Es wird wieder einmal ernst für Wolfgang Kulterer. Am 1. März beginnt in Klagenfurt der Strafprozess gegen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der vor über einem Jahr notverstaatlichten Kärntner Skandalbank Hypo Group Alpe Adria. Es ist die leise Ouvertüre zu einer gewaltigen Justizoper, in welcher in den nächsten Monaten und Jahren die Hintergründe für die Milliardenverluste, die der größte Bankenskandal der Zweiten Republik verursacht hatte, noch einmal aufgerollt werden sollen. Zwar hat noch keiner der Hauptverdächtigen gesungen. Doch schon heute ist absehbar, dass in den Registerarien, die bei künftigen Verfahren zu erwarten sind, niederschmetternde Crescendi zur Aufführung gelangen werden.

Vor Gericht ist der ehrgeizige Kärntner Finanzjongleur Kulterer kein Unbekannter. Bereits im November 2008 wurde er zu einer Geldstrafe von 140.000 Euro verurteilt, weil er die Verluste, die seine Bank bei wilden Devisenspekulationen erlitten hatte, durch frisierte Bilanzen zu vertuschen versucht hatte. Diesmal muss sich das einstige Liebkind der Geldaristokratie vom Wörthersee einer weit gravierenderen Anklage stellen. Ihm wird das Verbrechen der Untreue vorgeworfen, im Falle eines Schuldspruchs droht ihm eine Haftstrafe von ein bis zehn Jahren.

Dennoch sind die Summen, um die es nun geht, im Kontext der horrenden Verluste des gesamten Skandals nur ein Klacks. Der Schaden, für den Kulterer vorerst verantwortlich gemacht werden soll, beträgt gerade einmal 2,15 Millionen Euro. Einmal habe der Bankchef wider besseres Wissen einen Kredit in Höhe von zwei Millionen Euro an die Fluglinie Styrian Spirit durchgewunken, die kurz darauf in eine absehbare Pleite getrudelt war; im zweiten Fall, der zur Debatte steht, habe der Societybanker ein Darlehen an den schillernden Kärntner Privatdetektiv Dietmar Guggenbichler ermöglicht, der gerade in erheblichen Finanznöten steckte. Beide Finanzierungen erfolgten auf Geheiß des verstorbenen Kärntner Landeshauptmanns Jörg Haider, obwohl sie, so die Anklageschrift, von Anfang an als uneinbringlich gegolten hätten. Außerdem muss sich Kulterer, der bereits vier Monate in Untersuchungshaft geschmort hat, auch wegen des Vorwurfs der falschen Zeugenaussage verantworten. Er habe vor einem Untersuchungsausschuss des Kärntner Landtags unter Wahrheitspflicht geflunkert und ein falsches Datum für die ersten Gespräche benannt, bei denen der heute fragwürdige Verkauf der maroden Hypo an die Bayerische Landesbank eingefädelt wurde. Der schmissige Deal hatte den bayerischen Steuerzahler summa summarum 3,7 Milliarden Euro gekostet. Pech für Kulterer, dass sein Geschäftspartner, der Münchner Bankboss Werner Schmidt, deutschen Ermittlern gestanden hatte, der verlustreiche Handel sei bereits viel früher, als Kulterer behauptete, in der Verschwiegenheit der Kärntner Einschicht abgekartet worden.

Die Hürde der U-Haft hat der passionierte Military-Reiter Kulterer vorerst mit Bravour genommen. "Ich bin überzeugt, dass ich bei meiner Vorgangsweise eine weiße Weste habe", behauptet er nach wie vor hoch zu Ross. Seit seiner Entlassung auf Kaution im vergangenen November nutzt er jetzt jede Gelegenheit, seine Rolle in dem Skandal herunterzuspielen. Seit Kurzem wird er in seiner Weißwäscherei auch tatkräftig von dem solariumgebräunten Kärntner BZÖ-Chef Stefan Petzner unterstützt, einst der Intimus des Kreditvermittlers Haider.

An all den verschworenen Seilschaften will Kulterer nun nicht mehr beteiligt gewesen sein. Jörg Haider? Kaum gekannt! Milliardengrab Kroatien? Nicht zuständig. Geldwäsche über Stiftungen in Liechtenstein? Nie gehört. Auch den kroatischen Ex-Premier Ivo Sanader, eine Schlüsselfigur des Finanzskandals, der seit 10. Dezember in Salzburg in Auslieferungshaft sitzt, weil ihm in seiner Heimat Korruption angekreidet wird, habe Kulterer nur flüchtig gekannt. Vorwürfe, wonach der Ex-Politiker in mehreren Fällen gegen Provisionen Hypo-Kredite angebahnt haben soll, seien "allesamt unrichtig". Schließlich habe Sanader zwischen 1998 und 2003, "der stärksten Aufbauzeit der Hypo in Kroatien", weder in Regierung noch Opposition eine Funktion besessen (schon ein kurzer Blick ins Internet beweist freilich das Gegenteil): "Daher würde es mich sehr, sehr freuen, wenn er zur Sache einvernommen wird."

Ob und wann Kulterer in den Genuss dieser Freude kommt, hängt nicht zuletzt von der kroatischen Staatsanwaltschaft ab, die im Gegensatz zu den österreichischen Justizbehörden noch wenig gegen den früheren Regierungschef in der Hand halten dürfte. Denn während man sich in Zagreb bei den Ermittlungen gegen Sanader beinahe nur auf Zeugenaussagen stützen kann, liegt der Staatsanwaltschaft Klagenfurt bereits ein Dokument vor, das die Vorwürfe gegen den kroatischen Politiker zu bestätigen scheint. Bei dem brisanten Papier handelt es sich um eine undatierte, einseitige "Provisionsvereinbarung" zum "Kreditvertrag Nr. 82" vom 10. Jänner 1995, in dem die damalige Kärntner Landes- und Hypothekenbank AG der noch jungen Republika Hrvatska in der Endphase des Balkankriegs ein Darlehen in Höhe von 140 Millionen Schilling (rund zehn Millionen Euro) gewährte. Offiziell war der Betrag für den "Ankauf und die Ausstattung von Botschaftsgebäuden" vorgesehen, tatsächlich diente er aber höchstwahrscheinlich der Waffenbeschaffung (ZEIT Nr. 20/10) . Auf kroatischer Seite wurde dieser Vertrag, mit dem es der Kärntner Hypo gelungen war, groß in das Balkangeschäft einzusteigen, von dem damalige Außenminister Mate Granić unterschrieben, dessen Stellvertreter zufälligerweise Ivo Sanader hieß. Laut einem handschriftlichen Vermerk auf der Provisionsvereinbarung sei Sanader, dem Mann im Hintergrund, "im Beisein von Wolfgang Kulterer" eine Vermittlerprovision in der Höhe von fünf Prozent "ausgehändigt" worden.