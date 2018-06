Lange Zeit waren Sohlen das, was die Mode vom Staub der Straße trennte. Die Sohle stakte im Dreck – und erst jenseits des Morasts begann die Schönheit. Wenn die Sohlen in die Höhe wuchsen, hatte das zunächst praktische beziehungsweise regionale Gründe: Die feinen Damen der venezianischen Gesellschaft etwa trugen im 15. Jahrhundert Schuhe, unter denen Klötze angebracht waren, zoccoli genannt, damit sie nicht im Schlick der Lagune stecken blieben. Bald jedoch wurde dieser erst einmal nur praktische Absatz zum Statussymbol. In Venedig wurde es schick, auf möglichst hohen Stelzen zu laufen. Doch die feinen Damen konnten irgendwann nicht mehr gehen, ohne von Dienerinnen gestützt zu werden. Schließlich wurden die Mammutsohlen verboten, weil sie von den Kurtisanen adaptiert worden waren und als befleckt galten.

Heute dagegen sind die Straßen meist so sauber, dass es niemandem mehr in den Sinn kommt, eine Sohle könne etwas Abstoßendes sein. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis die Sohle, modisch gesehen, in den Blickpunkt rückte. So erleben dieses Frühjahr Plattformschuhe, auch Flatforms genannt, ihren Durchbruch. Der Name bedeutet im Grunde, dass der flache Schuh auf High-Heel-Niveau gebracht wird. Flatforms sind gewissermaßen die SUVs der Fußbekleidung und können von der Form her eigentlich alles sein, vom Sportschuh bis zum Ballerina.

Bereits vor zwei Jahren machte ein ähnlicher Schuh von sich reden: der Creeper – ein Sneaker mit einer überdicken Gummisohle. War der Sneaker eher ein Geheimtipp für modisch Fortgeschrittene, soll der Plattformschuh nun die Massen erreichen: Derek Lam zeigte ihn in seiner Frühjahrskollektion, Ralph Lauren bietet Schuhe mit einer übergroßen Espadrilles-Bastsohle, und auch bei Chloé wird hoch gestapelt. Die auffälligsten Plattformschuhe für den Herrn gibt es bei Prada – eine Art Sohlen-Burger aus übereinandergeklebten Gummi-, Schaumstoff- und Espadrilles-Sohlen.

Und wenn es doch einmal nötig ist: Mit den neuen Flatforms kann man getrost auch durch Schlick wandeln, gestützt werden muss man dabei nicht. Und anrüchig sieht man in ihnen garantiert nicht aus.