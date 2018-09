Noch ist der Winter nicht vergangen, und schon wirft der kommende Herbst seinen Schatten voraus. Der Wahlkampf hat begonnen, und auch im Jahre drei nach dem Ausbruch der Finanzkrise und dem Versagen der Märkte packen die bürgerlichen Parteien ihre Schlagworte aus den Hoch-Zeiten des Neoliberalismus aus. "Weniger Bürokratie – mehr Freiheit", titelt etwa die FDP auf Plakaten im Weltformat. Als ob das 60-Milliarden-Paket für die UBS auf irgendwelche bürokratischen Hürden gestoßen wäre.

Was wundert es da, wenn auch Gerhard Schwarz, ehemaliger NZZ -Wirtschaftschef, nun auch als Kopf der Denkfabrik Avenir Suisse unverdrossen das Lied der Marktliberalen zwitschert. Dieser Gesang müsste mittlerweile auch in seinen Ohren wie ein Lumpenlied klingen, doch als wäre nichts passiert, wiederholt Schwarz im Magazin in einer Entgegnung auf eine Rede, die ich am letztjährigen "Writers in Prison Day" gehalten habe, Behauptungen, die längst widerlegt sind – und zwar von der Wirklichkeit.

Die erste Behauptung setzt wirtschaftliche Freiheit mit der Freiheit der Menschen gleich. Die zweite besagt, dass nur eine freie Wirtschaft erfolgreich sein könne. Beide sind falsch. Weder folgt aus einer deregulierten Wirtschaft notwendigerweise größere Freiheit für die Bürger, noch ist wirtschaftlicher Erfolg ein Vorrecht freiheitlicher Gesellschaftsordnungen.

"In der realen Welt der Knappheit der Güter, der Ideen, der Zeit und des Geldes (...)", schreibt Gerhard Schwarz in seinem Artikel, "heisst Verantwortung wahrnehmen nicht zuletzt Unternehmertum, Kreativität, Gewinnerzielung, Akkumulierung von Kapital, Steigerung der Produktivität."

Nach dieser Logik handelt die chinesische Regierung höchst verantwortlich. Schließlich glänzt das Reich der Mitte seit Jahren mit zweistelligen Wachstumszahlen. Und auch wenn es um die Akkumulation von Kapital geht, wird Schwarz mit China zufrieden sein. Die Devisenreserven von 2,7 Billionen Dollar sind die höchsten weltweit und entsprechen dem Wert dessen, was die Schweizer Wirtschaft produziert – in fünf Jahren.

Leider haben diese Zahlen den Menschen im Reich der Mitte nicht mehr bürgerliche Freiheiten gebracht. Der Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo sitzt im Gefängnis – und mit ihm Zehntausende politische Gefangene. Eine unabhängige Presse ist in China so unbekannt wie eine neutrale Justiz. Und die Autonomiebestrebungen der Uiguren und der Tibeter werden mit brachialer Gewalt unterdrückt.

Neben China beweist der Tigerstaat Singapur, dass es die Investoren nicht stört, wenn Homosexuelle verfolgt und Drogendealer wegen kleinster Mengen an den Galgen gebracht werden. Die äußerst prosperierenden und äußerst undemokratischen Emirate am Golf sind weitere Belege dafür, dass sich die Wirtschaft kaum um die Freiheit der Menschen schert.

Nicht der einzelne Unternehmer bringt eine Volkswirtschaft voran

Und auch das Heldenbild, das Schwarz vom Unternehmer malt, der zum Wohle aller Risiken auf sich nimmt – dieses Bild ist eine Legende, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Nicht weil es keine Unternehmer gäbe. Aber die meisten findet man nicht in den industrialisierten Staaten, sondern in der Dritten Welt. Millionen von ihnen bieten jeden Tag Produkte und Dienstleistungen an, von denen wir hierzulande nicht einmal ahnen, dass man sie verkaufen kann: einzelne Nähnadeln zum Beispiel oder den Sitzplatz auf dem Gepäckträger des Fahrrades.

Warum gelingt es diesen Menschen trotzdem nicht, ihrer Armut zu entfliehen? Weil es eben nicht der einzelne Unternehmer ist, der eine Volkswirtschaft voranbringt. Das Erfolgsmodell heißt Kooperation. Menschen arbeiten zusammen, um gemeinsam Wohlstand zu schaffen. Die Schweiz ist auch deshalb reich geworden, weil man weiß, dass es viele Hände braucht, um etwas Großes zu schaffen.

Und es ist in erster Linie der Staat, der die Grundlagen für diese Kooperationen zur Verfügung stellt. Wo Schulen, Universitäten und Verkehrswege fehlen, weil der Staat zu schwach ist, hilft auch kein Unternehmergeist. Die Menschen bleiben arm.