Es geht um Evolution, Sex und die Frage, inwieweit Hormone das Verhalten der Geschlechter prägen. Ein Kongress in Heidelberg, lange haben die Experten vorgetragen. Jetzt ist Zeit für Fragen aus dem Publikum. Eine kleine, schmale Frau tritt an das Mikrofon, drückt den Rücken durch und sagt akkurat akzentuiert: "Seitdem ich um meine Position kämpfen muss, ist mein Testosteronspiegel über die Norm erhöht." Sie sei eine der wenigen Medizinprofessorinnen, und die Umwelt wirke sich ja nachweislich auf den Hormonspiegel aus. Wie genau?, fragt einer der Experten vom Podium zurück. "Ich bin risikobereiter geworden."

Unerschrockenheit ist eine Eigenschaft, die Katrin Neumann durchs Leben trägt. Schon in der Auseinandersetzung mit dem DDR-System, später im Kampf für ihr Fach. Die 49-Jährige leitet am Universitätsklinikum Frankfurt am Main die Abteilung für Phoniatrie und Pädaudiologie – eine randständige Disziplin mit nur 300 Fachärzten im ganzen Land. Kinder mit Hörstörungen werden hier behandelt, Stotternde oder Menschen, denen die Stimme versagt. "Solche Probleme kosten nicht das Leben", sagt Neumann, "aber sie quälen und isolieren die Menschen." Bloß interessiere das viele Ärzte nicht.

Dieses Desinteresse regt Neumann auf, und sie scheut sich nicht, das offen auszusprechen. Ein Mut, den sie sich antrainieren musste. Als Kind sei sie sehr neugierig gewesen, aber um an der Welt teilzuhaben, habe sie lauter werden müssen. Heute macht sie sich stark für die Medizin des Hörens, des Verstehens, des Sprechens, des Singens – der Kommunikation also. "Ich verstehe nicht, warum das nicht mehr Gewicht hat." Schließlich falle, wer im Zeitalter der Kommunikation nicht kommunizieren könne, aus der Gesellschaft. "Die Menschen stehen doch nicht mehr massenweise an der Werkbank und feilen stumm irgendwelche Sachen..."

Stottern Info Kinofilm Ein Mikrofon, gespannte Zuhörer – doch die Worte wollen einfach nicht aus dem Mund. So zeigt der Kinofilm »The King’s Speech« mit Colin Firth, der jetzt in den deutschen Kinos anläuft, King George VI. Der Sprechtherapeut Lionel Logue (Geoffrey Rush) hilft schließlich dem stotternden Monarchen, die wichtigste Rede seines Lebens flüssig zu halten. Stottertherapie Was ist das Geheimnis einer guten Stottertherapie? Früher hielt man das Stottern für eine Störung der Sprechwerkzeuge – und ließ Patienten Kiesel in der Mundhöhle hin und her schieben oder hängte ihnen ein Gewicht an die Zunge. Anfang des letzten Jahrhunderts erklärte dann die Psychoanalyse das Stottern als Symptom unterdrückter Wünsche. Später rückten die Eltern in den Fokus: Man glaube, sie überforderten ihr Kind sprachlich oder mit ihren eigenen Projektionen und müssten sich deshalb zurücknehmen. Unabhängig von der Erklärung ließen die Therapieerfolge meistens zu wünschen übrig. Ursprung Inzwischen ist gesichert, dass das Stottern in etwa 80 Prozent aller Fälle angeboren ist: Die Verbindungen zwischen dem Zentrum für die Sprechplanung und dem für die Kommandos an die Sprechmuskulatur sind schwach, ebenso Gebiete im linken Stirnhirn. Das kann sich auswachsen: So stottern etwa fünf Prozent aller Kinder, aber nur ein Prozent der Erwachsenen. Therapie Abwarten sollte man allerdings nicht zu lange: Das kindliche Gehirn ist flexibel, darum lässt sich im Alter zwischen drei und fünf Jahren das Stottern meist vollständig heilen, nach der Pubertät kaum noch. Konditionierung gilt als wirksamste Therapie: Eltern verstärken flüssiges Sprechen ihrer Kinder positiv und bremsen das Stottern sanft. Viel schwieriger ist die Behandlung Erwachsener. Auch heute noch werden Therapien von Hypnose bis zu speziellen Atemtechniken angeboten. Gesang oder das Rezitieren auswendig gelernter Texte können helfen – vorübergehend, aber nicht in Alltagssituationen. Die beiden Therapieformen, für die man bisher eine verlässliche Langzeitwirkung nachweisen konnte, sind die Stottermodifikation und das Fluency Shaping. Bei Letzterem trainiert der Patient über zwei bis drei Wochen intensiv eine rhythmische, gedehnte Sprechweise mit weichem Stimmeinsatz und kontrollierter Atmung. Rund ein Viertel aller Patienten profitiert wenigstens ein wenig davon, die Hälfte bekommt auf diese Weise das Stottern gut bis sehr gut in den Griff.

Das Gehör funktioniert nicht richtig, das Sprechen fällt schwer: Viele Gründe können die Verständigung behindern. Neumann führt durch ihre Abteilung. Auf dem Boden liegen vereinzelt Spielsachen. Die Sekretärin tänzelt auf Zehenspitzen über das Linoleum. "Die Absätze...", entschuldigt sie sich. Rote Schilder mahnen: "Bitte nicht stören!" Hinter den Türen horchen Patienten jeden Alters angestrengt in Kopfhörer oder sprechen heiser Wortfolgen in Mikrofone.

Katrin Neumann betritt ein Behandlungszimmer. Dort sitzt eine Ärztin mit einem Vater und seinem Jungen. Janis hat einen angeborenen Gehörschaden. Jahrelang konnte er den gut kompensieren. Janis erriet fehlende Wörter, las die Lippenbewegungen des Gegenübers, unterstützt von einem normalen Hörgerät. Dann schlugen die behandelnden Ärzte ein Cochlea-Implantat vor. Dieses fängt mit einem Mikrofon Schallwellen auf, ein Computerchip verarbeitet sie so, dass implantierte Elektroden den Hörnerv direkt reizen können. Das Sprachverstehen steigt deutlich. "Die Lehrer waren gegen die Operation", sagt Janis’ Vater. "Die meinten, er käme auch so gut mit." Neumann sagt, die Lehrer unterschätzten, wie anstrengend ständiges Wörterraten sei: "Nach vier Unterrichtsstunden ist der Junge kaputt. Der Schultag aber hat sechs bis sieben Stunden." Die Operation ist wenige Wochen her. Nun ist Janis in der ambulanten Abteilung, damit Neumanns Kollegin den Hörcomputer optimal einstellen kann.

Viele Ärzte für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde (HNO) lieben die neuen Hörprothesen. Es ist eine spannende Hochtechnologie. "Die Chirurgen, die viele Cochlea-Implantate einsetzen, geben in der HNO den Ton an", sagt Neumann. Für Janis war das ein Segen. Aber was ist mit Menschen, die weniger spektakulärer Therapien bedürfen? Wenn es, wie zum Beispiel in dem Spielfilm The King’s Speech , der jetzt in deutschen Kinos anläuft, um das Schicksal eines Stotternden geht? Eines Menschen, dem bodenlose Angst vor dem nächsten Satz rote Flecken ins Gesicht treibt? Was, wenn sich die Lebensqualität auch ohne aufwendige Technik (dafür mit viel Geduld) verbessern ließe?

So etwas interessiere die Operateure kaum, sagt Neumann. Deshalb setze sie sich ein. 14 Millionen Menschen in Deutschland leben mit einer Hörbehinderung, 2,7 Millionen mit einem behandlungsbedürftigen Ohrgeräusch, 5 Millionen mit therapiebedürftigen Schluckstörungen, und ein Prozent der Erwachsenen stottert. Mit etwas Glück – wenn er nicht vorher am Gesundheitssystem scheitert – landet der eine oder andere in Neumanns leisem Flur.