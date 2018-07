Neues über Hartz IV erfährt Michael Kaiser meist aus dem Radio. Als der Bundesrat am vergangenen Freitag beschließt , dass er erst einmal nichts beschließen will, und die Verhandlungen um einen Hartz-IV-Kompromiss weitergehen, sitzt Michael Kaiser gerade im Auto. Er schimpft leise vor sich hin. Zu Hause sagt er später: "Ist das Hilflosigkeit? Oder Kaltschnäuzigkeit? Wie die Politik mit diesem Thema umgeht, ist unglaublich!"

Michael Kaiser ist Unternehmer und hat eigentlich nichts mit Hartz IV zu tun. Er kommt an diesem Abend von einem Kundenbesuch in Österreich zurück. Kaiser verkauft Wachs für Skier – Grundwachs, Speedwachs, Präparationswachs. Vergangene Woche knüpfte er bei der Sportartikelmesse Ispo in München so viele Kontakte, dass er die nächsten Monate durcharbeiten könnte. Doch was Michael Kaiser an diesem Abend beschäftigt, ist die staatliche Hilfe für Langzeitarbeitslose. "So kann man mit den Menschen nicht umgehen", schimpft er. "Und dieses Bildungspaket – zehn Euro für einen Sportverein, das ist lächerlich!"

Hartz-IV-Sätze Regelsätze Der Regelsatz für erwachsene Hartz-IV-Empfänger soll nach der nun erfolgten Einigung rückwirkend zum 1. Januar 2011 um fünf Euro auf 364 Euro steigen. Zum Jahresanfang 2012 gibt es weitere drei Euro mehr - und zwar zusätzlich zu der dann ohnehin anstehenden, regulären jährlichen Anpassung aufgrund der Preis- und Lohnentwicklung. Die Sätze für Kinder und Jugendliche von Hartz-IV-Empfängern sollen nicht steigen. Stattdessen will der Bund mehr in die Bildung investieren. Sie veranschlagen für Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres 211,69 Euro (tatsächlich ausgezahlt: 215 Euro), für Kinder von sieben bis 14 Jahren 240,32 Euro (tatsächlich ausgezahlt: 251 Euro) und für Jugendliche von 15 bis 18 Jahren 273,62 Euro (tatsächlich ausgezahlt: 287 Euro). Bildungspaket Anstelle höherer Regelsätze für etwa 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche aus Geringverdienerfamilien will der Bund ein Bildungs- und Teilhabepaket als Sachleistung schnüren. Hierunter fallen Zuschüsse für ein warmes Mittagessen in Schule oder Kita, für Nachhilfe sowie eintägige Schul- und Kita-Ausflüge. Zudem gibt es monatlich zehn Euro für die Teilnahme am Vereinsleben. Zur Finanzierung stockt der Bund seinen Anteil an den Miet- und Heizkosten der Hartz-IV-Bezieher auf Dauer um 1,2 Milliarden Euro auf. Damit sollen die Leistungen des Bildungspakets, die Verwaltungskosten und die Warmwasserkosten von Hartz-IV-Beziehern abgegolten sein. Den Rest müssen die Kommunen tragen. Für drei Jahre befristet bis 2013 gibt der Bund nochmals 400 Millionen Euro: Diese Summe können die Kommunen für den Ausbau der Jugendsozialarbeit nutzen oder für Essen in Kinderhorten. Mindestlohn Die Einigung zwischen Koalition und Opposition sieht zudem einen Mindestlohn für etwa 1,2 Millionen weitere Arbeitnehmer vor. Das betrifft vor allem die etwa eine Million Beschäftigten in der Zeitarbeit. Für sie wird im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz auf der Grundlage der tariflich vereinbarten Mindestlöhne eine Lohnuntergrenze festgelegt, die ab 1. Mai greifen soll. Weitere Mindestlöhne für das Bewachungsgewerbe, für den Bereich Geldtransporte sowie für die Weiterbildung werden im Entsendegesetz verankert. Die vor allem mit der FDP umstrittene Frage der gleichen Bezahlung von Stamm- und Leiharbeitern wurde aus dem Kompromiss ausgelagert. Die Gewerkschaften sollen nun darüber entscheiden. Finanzierung Zur Entlastung der Kommunen, die einen Großteil der Hartz-IV-Kosten schultern müssen, hat die Koalition ein Milliardenpaket geschnürt: Der Bund nimmt ihnen ab 2012 in drei Schritten die Kosten der Grundsicherung im Alter ab, bis sie ab 2014 vollständig beim Bund liegt. Derzeit wenden die Kommunen dafür rund 3,5 Milliarden Euro auf. Ihre Entlastung bis zum Jahr 2015 beziffert der Bund auf 12,24 Milliarden Euro netto. Im Bundeshaushalt wird damit ein Milliardenloch aufgerissen. Dies will der Bund stopfen, indem er rund vier Milliarden Euro bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) kürzt. Bisher überweist der Bund jährlich die Einnahmen aus einem Mehrwertsteuerpunkt an die Behörde. Das sind rund acht Milliarden Euro – schrittweise ansteigend soll es künftig nur noch die Hälfte sein. Damit dürften neue Milliardendefizite auf die BA zukommen, für die dann unter Umständen die Beitragszahler – also Arbeitnehmer und Arbeitgeber – aufkommen müssten: Nach BA-interner Rechnung würde sich bis 2014 ein Schuldenberg von 9,6 Milliarden Euro auftürmen. Denkbar ist auch, dass deshalb Leistungen für Arbeitslose eingestampft werden.

Hartz IV bringt ihn richtig in Rage. Kein Wunder, denn er hat es vor das Bundesverfassungsgericht gebracht. Michael Kaiser und seine Frau sowie zwei weitere Familien sorgten mit ihren Klagen für das Urteil, dessentwegen sich der Bundesrat überhaupt mit Hartz IV beschäftigt. Vor fast genau einem Jahr triumphierten sie in Karlsruhe. Doch noch immer ist völlig offen, was das Urteil Langzeitarbeitslosen tatsächlich bringen wird. Sicher ist nur eines: Die Kläger selbst werden davon am wenigsten profitieren.

Ihre Geschichte erscheint wie ein Stück aus dem Tollhaus. Fünf Jahre dauerte ihr Marsch durch die Gerichte. Doch zwei von ihnen bekommen deshalb keinen einzigen Cent mehr vom Staat. Egal, was die Politik beschließen wird. Der Dritte, den Hartz IV noch unmittelbar betrifft , bereitet schon das nächste Gerichtsverfahren vor. Denn mit den wenigen Euro mehr, die jetzt für Arbeitslose im Gespräch sind, will er sich nicht abspeisen lassen.

Michael Kaiser schaltete bereits 2005 einen Anwalt ein, gleich als Hartz IV in Kraft getreten war. Der Familienvater, der seinen Job verloren hatte, sollte zunächst gar nichts bekommen. Die Kaisers hatten für ihre fünf Kinder eine Ausbildungsversicherung abgeschlossen. "Das erfuhr das Amt bei einem Datenabgleich", sagt Kaiser, "und dann hieß es, die müssten wir erst einmal auflösen und von dem Geld leben." Es sei unfassbar, empört sich Kaiser heute noch: "Wer vorsorgt, wird bestraft und enteignet."

Dabei hatten die Kaisers alles getan, um von ihrem eigenen Geld leben zu können. 1998 zog die aus Thüringen stammende Familie ins Allgäu, weil der Vater dort eine Stelle als Hausmeister fand. Als er einen Bandscheibenvorfall erlitt und diesen Job verlor, hatte die Mutter immerhin noch eine Putzstelle. Doch ihr Einkommen reichte für die siebenköpfige Familie nicht aus. So wurden sie "Aufstocker" – Menschen, die Lohn beziehen und trotzdem Hartz IV benötigen. Mit den Hartz-IV-Regeln, mit den nach ihrer Erfahrung völlig unzureichenden Pauschalen – 215 Euro im Monat für ein Kleinkind, 287 Euro für einen Teenager –, wollten sich die Kaisers nicht abfinden. Sie klagten bis zum Bundesverfassungsgericht.

Ihr Prozess sorgte für Aufsehen, auch bei einigen ihrer Nachbarn in Scheidegg, einem idyllischen Örtchen nahe dem Bodensee. "Da gab es plötzlich anonyme Briefe an das Arbeitsamt", erinnert sich Michael Kaiser. "Es hieß, unsere Kinder hätten so gute Klamotten an, das könne nicht mit rechten Dingen zugehen." Bei den Vorwürfen kam nichts heraus, nur Verbitterung. "Wir haben damals gelernt, Freund und Feind zu unterscheiden", sagt Michael Kaiser.