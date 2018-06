Waagerecht:

A Der Rückwert ergibt sich, indem man B senkrecht vom Rückwert von I waagerecht abzieht, D Palindrom, G Quadratzahl, H Das Querprodukt ist Q waagerecht, I Quadratzahl, K Quadratzahl, L Palindrom, N Ungerade, P Das Querprodukt ist B senkrecht, Q C senkrecht ist Vielfaches des Rückwerts, R Gleich L waagerecht, S Quadratzahl

Senkrecht:

A N senkrecht plus B senkrecht, B Quadratzahl, C Palindrom, D Quadratzahl, E A senkrecht mal B senkrecht, F B senkrecht mal der Quersumme von C senkrecht, J Vielfaches des Rückwerts von Q waagerecht, L Kubikzahl, M Palindrom, N Quadrat der Quersumme von A senkrecht, O Kubikzahl, Q Querprodukt von J senkrecht

Lösung aus Nr. 8:

1. Anf, Bonf, Enf, Funf und Gonf sind Eftiben und alle anderen Distiben.

2. Max ist zwei Jahre und Moriz ein Jahr alt