zu sich heran. Öffnet den Reißverschluss der Hülle, greift mit der einen Hand das Instrument am Hals und streift mit der anderen die Hülle ab. Nimmt den Bogen aus dem Etui und bestreicht ihn mit bernsteinfarbenem Harz, dem Kolophonium. Alles macht er langsam. Das dämpft die Aufregung. Heute werden ein paar Minuten entscheiden, da muss alles stimmen: sein Gang über die Bühne. Seine Stimme für das "Guten Morgen!", das er in den Saal schickt. Die Eindeutigkeit von Klang und Rhythmus in seinem Spiel. Und das gewisse Etwas, das Undefinierbare. Wenn er jetzt mit Ruhe beginnt, wird er auch später ruhig sein.

Reber setzt sich und lässt den Bogen über die Saiten gleiten. Die Töne füllen den Raum. So soll es sein.

Seit knapp einem Jahr sucht das Konzerthausorchester in Berlin einen neuen Kontrabassisten. Bei diesem Probespiel will es einen finden. 94 Kandidaten haben sich beworben, 52 wurden eingeladen. Sie haben Mappen eingeschickt mit Lebensläufen, die von Verzicht und Fleiß, von Drill und Zielstrebigkeit erzählen. Und mit Fotos, die manchmal fast noch Kinder zeigen.

Da ist Je-Jun Kwak aus Südkorea, der mit 15 die Schule verließ und mit seinem Bass nach Deutschland kam, allein.

Da ist Krasen Zagorski aus Bulgarien, 25 Jahre alt, der an der Nationalen Musikschule in Sofia zu den Besten zählte; er kam zum Studium nach Deutschland, weil er von seinem Beruf einmal leben will.

Da ist Christian Poll aus Wiesbaden, 35 Jahre alt, der für sein Instrument so viel ausgab wie andere für einen Mittelklassewagen: 35.000 Euro.

Und da ist Konrad Reber, 25 Jahre alt, aus einem Dorf zwischen Leipzig und Dresden. Er hatte schon einen Vertrag in einem Orchester mit großem Namen. Aber der Vertrag war auf ein Jahr befristet, weshalb er sich jetzt wieder eine Stelle suchen muss.

Der jüngste Kandidat ist 22 Jahre alt, der älteste 36. Sie kommen aus Chile und China, Australien und Amerika, Israel und Südkorea.

Sie alle haben an Musikhochschulen studiert, Meisterkurse besucht, Wettbewerbe gewonnen. Ihre Lebensläufe sind lückenlos. Trotzdem ist dieses Probespiel für viele schon eine der letzten Chancen, als Orchestermusiker von ihrem Beruf zu leben. Deshalb haben fast alle Musiker in dieser Geschichte in Wahrheit andere Namen. Ihre Welt ist klein. Manche könnten Schwierigkeiten bekommen, weil sie sich woanders beworben haben. Und viele fürchten, ihnen könnte am Ende dieses Tages der Makel des Verlierers anhaften.