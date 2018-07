Wenn Politiker dieser Tage von ihren Hochschulen etwas besonders dringlich wollen, dann ist es mehr Qualität für weniger Geld. Dass dieser Anspruch, streng genommen, paradox und also sinnlos ist, weil er verlangt, Gegensätzliches gleichzeitig zu maximieren, tut seiner Popularität keinen Abbruch. Im Gegenteil. Anderes zu wollen hieße ja, weniger zu wollen, was weder in die Zeit (der Exzellenzeuphorie) noch zu den Zahlen (des Staatshaushalts) passt. Werden unsere Politiker trotzdem und ganz selten zur Rede gestellt, fällt ihnen prompt dasselbe ärmliche Sätzchen ein: Leistung sei mehr eine Frage des Willens als der Ressourcen. Ich will, also denke ich – das wäre ihr Descartes.

Auch dieser Schlachtruf ist in seiner Schlichtheit natürlich sinnlos. Professoren kosten nun einmal Geld; je besser sie sind, desto höher klettern ihre Gehälter. Natürlich gilt auch für Hochschullehrer, was sich über Banker oder Chirurgen sagen lässt: Jenseits gewisser Grenzen entkoppeln sich Geld und Geist – man zahlt für leistungsfreie Reputationsspitzen von Börsengurus, Modeärzten oder eben wissenschaftlichen "Koryphäen". Insoweit haben unsere Politiker recht: Nicht jeder Euro schlägt Funken. Verrückt dagegen ist ihre wohlfeile Unterstellung, der Funkenflug könne auf wundersame Weise kommen, völlig aus dem Nichts. Anders gesagt: Hunger mag der beste Koch sein. Den besten Professor gibt er mit Sicherheit nicht ab.

Ganz so weit will es auch niemand treiben. Manche Professoren sollen besser leben (und weniger lehren) dürfen als andere, und einige Hochschulen haben Extraportionen (Fördermillionen) auf dem Teller. Denn wer es verdient, soll besser verdienen, hier wie überall. Qualität wird belohnt – bezahlt wird sie von denen, die sie nicht haben. So jedenfalls die Logik der "Exzellenz". Doch wer ist Spreu, wer Weizen? Für Universitäten immerhin gibt es dafür eine Sortiermethode: das Ranking. Leistungsmesser zählen und reihen buchhaltergleich ihre Objekte; am Ende hat jedes seinen besonderen Platz auf der wissenschaftlichen Himmelsleiter: Spitze im Weltmaßstab (Cambridge), nationale Elite (München), regionale Bedeutung (Sachsens Exemplare). Weiteren Verfeinerungen oder Verästelungen sind keine Grenzen gesetzt. Weil Hochschulen auf den oberen Sprossen mehr geldwertes Ansehen genießen und eine rücksichtsvollere Behandlung erwarten dürfen als jene, deren angestammter Platz weiter unten ist, lautet die große Frage: Wo steht eine Uni?

Zum Beispiel: Leipzigs Alma Mater liegt im weltweiten Maßstab zwischen den Plätzen 201 und 300 (Shanghai Ranking), was mit einer weiteren Skala (Times Higher Education) übereinstimmen könnte, die nur bis 200 reicht und Leipzig nicht erwähnt. Weniger gut ins Bild passt, dass diese Universität zwar keineswegs als "exzellent" gilt, doch von den chinesischen Juroren dem hierzulande prämierten Konstanz vorgezogen wird – dessen Qualität wiederum jener Dresdens gleichzukommen scheint (beide befinden sich im 300er Segment). Ein weiteres Ranking, von 4icu.org, führt Leipzigs Uni weltweit gar an 96. Stelle, in Europa landet sie, man höre und staune, auf Platz 16, als zweitbeste deutsche Hochschule direkt hinter Aachen, deutlich vor Regensburg oder Bochum, von Dresden ganz zu schweigen: Die TU erscheint erst unter "ferner liefen" (62). Verrückt? Unverdient im Guten wie im Schlechten? Immerhin belegt Cambridge auch auf dieser Skala den ersten Platz, also können keine komplett schiefen Standards am Werk gewesen sein. Tatsächlich wird hier nicht Prestige, sondern Popularität gemessen (genauer: die Anklick-Frequenz). Doch wer wollte daran ernsthaft Anstoß nehmen? Wer möchte Wert und Wahrnehmung noch kategorisch trennen, in einer Zeit, da besinnliche Bildungstempel immer mehr zu dynamischen PR-Agenturen mutieren (müssen)?

Was läuft hier ab? Zweifellos ist das Rankinggeschäft ein monströses Durcheinander. Daher hat Sachsen, um das Knäuel zu entwirren, nach alter Sitte und mit gutem Grund eine Kommission eingesetzt. Ihr Auftrag: die Wahrheit über das Leistungsvermögen der heimischen Hochschulen herausfinden. Sie hat 2008 ihr Urteil gesprochen. Vorsichtshalber "ranken" diese Experten nicht, sondern "raten" – englisch ausgesprochen. Sie verzichten also auf eine innersächsische Hitliste und sind damit zufrieden, den eigenen Sachverstand zu befragen, gelegentlich garniert mit Hinweisen auf bessere Zustände weiter weg. Der Weisheit letzter Schluss? Jedenfalls das letzte Wort.